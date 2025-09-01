হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম যুক্তরাষ্ট্র ওপেন মধ্যগগনে ৷ এখনও পর্যন্ত সেই অর্থে বড় কোনও ইন্দ্রপতনের সাক্ষী হয়নি ফ্লাশিং মেডো ৷ তবে প্রথম রাউন্ডে মেক্সিকোর অনামী রেনাতা জারাজুয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ম্য়াডিসন কিজের হার উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যেতে পারে ৷ 2016 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালিস্ট ছিলেন কিজ ৷ সে যাইহোক, পুরুষ ও মহিলা সিঙ্গলসে প্রথম সারির প্লেয়াররা এখনও পর্যন্ত সুনাম বজায় রেখেছেন ৷ সোমবার যেমন স্পেনের ক্রিস্টিনা বুকসার বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ে কোয়ার্টার নিশ্চিত করলেন মেয়েদের পয়লা নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কা ৷
স্প্য়ানিশ প্রতিদ্বন্দ্বীকে 6-1, 6-4 সেটে উড়িয়ে শেষ আটে বেলারুশ-কন্যা ৷ সেইসঙ্গে 11 বছর পর খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোলেন তিনি ৷ এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো যে, মহিলা সিঙ্গলস হোক কিংবা পুরুষ সিঙ্গলস; এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেতাব ধরে রাখতে পারেননি কোনও প্রতিযোগী ৷ 2014 সালে শেষবার মহিলা সিঙ্গলসে খেতাব ধরে রেখেছিলেন ঘরের মেয়ে সেরেনা উইলিয়ামস ৷ এরপর গত দশটি সংস্করণে ন'জন নয়া চ্য়াম্পিয়ন পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মহিলা সিঙ্গলস ৷ কিন্তু খেতাব ধরে রাখতে পারেননি কেউই ৷
Sabalenka flies through the opener in 27 minutes! pic.twitter.com/gC7MyRBrP5— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025
পুরুষ সিঙ্গলসে 2008 সালে শেষবার খেতাব ধরে রাখার নজির গড়েছিলেন রজার ফেডেরার ৷ অর্থাৎ, সুইশ কিংবদন্তির পর দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের পুরুষ সিঙ্গলসে টানা দু'বার খেতাব জিততে ব্যর্থ কোনও প্লেয়ার ৷ সুতরাং, গতবারের দুই চ্য়াম্পিয়ন জ্য়ানিক সিনার (পুরুষ সিঙ্গলস) ও আরিনা সাবালেঙ্কার (মহিলা সিঙ্গলস) কাছে সুযোগ ইতিহাস লেখার ৷
আর সেই লক্ষ্যে এখনও পর্যন্ত দুরন্ত ছন্দে দেখা যাচ্ছে বেলারুশের সাবালেঙ্কাকে ৷ চলতি যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে এখনও পর্যন্ত কোনও সেট না-খুইয়ে কোয়ার্টারে পৌঁছে গিয়েছেন তিনটি মেজরের মালকিন ৷ অর্থাৎ ইতিহাস থেকে আর তিনধাপ দূরে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন ৷ সোমবার রাউন্ড অব-16'র ম্য়াচ জিততে সাবালেঙ্কা নিলেন মাত্র এক ঘণ্টা 13 মিনিট ৷ যা ফ্লাশিং মেডোয় টানা একাদশ জয় তাঁর ৷ এর মধ্যে বিপক্ষের জোড়া সার্ভিস ব্রেক করে প্রথম সেট মাত্র 27 মিনিটে জিতে নেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন ৷ শেষ আটে একদা বিশ্বের ছ'নম্বর মারকেটা ভন্দ্রোউসোভার সামনে সাবালেঙ্কা ৷
11th straight win in NYC! pic.twitter.com/amMjJB7O8c— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025
এদিকে আগামিকাল ভোরে (ভারতীয় সময়) রাউন্ড অব-16'র ম্য়াচে আলেকজান্ডার বুবলিকের সামনে জ্য়ানিক সিনার ৷ কানাডার ডেনিস শাপালভের বিরুদ্ধে তৃতীয় রাউন্ডে জয় পেতে বিশেষ সমস্য়া না-হলেও প্রথম সেট খোয়াতে হয়েছিল গতবারের চ্য়াম্পিয়নকে ৷ রজার ফেডেরারের 17 বছর পর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে আবারও খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে মঙ্গলবারের লড়াইও খুব সহজ নয় সিনারের ৷ সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে অসুস্থতার কারণে ম্য়াচ ছেড়েছিলেন বছর তেইশের ইতালি তারকা ৷ ফলত চলতি যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের শুরুতে তাঁকে নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন অনুরাগীরা ৷ সেই উদ্বেগ অবশ্য দূর হয়েছে অনেকটাই ৷
প্রথম দু'টি ম্য়াচে যথাক্রমে চেক প্রজাতন্ত্র এবং অস্ট্রেলিয়ার অবাছাই প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্ট্রেট সেটেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন সিনার ৷ তৃতীয় রাউন্ডের ম্য়াচে শাপালভের বিরুদ্ধে হোঁচট খাওয়া সিনারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 ৷