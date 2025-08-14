হায়দরাবাদ, 14 অগস্ট: খানিকটা চুপিসারেই বাগদান পর্ব সম্পন্ন হল ক্রিকেটার অর্জুন তেন্ডুলকরের ৷ মুম্বইয়ের শিল্পপতি রবি ঘাইয়ের নাতনি সানিয়া চান্দকের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন সচিন তেন্ডুলকর-পুত্র ৷ তার আগে সম্পন্ন হল বাগদান পর্ব ৷ বুধবার দুই পরিবারের সদস্য এবং প্রিয়জনদের উপস্থিতিতে এই বাগদান সম্পন্ন হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ বিবাহ অনুষ্ঠান কবে হবে, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি ৷
দুই পরিবারের তরফে এখনও কোনও অফিসিয়াল ঘোষণাও আসেনি ৷ যদিও সানিয়া চান্দককে অর্জুনের আংটি পরানোর মুহুর্তের ছবি ঘুরছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ ইন্টারনেট ঘেঁটে অবশ্য সচিন তেন্ডুলকরের হবু পুত্রবধূ সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য মেলেনি ৷ মুম্বইয়ের অভিজাত শিল্প পরিবারের সন্তান হওয়া এর একটা বড় কারণ ৷
- কে এই রবি ঘাই: কর্নেল ইউনিভার্সিটি স্কুল অব হোটেল অ্য়াডমিনিস্ট্রেশনের স্নাতক শিল্পপতি রবি ঘাই ৷ 1967 সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর দেশে ফেরার পারিবারিক ব্য়বসার হাল ধরেছিলেন রবি ঘাই ৷ মুম্বই তথা দেশের জনপ্রিয় হসপিটালিটি এবং ফুড ভেঞ্চার গ্র্য়াভিস গ্রুপের প্রধান তিনি ৷ মুম্বইয়ে আন্তর্মহাদেশীয় হোটেল রয়েছে তাঁর ৷ পাশাপাশি বিখ্য়াত আইসক্রিম ব্র্যান্ড ব্রুকলিন ক্রিমারির মালিকও তিনি ৷
'মুম্বই মিরর' জানিয়েছে, বাবা ইকবাল কৃষাণ ঘাইয়ের আইসক্রিম ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি এনে দিয়েছিলেন রবি ঘাই ৷ বিখ্য়াত আইসক্রিম কোম্পানি বাস্কিন রবিন্সের ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনে সার্ক দেশগুলোতে এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ তবে বর্তমানে সত্তর পেরনো রবি ঘাই নন, গ্র্যাভিস গ্রুপের চেয়ারম্যান তাঁর ছেলে অর্থাৎ অর্জুন তেন্ডুলকরের হবু শ্বশুর গৌরব ঘাই ৷ সম্প্রতি ব্যবসায়িক কারণে রবি ঘাই এবং গৌরব ঘাই'য়ের মধ্যে আইনি বিরোধের কথাও সামনে এসেছে ৷ ছেলে গৌরব ঘাইয়ের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগও করেছিলেন রবি ঘাই ৷
- রবি ঘাই'য়ের সম্পত্তির পরিমাণ: রিসার্চ ফার্ম ট্র্য়াকসন-এর সমীক্ষা অনুসারে 2023-24 আর্থিকবর্ষে গ্র্য়াভিস ফুড সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেডের রেভিনিউ ছিল 624 কোটি টাকা ৷ 2025 অগস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী গ্র্য়াভিস গ্রুপের অধীনে থাকা বিভিন্ন আন্তর্মহাদেশীয় হোটেলের মূল্য 18.43 বিলিয়ন ডলার ৷
- অর্জুন তেন্ডুলকরের কেরিয়ার: আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলা বাঁ-হাতি বোলিং অলরাউন্ডার অর্জুন তেন্ডুলকর বর্তমানে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন গোয়ার হয়ে ৷ 2020-21 মরশুমে হরিয়ানার বিরুদ্ধে টি-20 ম্য়াচে ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তাঁর ৷ জুনিয়র লেভেলে মুম্বইয়ের হয়ে খেলা সচিন-পুত্র ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলেও খেলেছেন ৷ 2022-23 মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে দলবদল করে গোয়ায় চলে যান তিনি ৷