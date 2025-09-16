ডুপ্লান্টিস আছেন ডুপ্লান্টিসেই, 14 বার বিশ্বরেকর্ড ভেঙে নয়া উচ্চতায় সুইডিশ পোলভল্টার

ডুপ্লান্টিস আছেন ডুপ্লান্টিসেই, 14 বার বিশ্বরেকর্ড ভেঙে নয়া উচ্চতায় সুইডিশ পোলভল্টার
ফ্রান্সের রেনু লাভিলেনিকে টপকে 2020 সালে প্রথম বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন ডুপ্লান্টিস ৷
Published : September 16, 2025 at 10:07 AM IST
টোকিয়ো, 16 সেপ্টেম্বর: একবার দু'বার নয়, 13 বার নিজের উচ্চতাকে ছাপিয়ে বিশ্ব পোলভল্টে নয়া বেঞ্চমার্ক সেট করলেন আর্মান্ড ডুপ্লান্টিস ৷ অনুরাগীরা যাঁকে আদর করে ডাকেন 'মোন্ডো' নামে ৷ পাঁচ বছর আগে বিশ্বরেকর্ড ভাঙার যে জার্নিটা সুইডিশ পোলভল্টার শুরু করেছিলেন, 2025 বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যন্ত তা জারি রাখলেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে 14তম বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে নিলেন ডুপ্লান্টিস ৷ আশ্চর্যের বিষয় 2020-25 পোলভল্টে যতগুলি বিশ্বরেকর্ড তৈরি হয়েছে, সবক'টির স্রষ্টা তিনি ৷
2025 সালে এর আগে তিনবার নিজেকে টপকে নয়া নয়া বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেছেন পোলভল্টের রাজা ৷ সোমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর কাছে শেষবার চলতি বছর নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল ৷ জাপান ন্য়াশনাল স্টেডিয়ামে উপস্থিত 53 হাজার অনুরাগীদের নিরাশ করলেন না আর্মান্ড ডুপ্লান্টিস ৷ সোমবারের আগে 6.29 মিটার লাফিয়ে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী ছিলেন তিনি ৷ এদিন সুইডিশ পোলভল্টার সফলভাবে অতিক্রম করলেন .01 মিটার বেশি ৷ অর্থাৎ, 6.30 মিটার লাফিয়ে নতুন বিশ্বরেকর্ড ডুপ্লান্টিসের ঝুলিতে ৷
এই নিয়ে 14 বার বিশ্বরেকর্ড গড়লেন সুইডিশ অ্যাথলিট ৷ যার মধ্যে 13 বার টপকে গেলেন নিজেকেই ৷ আর বিশ্বরেকর্ড গড়ে টানা তৃতীয়বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে নিলেন বছর পঁচিশের পোলভল্টার ৷ তবে এদিন বিশ্বরেকর্ড গড়ার আগেই সোনা নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন 'মোন্ডো' ৷ এরপর তৃতীয় এবং শেষ প্রচেষ্টায় নয়া উচ্চতায় পৌঁছে যান তিনি ৷
গত মাসে বুদাপেস্টে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স কন্টিনেন্টাল ট্যুুর গোল্ডে নয়া বিশ্বরেকর্ড (6.29 মিটার) গড়েছিলেন ডুপ্লান্টিস ৷ জাপান ন্য়াশনাল স্টেডিয়ামে এদিন বুদাপেস্টের নজির ছাপিয়ে যাওয়ার পথে প্রথম দু'টি প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন সুইডিশ তারকা ৷ তবে তৃতীয় প্রচেষ্টায় আর রোখা যায়নি অলিম্পিক্সে জোড়া সোনাজয়ী পোলভল্টারকে ৷ 2021 এই স্টেডিয়ামেই প্রথম অলিম্পিক্স সোনা এসেছিল ডুপ্লান্টিসের ঝুলিতে ৷ সোনা জিতলেও সেবার শূন্য গ্যালারির সামনে বিশ্বরেকর্ড গড়তে পারেননি ডুপ্লান্টিস ৷ সেই আক্ষেপ মিটল এদিন ৷
Sweden's Armand Duplantis broke the men's pole vault world record for a 14th time on his way to gold at the World Athletics Championships in Tokyo 🏆 pic.twitter.com/Ge7GclSFGS— Sky Sports (@SkySports) September 15, 2025
2022 ইউজেন, 2023 বুদাপেস্টের পর 2025 টোকিয়োয় ফের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা এল ডুপ্লান্টিসের ঘরে ৷ নয়া বিশ্বরেকর্ড তৈরির পর সুইডিশ পোলভল্টার বলেন, "আমি ভীষণ খুশি যেটা ভাষায় ব্যাখ্যা করা যাবে না ৷ গত দু'সপ্তাহ ধরে আমি এখানে রয়েছি ৷ টোকিয়োকে আমি উপভোগ করছি ৷ এখানে সবকিছু উপভোগ করছি ৷ বিশ্বরেকর্ড গড়েই আমি জাপান ছাড়তে চেয়েছিলাম ৷" ডুপ্লান্টিসের অনেকটাই পিছনে শেষ করে (6.00 মিটার) করে রুপো জিতলেন গ্রিসের ইমানোউইল কারালিস, 5.95 মিটার লাফিয়ে ব্রোঞ্জ গেল অস্ট্রেলিয়ার কার্টিস মার্শালের ঝুলিতে ৷