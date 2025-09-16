ETV Bharat / sports

চিনের মাটিতে 'আনন্দ', স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম সোনা জয় ভারতের

স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র বিভাগেও সোনা এসেছে ভারতের ঘরে ৷

ANANDKUMAR VELKUMAR
আনন্দকুমার ভেলকুমার (PM MODI X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: স্পিড স্কেটিং বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে বেজিংয়ের মাটিতে উড়ল তেরঙা ৷ পুরুষদের 1,000 মিটার স্প্রিন্ট বিভাগে সোনা জিতে ইতিহাসে নাম তুললেন ভারতের আনন্দকুমার ভেলকুমার ৷ স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে তামিলনাড়ুর আনন্দের হাত ধরে প্রথম সোনার স্বাদ পেল দেশ ৷ সোমবার বেজিংয়ে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ার পথে ভারতীয় স্পিড স্কেটার সময় নিলেন 1:24.924 ঘণ্টা ৷

সোনার সাফল্য প্রথম হলেও একই প্রতিযোগিতায় আনন্দকুমার দেশকে সাফল্য এনে দিয়েছিলেন আগেই ৷ চিনের অন্য এক শহরে 500 মিটার স্প্রিন্ট বিভাগে এর আগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন 22 বছরের স্কেটার ৷ ব্রোঞ্জ জয়ের পথে আনন্দ সময় নিয়েছিলেন 43.072 মিনিট ৷ অর্থাৎ 1,000 মিটারে পদকের রঙে বদল আনলেন তিনি ৷ আনন্দকুমারের আগে চলতি স্পিড স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপে আরও একটি সোনা এসেছে ভারতের ঝুলিতে, তবে সেটা জুনিয়র বিভাগে ৷ আনন্দের একই বিভাগে সোনা জিতেছেন কৃষ শর্মা ৷

স্পিড স্কেটিং বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ভারতের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, "ভারতীয় খেলাধুলোর ইতিহাসে উজ্জ্বল মুহূর্ত ৷ স্পিড স্কেটিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে 1000 মিটার স্প্রিন্ট বিভাগে সোনা জিতে নিয়েছে আনন্দকুমার ভেলকুমার ৷ এই খেলায় ভারতের প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সে ৷ চ্যাম্পিয়নের জন্য গর্বিত ৷"

আনন্দকুমার ভেলকুমারের সাফল্যে উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ৷ এক্সে তিনি লেখেন, "আনন্দকুমারের দৃঢ়তা, গতি এবং স্পিরিটে স্কেটিংয়ে প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন পেল ভারত ৷ তাঁর কীর্তি অগণিত তরুণকে উৎসাহিত করবে ৷ আনন্দকুমারকে অভিনন্দন এবং একইসঙ্গে আগামীর শুভেচ্ছা ৷"

চলতি বছর শুরুতে অনন্য কীর্তি গড়েছিলেন তামিলনাড়ুর আনন্দকুমার ভেলকুমার ৷ চেংদুতে 2025 ওয়ার্ল্ড গেমসে 1000 মিটার স্প্রিন্টে সোনা জিতে নিয়েছিলেন তিনি ৷ এছাড়া 2021 সালে জুনিয়র স্তরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন আনন্দকুমার ৷ দু'বছর আগে এশিয়াডেও 3000 মিটার টিম রিলেতে ব্রোঞ্জ পদক এসেছিল তাঁর ঝুলিতে ৷

আনন্দকুমারকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে ইতিহাস তৈরি করা আনন্দকুমার ভেলকুমারকে আন্তরিক অভিনন্দন ৷ দেশকে গর্বিত করেছে সে ৷ দেশের খেলাধুলোয় ল্যান্ডমার্ক তৈরি হল ৷ যা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে ৷ আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল ৷"

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

ANANDKUMAR VELKUMARSPEED SKATING WORLD CHAMPIONSHIPSPM MODI CONGRATULATES ANANDKUMARANANDKUMAR VELKUMAR CREATES HISTORYANANDKUMAR VELKUMAR WINS GOLD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.