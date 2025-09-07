উইম্বলডনের বদলা, আনিসিমোভাকে হারিয়ে ফ্লাশিং মেডোয় খেতাব ধরে রাখলেন সাবালেঙ্কা

উইম্বলডনের বদলা, আনিসিমোভাকে হারিয়ে ফ্লাশিং মেডোয় খেতাব ধরে রাখলেন সাবালেঙ্কা
যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে এদিন কেরিয়ারের চতুর্থ গ্র্য়ান্ড স্ল্যামটি জিতে নিলেন বেলারুশ-কন্য়া ৷
নিউইয়র্ক, 7 সেপ্টেম্বর: বছরের প্রথম দু'টি গ্র্য়ান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছলেও খেতাব আসেনি ঘরে ৷ উইম্বলডনে বিদায় নিতে হয়েছিল সেমিফাইনালেই ৷ তবে বছরের শেষ গ্র্য়ান্ড স্ল্য়াম খালি হাতে ফেরাল না বিশ্বের পয়লা নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কাকে ৷ অল ইংল্যান্ড ক্লাবে যাঁর কাছে হেরে শেষ চার থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল, সেই অ্যামান্ডা আনিসিমোভার বিরুদ্ধে বদলা নিয়ে চতুর্থ মেজর ঘরে তুললেন বেলারুশ-কন্য়া ৷ ফ্লাশিং মেডোর ফাইনালে রবিবার (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) স্ট্রেট সেটে 'ঘরের মেয়ে'কে উড়িয়ে দিলেন সাবালেঙ্কা ৷
এক ঘণ্টা 34 মিনিটের লড়াইয়ে আনিসিমোভাকে বিশ্বের পয়লা নম্বর হারালেন 6-3, 7-6 (3) সেটে ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 2014 সালের পর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মহিলা সিঙ্গলসে খেতাব ধরে রাখলেন কোনও প্রতিযোগী ৷ 2012-14 সেরেনা উইলিয়ামসের পর বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্য়ামে খেতাব ধরে রাখার নজির গড়লেন সাবালেঙ্কা ৷ গতবছর জেসিকা পেগুলাকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে প্রথম খেতাব জিতেছিলেন তিনি ৷
অন্যদিকে চলতি বছর দ্বিতীয়বার কোনও গ্র্য়ান্ড স্ল্য়ামের ফাইনালে হৃদয় ভাঙল আনিসিমোভার ৷ ঘরের মাটিতে জনসমর্থন পেলেও সাবালেঙ্কার পাওয়ারফুল টেনিসের সামনে কোনও উত্তর ছিল না বিশ্বের আট নম্বরের কাছে ৷ উইম্বলডন ফাইনালে মার্কিনীকে কোনও সেট জিততে দেননি চ্যাম্পিয়ন ইগা শিয়নটেক ৷ তুলনায় এদিন সাবালেঙ্কার বিরুদ্ধে কিছুটা লড়লেন আনিসিমোভা ৷ দ্বিতীয় সেট টাইব্রেকারেও নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু প্রথম মেজর জয়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না ৷
আনিসিমোভাকে হারিয়ে চতুর্থ মেজর জয়ের সঙ্গে সঙ্গে শততম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ও (মেন ড্র) পূর্ণ করে ফেললেন 27 বছরের সাবালেঙ্কা ৷ 6-3 ব্যবধানে প্রথম সেট সাবালেঙ্কার পক্ষে একপেশে হওয়ার পর অবশ্য দ্বিতীয় সেটে প্রত্য়াঘাত ছুড়ে দিয়েছিলেন আনিসিমোভা ৷ দ্বিতীয় সেটেও একসময় 5-3 ব্যবধানে এগিয়েছিলেন বেলারুশ তারকা ৷ কিন্তু সেখান থেকে সাবালেঙ্কার একটি সার্ভিস ব্রেক করে টানা তিন গেম জিতে 6-5 ব্যবধানে এগিয়ে যান আনিসিমোভা ৷ তবে আবেগ সংযত রেখে ঠান্ডা মাথায় ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যান বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷ এরপর টাইব্রেকারে সহজেই জিতে বছরের প্রথম মেজর জয়ের স্বাদ পান সাবালেঙ্কা ৷
চতুর্থ গ্র্য়ান্ড স্ল্য়াম জিতে সাবালেঙ্কা বলেন, "চলতি বছর দু'টো গ্র্য়ান্ড স্ল্য়াম ফাইনালে আমি আবেগকে কোনওভাবে বশে আনতে পেরেছিলাম না ৷ এখানে আর সেটা হতে দিতে চাইনি ৷ কিছু মুহূর্ত তেমন তৈরি হয়েছিল কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি ৷" অন্যদিকে টানা দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্য়াম ফাইনাল হেরে বিশ্বের আট নম্বর আনিসিমোভা জানালেন, খেতাব জয়ের জন্য প্রত্যাশিত লড়াই তিনি ছুড়ে দিতে পারেননি ৷