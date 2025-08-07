হায়দরাবাদ, 7 অগস্ট: সামনেই দেশের মাটিতে ওয়ার্ল্ড অ্য়াথলেটিক্স কন্টিনেন্টাল ট্যুর ব্রোঞ্জ লেভেল মিট ৷ সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিলেন জ্যাভলিন থ্রোয়ার অন্নু রানি ৷ পোল্য়ান্ডের স্ক্যাচিনে বুধবার অষ্টম ইন্টারন্য়াশনাল উইয়েসল ম্য়ানিয়াক মেমোরিয়াল মিটে 62.59 মিটার ছুড়ে খেতাব আনলেন ভারতীয় জ্য়াভলিন থ্রোয়ার ৷ একবছরেরও বেশি সময় পর 60 মিটারের বেশি দূরত্ব ছুড়লেন এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট ৷
মহিলা জ্যাভলিনে জাতীয় রেকর্ডের মালকিন অন্নু শেষ 60 মিটার দূরত্ব ছুড়েছিলেন গতবছর মে মাসে ৷ জার্মানির অফেনবার্গে 15 মাস আগে 60.68 মিটার ছুড়ে ষষ্ঠস্থানে শেষ করেছিলেন তিনি ৷ চলতি মাসে তেত্রিশে পা দিতে চলা ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার বুধবার অবশ্য পোল্যান্ডে শুরু থেকেই ছন্দে ছিলেন ৷ প্রথম প্রচেষ্টায় 60.95 মিটার ছুড়ে এদিন শুরু করেছিলেন টোকিয়ো এবং প্য়ারিসে অংশগ্রহণ করা অ্যাথলিট ৷ দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেই 62.59 দূরত্ব ছুড়ে সোনাজয় নিশ্চিত হয় তাঁর ৷ যা তাঁর মরশুমের সেরা থ্রো-ও বটে ৷
এরপর ষষ্ঠ তথা শেষ প্রচেষ্টাতেও 60 মিটারের বেশি দূরত্ব এদিন ছোড়েন অন্নু রানি ৷ অবশ্য পোল্য়ান্ডের মিটে তাঁর জাতীয় রেকর্ডের দূরত্ব টপকাতে পারেননি তিনি ৷ তিন বছর আগে জামশেদপুরে 63.82 মিটার বর্শা ছুড়ে জাতীয় রেকর্ড নিজের নামে করেছিলেন অন্নু ৷ দু'বছর আগে হ্য়াংঝৌ এশিয়াডে যে দূরত্ব ছুড়ে তিনি সোনা জিতেছিলেন, সেই দূরত্বও এদিন অল্পের জন্য ছুঁতে বা টপকাতে পারেননি উত্তরপ্রদেশের অ্যাথলিট ৷ তবে এশিয়ান গেমস পরবর্তী অন্নুর সেরা থ্রো এটাই ৷
Annu Rani secured first place with a 62.59m throw at the 8th Wiesław Maniak Athletics Memorial, a World #Athletics Continental Tour Bronze event👏🏻— SAI Media (@Media_SAI) August 6, 2025
Currently training at Spala Training Centre🇵🇱 under ACTC funding, she's throwing strong on the international stage!🥳… pic.twitter.com/tc9g2mV8Zi
58.36 মিটার এবং 58.24 মিটার দূরত্ব ছুড়ে পোল্যান্ডের মিটে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন তুরস্কের এদা তুগসুজ এবং অস্ট্রেলিয়ার লিয়ানা ডেভিডসন ৷ এর আগে চলতি মরশুমে তিনটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন দেশের এই মহিলা জ্যাভলিন থ্রোয়ার ৷ এর মধ্যে মার্চে নভি মুম্বইয়ে ইন্ডিয়ান ওপেন থ্রোস প্রতিযোগিতায় 58.82 মিটার ছুড়েছিলেন মেরঠ-কন্য়া ৷ এরপর গুমিতে এশিয়ান অ্য়াথলেটিক্সে মিটে 58.30 মিটার ছুড়ে চতুর্থস্থানে শেষ করেছিলেন তিনি ৷ জুনে তাইওয়ান অ্যাথলেটিক্সে ওপেনে মাত্র 56.82 মিটার ছুড়তে সক্ষম হয়েছিলেন অন্নু ৷
পোল্যান্ডের পারফরম্য়ান্স আগামী মাসে টোকিয়োয় বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্য়াম্পিয়নশিপে অন্নুর যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনা জোরালো করল ৷ পোল্য়ান্ড মিটের আগে 41তম স্থানে ছিলেন অন্নু ৷ তবে বুধবারের পারফরম্যান্সে ব়্যাংকিংয়ে নিঃসন্দেহে খানিকটা উপরে তুলে আনল তাঁকে ৷ উল্লেখ্য বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের মানদণ্ড 64 মিটার ৷ এরইসঙ্গে ব়্যাংকিং অনুযায়ী প্রথম 36 জন অ্যাথলিট অংশ নেবেন টোকিয়োয় ৷ ফলত 10 অগস্ট ভুবনেশ্বরে ওয়ার্ল্ড অ্য়াথলেটিক্স কন্টিনেন্টাল ট্যুর ব্রোঞ্জ লেভেল মিট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে অন্নুর জন্য ৷