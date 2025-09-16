2028 পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া লিড স্পনসর অ্যাপোলো টায়ার্স

2028 পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া লিড স্পনসর অ্যাপোলো টায়ার্স
অ্যাপোলো টায়ার্সের সঙ্গে আড়াই বছরের চুক্তির মেয়াদকালে 130টি ম্য়াচ খেলবে ভারতীয় দলের পুরুষ ও মহিলা দল ৷
Published : September 16, 2025 at 4:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: ড্রিম 11-এর পরিবর্তে নয়া টাইটেল স্পনসর খুঁজে নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ শুভমন গিল, হরমনপ্রীত কৌরদের জার্সিতে এবার থাকবে অ্যাপোলো টায়ার্সের নাম ৷ 2028 সালের মার্চ পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে গুরগাঁওয়ের টায়ার প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করার কথা ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
579 কোটি টাকার চুক্তিতে অ্যপোলো টায়ার্স ভারতীয় দলের নয়া জার্সি বা টাইটেল স্পনসর হতে চলেছে বলে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে প্রকাশ ৷ অ্য়াপোলো টায়ার্সের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদকালে সবধরনের ফরম্যাটে 130টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে ভারতের পুরুষ ও মহিলা দল ৷ 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে এও জানানো হয়েছে যে, অ্য়াপোলো টায়ার্সের সঙ্গে ভারতীয় দলের টাইটেল স্পনসর হওয়ার দৌড়ে ছিল জেকে টায়ার্স এবং ক্য়ানভা'র মতো সংস্থা ৷ কিন্তু বাজিমাত করে যায় গুরুগাঁওয়ের সংস্থা ৷
আগামী 30 সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচ থেকে নয়া স্পনসরের লোগো জার্সিতে নিয়ে মাঠে নামবে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেন, "ভারতীয় ক্রিকেটে অ্যাপোলো টায়ার্সের প্রথম মেজর স্পনসরশিপের ব্যাপারে আমরা উৎসাহী ৷ এটা বাণিজ্যিক চুক্তির থেকে আরও বেশি কিছু ৷ কোটি-কোটি মানুষের আস্থা অর্জন করা দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটা একটা পার্টনারশিপের মতো ৷"
🚨 APOLLO TYRES WILL SPONSOR TEAM INDIA JERSEY. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 16, 2025
- Apollo set to be India's jersey sponsor at 4.5cr per match more than DreamXI's 4cr per match contract. (TOI). pic.twitter.com/dSshHhBQXk
গেমিং, বেটিং, তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে কোনওরকম চুক্তির রাস্তায় হাঁটা হবে না বলে আগেই নিশ্চিত করা হয়েছিল বিসিসিআই'য়ের তরফে ৷ সেইমতো মঙ্গলবারই বিডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ৷ বিড়লা অপটাস পেইন্টস ইচ্ছুক থাকলেও বিডিং প্রক্রিয়ায় তাঁরা অংশগ্রহণ করেনি বলে জানানো হয়েছে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে ৷
গত মাসে সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয় 'দ্য প্রোমোশনাল অ্য়ান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং বিল 2025' ৷ এরপর প্রত্যাশিতভাবেই অনলাইন গেমিং অ্য়াপ 'ড্রিম 11'-এর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা শেষ করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ বাইজুস'কে সরিয়ে 2023 সালে লিড স্পনসর হিসেবে 'ড্রিম 11'-এর সঙ্গে নয়া চুক্তি করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ চলতি বছর মার্চে প্রাথমিক সেই চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফের তিনবছরের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে চুক্তি পুনর্নবীকরনের রাস্তায় হেঁটেছিল বিসিসিআই ৷ কিন্তু নয়া বিল/আইনের আওতায় মাঝপথেই শেষ হয় সেই মধুচন্দ্রিমা ৷
এর ফলে চলতি এশিয়া কাপে আপাতত টাইটেল স্পনসর ছাড়াই খেলছে সূর্যকুমার যাদব নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷ অ্যাপোলো টায়ার্সের সঙ্গে বোর্ডের নয়া চুক্তি ছাপিয়ে গিয়েছে অতীতের অঙ্ককে ৷ 'ড্রিম 11'-এর সঙ্গে ম্য়াচপিছু চার কোটি টাকার চুক্তি ছিল বিসিসিআই'য়ের ৷ সার্বিকভাবে চুক্তির অঙ্কটা ছিল 358 কোটি ৷ রিপোর্ট মোতাবেক এক্ষেত্রে সেই অঙ্কটা বেড়ে হল 579 কোটি টাকা ৷ বোর্ডের প্রেস রিলিজে অবশ্য চুক্তির অঙ্ক উল্লেখ করা হয়নি ৷ পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্য়াপোলো টায়ার্স যে বিশ্বজনীন পরিচিতি পাবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই ৷