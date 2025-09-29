নকভিকে প্রত্যাখ্যান, এশিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি ছাড়াই সেলিব্রেশনে ভারতীয় দল

নকভিকে প্রত্যাখ্যান, এশিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি ছাড়াই সেলিব্রেশনে ভারতীয় দল
সূর্যকুমার সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট করেন যে, এসিসি ভারতীয় দলকে ট্রফি থেকে বঞ্চিত করেছে ৷
Published : September 29, 2025 at 8:38 AM IST
দুবাই, 29 সেপ্টেম্বর: ফাইনাল শেষের পর প্রায় একঘণ্টা বিলম্বিত হয় পুরস্কার বিতরণী ৷ শেষমেশ তা শুরু হলেও রবিবার রাতে পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে এশিয়া কাপ ট্রফি নিতে দেখা যায়নি ভারতীয় দলকে ৷ বরং অনুষ্ঠান শেষের পর ট্রফি ছাড়াই মক সেলিব্রেশনে মেতে উঠতে দেখা গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ৷ কেন এমনটা ? ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে তা স্পষ্ট করলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ তাঁর সাফ কথা, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের তরফে তাঁদের ট্রফি তুলে দেওয়া হয়নি ৷ সে কারণেই মক সেলিব্রেশন ৷
পহেলগাঁও হামলা পরবর্তীতে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে ৷ 'অপারেশন সিঁদুর' সংঘটিত করে দেশের সশস্ত্র সেনা পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে বটে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্কে অবনতির আঁচ দেখা গিয়েছে বাইশ গজেও ৷ প্রতিযোগিতার শুরু থেকে হ্য়ান্ডশেক-বিতর্ক তার প্রমাণ ৷ প্রতিবাদস্বরূপ পাকিস্তানের গৃহমন্ত্রী তথা এসিসি প্রেসিডেন্ট মহসিন নকভির থেকে ফাইনাল জিতলে ভারতীয় দল যে ট্রফি গ্রহণ করবে না, সিদ্ধান্ত পূর্বপরিকল্পিতই ছিল ৷ এদিন সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই এসিসি চেয়ারম্যানের থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করে ভারতীয় দল ৷
India record a stunning chase & register a historic win! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 28, 2025
🇮🇳 follow up a professional effort with the ball with an equally well-timed chase to get home! 🥳#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #Final #ACC pic.twitter.com/nZBzdkyB9x
পরিবর্ত হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ক্রিকেট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান খালিদ আল জারুনির থেকে ট্রফি গ্রহণের প্রস্তাব যায় ভারতীয় দলের তরফে ৷ কিন্তু এসিসি চেয়ারম্য়ান নকভি ভারতের প্রস্তাবে সাড়া দেননি ৷ উল্টে তাঁর নির্দেশে স্টেডিয়াম থেকে ট্রফি সরিয়ে নিয়ে যান আধিকারিকরা ৷ অর্থাৎ, খেতাব জিতেও ট্রফি হাতে তোলেনি টিম ইন্ডিয়া ৷ যা নিয়ে সূর্যকুমার ম্যাচ শেষে বলেন, "যতদিন ক্রিকেট বুঝছি এবং খেলছি এমন ঘটনা কখনও দেখিনি ৷ একজন চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি থেকে বঞ্চিত করা হল ৷ যেটা ভীষণই পরিশ্রমের ফল ৷ আমার মনে হয় ট্রফিটা আমাদের প্রাপ্য ছিল ৷ এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না ৷"
তবে ট্রফি না-পেয়ে মুষড়ে পড়া নয় বরং দলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সূর্যর সংযোজন, "যদি ট্রফির কথা বলেন, তাহলে বলব আমাদের ড্রেসিংরুমে 14টি ট্রফি রয়েছে ৷ ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফেরাই আমাদের ট্রফি ৷ ওরাই আসল ট্রফি ৷ এশিয়া কাপের এই জার্নিটা আমার সঙ্গে সারাজীবন থেকে যাবে ৷"
Goosebumps 🎉🎉🎉🎉— Yellow Dynamo 🔥 (@BaluTweets0408) September 29, 2025
Team India once again 💥💥💥 pic.twitter.com/DzOT94EJO3
ইন্ডিয়া ট্যুডে'র রিপোর্ট অনুযায়ী, এদিন পুরস্কার বিতরণীতে আসার আগে এসিসি আধিকারিকদের কাছে ভারতীয় দল জানতে চায় ট্রফি তুলে দেবেন কে ৷ মহসিন নকভির হাত থেকে ভারতীয় দল যে ট্রফি নেবে না, জানতে পেরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সারেন এসিসি আধিকারিকরা ৷ এরপর নকভি পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে পৌঁছে জানান ভারতীয় দল তাঁর হাত থেকে পুরস্কার নিতে অস্বীকার করছে ৷ অপেক্ষার পর আয়োজক কমিটির এক আধিকারিক নিঃশব্দে মাঠ থেকে ট্রফিটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন ৷ এরপর পুরস্কার বিতরণী শেষ হতে শিরোপা ছাড়াই উদযাপনে মেতে ওঠে এশিয়া সেরা ভারতীয় দল ৷