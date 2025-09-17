আফগানদের হারিয়েও নিশ্চিত নয় সুপার-ফোর, কোন অঙ্কে পরের পর্বে বাংলাদেশ ?

আফগানদের হারিয়েও নিশ্চিত নয় সুপার-ফোর, কোন অঙ্কে পরের পর্বে বাংলাদেশ ?
বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কা বনাম আফগানিস্তান ম্যাচের ফলাফলের উপর টিকে রয়েছে এশিয়া কাপে বাংলাদেশের ভাগ্য ৷
Published : September 17, 2025 at 1:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 সেপ্টেম্বর: গ্রুপ-এ থেকে ভারত একমাত্র দল হিসেবে ইতিমধ্যে সুপার-ফোরের যোগ্যতা অর্জন করেছে ৷ এশিয়া কাপে সুপার-ফোরের বাকি তিনটি স্থানের জন্য লড়াই জারি ৷ এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে দু'টি দলের ৷ একটি ম্যাচ বাকি থাকলেও গ্রুপ-এ থেকে সুপার-ফোরে ওঠার আর কোনও সম্ভাবনা নেই ওমানের ৷ গ্রুপ-বি থেকে তেমনই তিন ম্য়াচের সবক'টি হেরে ছিটকে গিয়েছে হংকং ৷ গ্রুপ-এ'র মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে বুধবার পাকিস্তান মুখোমুখি আয়োজক সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ৷
সেই ম্য়াচে যে দল জিতবে, ভারতীয় দলের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে তাঁরা জায়গা করে নেবে সুপার-ফোরে ৷ ফলত গ্রুপ-এ'র দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে সুপার-ফোরের অঙ্কটা সহজ ৷ কিন্তু গ্রুপ-বি'র সমীকরণটা মঙ্গলবার জটিল হয়েছে বাংলাদেশ আফগানিস্তানকে হারিয়ে দেওয়ায় ৷ মঙ্গলবার রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে আফগানদের আট রানে হারিয়েছে লিটন দাস অ্যান্ড কোং ৷ এরপর আকর্ষণীয় জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনটি দলের সুপার-ফোরের ভাগ্য ৷ লড়াইয়ে আপাতত শীর্ষে থাকা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান ৷ আগামিকাল অর্থাৎ, 18 সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা বনাম আফগানিস্তান ম্যাচের ফলাফল নিশ্চিত করবে সবকিছু ৷
- এই মুহূর্তে গ্রুপ বি'র অবস্থান: প্রথম দু'টি ম্য়াচই জিতে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে অবস্থান করছে শ্রীলঙ্কা ৷ বাংলাদেশকে সহজে হারানোয় দ্বীপরাষ্ট্রের নেট রানরেটও ইতিবাচক (+1.546) ৷ তিনম্যাচের দু'টিতে জিতে শ্রীলঙ্কার সমসংখ্যক পয়েন্ট (4) নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে বাংলাদেশ ৷ তবে রানরেটের নিরিখে অনেকটা পিছিয়ে তাঁরা ৷ টাইগার্সের নেট রানরেট -0.270 ৷ সুপার-ফোরের দৌড়ে গ্রুপের তৃতীয় দল আফগানিস্তান ৷ দু'ম্য়াচে তাঁদের পয়েন্ট দুই ৷ রানরেটে (+2.150) অনেকটা সুবিধাজনক জায়গায় তাঁরা ৷
- প্রেক্ষাপট (শ্রীলঙ্কা যদি আফগানিস্তানকে হারায়): গ্রুপ শীর্ষে থাকা শ্রীলঙ্কা যদি বৃহস্পতিবার আফগানদের হারিয়ে দেয় তাহলে কোনওরকম সমীকরণের বালাই নেই ৷ ছয় পয়েন্ট নিয়ে দ্বীপরাষ্ট্র সুপার-ফোর যাত্রা নিশ্চিত করবে ৷ একইসঙ্গে রানরেট নেতিবাচক থাকলেও চার পয়েন্ট নিয়ে সুপার-ফোরে চলে যাবে বাংলাদেশ ৷ সেক্ষেত্রে টুর্নামেন্ট থেকে ছুটি হয়ে যাবে আফগানিস্তানের ৷
- প্রেক্ষাপট (যদি আফগানিস্তান জেতে): শেষ ম্য়াচে আফগানিস্তান যদি শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দেয় তখন রানরেটে নির্ধারিত হবে সুপার-ফোর যাত্রা ৷ সেক্ষেত্রে অবশ্য অ্যাডভান্টেজ আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা ৷ রানরেট ইতিবাচক থাকায় জিতলেই সুপার-ফোর নিশ্চিত হয়ে যাবে রশিদ খানদের ৷ শ্রীলঙ্কাও যেহেতু ইতিবাচক রানরেটে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই ম্য়াচ হারলেও তাঁদের ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ৷ বাংলাদেশকে পরের পর্বে যেতে হলে শ্রীলঙ্কাকে আফগানিস্তানের কাছে বিরাট ব্যবধানে হারতে হবে ৷
সবমিলিয়ে আফগানিস্তানের জয়ের পর বাংলাদেশকে পরের পর্বে পৌঁছতে হলে শ্রীলঙ্কার রানরেট নামতে হবে -0.270'র নীচে ৷ এই মুহূর্তে চারিথ আশালঙ্কা ব্রিগেডের যা রানরেট তাতে এতটা নীচে যাওয়া টি-20 ম্যাচে কার্যত অসম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরের পর্বে যাওয়ার সহজ হিসেব শেষ ম্য়াচে আফগানিস্তানের পরাজয় ৷