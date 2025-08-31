কলকাতা, 31 অগস্ট: বঙ্গের আকাশে-বাতাসে এখন সবকিছুতেই রাজনীতির গন্ধ ৷ স্লোগান-চিৎকার করাই দস্তুর ৷ স্থান-কাল-পাত্র ভাবার সুযোগ নেই কারও ৷ শনিবার জীবনকৃতি সম্মান পেয়ে সিএবি'র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আবেগে ভাসলেন অরূপ ভট্টাচার্য এবং শ্যামা শাউ ৷ নিঃসন্দেহে স্মরণীয় সন্ধ্যা ৷ রাজকীয় আয়োজন। তবে সম্ভবত এই প্রথম সিএবি'র পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে সরাসরি রাজনীতির ছোঁয়াও লেগে গেল ৷ প্রাক্তন ক্রিকেটার অরূপ ভট্টাচার্যকে যখন জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হল সিএবির তরফে, তখন দর্শকাসন থেকে রাজনৈতিক স্লোগান ভেসে এল। এমন ঘটনা সিএবি'র পুরস্কার প্রদান মঞ্চে নজিরবিহীন ৷ রাজনীতির ছোঁয়াতেও অবশ্য অনুষ্ঠানের তাল কোনওভাবে কাটেনি ৷
শনির সন্ধ্য়ায় ধনধান্য অডিটোরিয়ামে এককথায় যেন চাঁদের হাট। রাজ্য ক্রিকেটের গভর্নিং বডির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে হাজির সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী, মনোজ তিওয়ারি, অশোক দিন্দা, আকাশদীপদের মতো তারকারা ৷ পাশে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ (ববি) হাকিম, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতি। পরে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারও এলেন ৷
বঙ্গ ক্রিকেটে তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখে জীবনকৃতি সম্মান পেলেন অরূপ ভট্টাচার্য ৷ মঞ্চে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্য়ায়ের থেকে ৷ মহিলাদের বিভাগে জীবনকৃতি সম্মান পেলেন শ্যামা শাউ ৷ তিনিও স্মারক গ্রহণ করলেন সিএবি প্রেসিডেন্টের থেকে ৷ জীবনকৃতি সম্মান পেয়ে দু'জনই আবেগে ভাসলেন ৷
সম্মান হাতে অরূপ ভট্টাচার্য বলেন, "যতদিন বেঁচে থাকব এই সম্মানের কথা মনে থাকবে আমার ৷ সিএবি'কে ধন্যবাদ ৷" ইংল্যান্ড সফরের স্কোয়াডে থাকা আকাশদীপ ও অভিমন্যু ঈশ্বরণকে দেওয়া হল বিশেষ সম্মান ৷ সৌরভ আকাশের হাতে তুলে দিলেন পুরস্কার ৷ বাংলার বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেলেন সুদীপ ঘরামি ৷ ভদ্র ক্রিকেটারের সম্মান পেলেন শাহবাজ আহমেদ ৷ সেরা বোলারের সম্মান দেওয়া হল সায়ন ঘোষকে ৷
কোচবিহার তুফানগঞ্জের শিবশংকর পালের ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে দেওয়া হল সেরা শৃঙ্খলাপরায়ণ দলের সম্মান। এর পাশাপাশি সামনে এল সিএবি'র আসন্ন নির্বাচনের অঙ্কের হিসেব-নিকেশ। আসলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতেই সব গোষ্ঠী এখন আপাতভাবে একজোট। সিএবি'র বাকি পদাধিকারীদের তালিকায় কারা বসবেন, তা নিয়ে জল্পনার পাশাপাশি চলছে হিসেব-নিকেশও ৷