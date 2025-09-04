হায়দরাবাদ, 4 সেপ্টেম্বর: ভারতীয় দলের জার্সিতে শেষ আন্তর্জাতিক ম্য়াচটি খেলেছিলেন আট বছর আগে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে ৷ এরপর জাতীয় দলে সুযোগ না-হলেও ঘরোয়া ক্রিকেট, ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট চালিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ গত একবছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট ম্য়াচও খেলেননি তিনি ৷ অবশেষে বৃহস্পতিবার আড়াই দশকের ক্রিকেট কেরিয়ারকে বিদায় জানালেন ভারতীয় লেগস্পিনার অমিত মিশ্র ৷
সোশাল মিডিয়ার এক আবেগঘন বার্তায় বিসিসিআই, রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ক্রিকেট কেরিয়ারে ইতি টানলেন হরিয়ানা ক্রিকেটার ৷ ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর কেরিয়ার ছিল প্রায় দেড় দশকের ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে এদিন অমিত মিশ্র লেখেন, "পঁচিশ বছর পর আজ ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করছি আমি ৷ ক্রিকেট আমার প্রথম প্রেম, আমার শিক্ষক, আমাদের অনাবিল আনন্দের একমাত্র কারণ ৷ অগুনতি আবেগে পরিপূর্ণ আমার এই ক্রিকেট জার্নি ৷ বিসিসিআই, হরিয়ানা ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশন, আমার সকল কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, সতীর্থ সর্বোপরি আমার অনুরাগীদের কাছে আমি চিরতরে কৃতজ্ঞ ৷ যাঁদের বিশ্বাস এবং সমর্থন আমায় প্রত্যেকটা পদক্ষেপে শক্তি জুগিয়েছে ৷"
পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে বাইশ গজকে বিদায় জানালেও তিনি যে ক্রিকেটের সঙ্গে জুড়ে থাকতে চান, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন দেশের হয়ে 22টি টেস্ট খেলা ক্রিকেটার ৷ তিনি লেখেন, "আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ৷ ক্রিকেট আমাকে সবকিছু দিয়েছে ৷ এখন আমি চাই ক্রিকেটকে কিছু ফিরিয়ে দিতে ৷"
2003 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে ম্য়াচে ভারতীয় দলের হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন হরিয়ানার এই ক্রিকেটার ৷ 4.72 ইকনমি-রেটে 36টি ওয়ান-ডে ম্য়াচে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 64টি উইকেট ৷ সেরা বোলিং পারফরম্য়ান্স 48 রানে ছয় উইকেট ৷ যে পরিসংখ্য়ান নেহাত মন্দ নয় ৷ পাশাপাশি 22টি টেস্টে মিশ্র নিয়েছেন 76টি উইকেট ৷ ন'বছর আগে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে লাল-বলের ক্রিকেটে শেষ ম্য়াচটি খেলেছিলেন এই লেগস্পিনার ৷ গুগলিতে সিদ্ধহস্ত মিশ্র আন্তর্জাতিক টি-20'তে নিয়েছেন 16টি উইকেট ৷ 2009 এবং 2013 চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের শরিক ছিলেন তিনি ৷ যার মধ্যে 2013 সালে খেতাব জিতেছিল ভারত ৷ এছাড়া 2014 টি-20 বিশ্বকাপে 10 উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে মিশ্রর ৷
একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএলে অংশ নেওয়া মিশ্রকে অনুরাগীরা মনে রাখবেন কোটিপতি লিগে তাঁর অনন্য নজিরের জন্য ৷ একমাত্র বোলার হিসেবে আইপিএলে তিনটি হ্য়াটট্রিকের নজির রয়েছে এই স্পিনারের নামে ৷ দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, ডেকান চার্জার্স এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ তিনটি ভিন্ন ফ্র্য়াঞ্চাইজির হয়ে তিনটি হ্য়াটট্রিক করেছিলেন তিনি ৷ এছাড়া দিল্লি ক্য়াপিটালস ও লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়েও খেলেছেন তিনি ৷ 155 ম্য়াচে অমিত মিশ্রর আইপিএলে উইকেটসংখ্য়া 174 ৷
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও তাঁর বোলিং পরিসংখ্য়ান ঈর্ষনীয় ৷ 152টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচে 3.03 ইকনমি-রেটে ভারতীয় ক্রিকেটারের ঝুলিতে রয়েছে 535টি উইকেট ৷ সবমিলিয়ে অমিত মিশ্রর অবসর ঘোষণায় ভারতীয় ক্রিকেটে একটা অধ্য়ায়ের অবসান ৷