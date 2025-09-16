চিনের মাটিতে 'আনন্দ', স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম সোনা জয় ভারতের

চিনের মাটিতে 'আনন্দ', স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম সোনা জয় ভারতের
স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র বিভাগেও সোনা এসেছে ভারতের ঘরে ৷
Published : September 16, 2025 at 12:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: স্পিড স্কেটিং বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে বেজিংয়ের মাটিতে উড়ল তেরঙা ৷ পুরুষদের 1,000 মিটার স্প্রিন্ট বিভাগে সোনা জিতে ইতিহাসে নাম তুললেন ভারতের আনন্দকুমার ভেলকুমার ৷ স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে তামিলনাড়ুর আনন্দের হাত ধরে প্রথম সোনার স্বাদ পেল দেশ ৷ সোমবার বেজিংয়ে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ার পথে ভারতীয় স্পিড স্কেটার সময় নিলেন 1:24.924 ঘণ্টা ৷
সোনার সাফল্য প্রথম হলেও একই প্রতিযোগিতায় আনন্দকুমার দেশকে সাফল্য এনে দিয়েছিলেন আগেই ৷ চিনের অন্য এক শহরে 500 মিটার স্প্রিন্ট বিভাগে এর আগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন 22 বছরের স্কেটার ৷ ব্রোঞ্জ জয়ের পথে আনন্দ সময় নিয়েছিলেন 43.072 মিনিট ৷ অর্থাৎ 1,000 মিটারে পদকের রঙে বদল আনলেন তিনি ৷ আনন্দকুমারের আগে চলতি স্পিড স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপে আরও একটি সোনা এসেছে ভারতের ঝুলিতে, তবে সেটা জুনিয়র বিভাগে ৷ আনন্দের একই বিভাগে সোনা জিতেছেন কৃষ শর্মা ৷
স্পিড স্কেটিং বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ভারতের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, "ভারতীয় খেলাধুলোর ইতিহাসে উজ্জ্বল মুহূর্ত ৷ স্পিড স্কেটিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে 1000 মিটার স্প্রিন্ট বিভাগে সোনা জিতে নিয়েছে আনন্দকুমার ভেলকুমার ৷ এই খেলায় ভারতের প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সে ৷ চ্যাম্পিয়নের জন্য গর্বিত ৷"
What a glorious moment for Indian sports!— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 15, 2025
Anandkumar Velkumar clinches Gold in the 1000m Sprint at the Speed Skating World Championship 2025, becoming the first-ever Indian World Champion in the sport.
Proud of you, Champ! pic.twitter.com/DbXd4NowX4
আনন্দকুমার ভেলকুমারের সাফল্যে উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ৷ এক্সে তিনি লেখেন, "আনন্দকুমারের দৃঢ়তা, গতি এবং স্পিরিটে স্কেটিংয়ে প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন পেল ভারত ৷ তাঁর কীর্তি অগণিত তরুণকে উৎসাহিত করবে ৷ আনন্দকুমারকে অভিনন্দন এবং একইসঙ্গে আগামীর শুভেচ্ছা ৷"
Proud of Anandkumar Velkumar for winning the Gold at the Senior Men’s 1000m Sprint in the Speed Skating World Championships 2025. His grit, speed and spirit have made him India’s first World Champion in skating. His accomplishment will inspire countless youngsters.… pic.twitter.com/uewup1bGir— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025
চলতি বছর শুরুতে অনন্য কীর্তি গড়েছিলেন তামিলনাড়ুর আনন্দকুমার ভেলকুমার ৷ চেংদুতে 2025 ওয়ার্ল্ড গেমসে 1000 মিটার স্প্রিন্টে সোনা জিতে নিয়েছিলেন তিনি ৷ এছাড়া 2021 সালে জুনিয়র স্তরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন আনন্দকুমার ৷ দু'বছর আগে এশিয়াডেও 3000 মিটার টিম রিলেতে ব্রোঞ্জ পদক এসেছিল তাঁর ঝুলিতে ৷
Heartiest congratulations to Anandkumar Velkumar on creating history by becoming the first Indian to win a gold medal at the Speed Skating World Championships 2025.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 16, 2025
Clinching the Senior Men’s 1000m Sprint title with an exceptional timing, he has made the nation immensely proud.… pic.twitter.com/IzXWD5fyOw
আনন্দকুমারকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে ইতিহাস তৈরি করা আনন্দকুমার ভেলকুমারকে আন্তরিক অভিনন্দন ৷ দেশকে গর্বিত করেছে সে ৷ দেশের খেলাধুলোয় ল্যান্ডমার্ক তৈরি হল ৷ যা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে ৷ আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল ৷"