নিউইয়র্ক, 5 সেপ্টেম্বর: মাসদু'য়েক আগে উইম্বলডন ফাইনালে ইগা শিয়নটেকের কাছে পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল তাঁকে ৷ পোলিশ তারকার বিরুদ্ধে ফাইনালে একটিও গেম জিততে না-পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ম্য়াচ শেষে ৷ কিন্তু তাঁর উইম্বলডন ফাইনালে পৌঁছনো যে ফ্লুক ছিল না, সেটা যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে প্রমাণ করলেন অ্যামান্ডা আনিসিমোভা ৷ শুক্রবার ঘরের মাটিতে প্রবল জনসমর্থন কাজে লাগিয়ে সেমিফাইনালে তিনি হারিয়ে দিলেন প্রতিযোগিতায় দু'বারের চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকাকে ৷
হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলল মহিলা সিঙ্গলসের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ৷ যে ম্য়াচে বিশ্বের প্রাক্তন পয়লা নম্বরের বিরুদ্ধে প্রথম সেটটি টাইব্রেকারে হেরে যান যুক্তরাষ্ট্রের আনিসিমোভা ৷ জোরালো প্রত্যাবর্তনে পাল্টা দ্বিতীয় সেট টাইব্রেকারে জিতে নেন উইম্বলডনের ফাইনালিস্ট ৷ আর তৃতীয় সেট সহজেই জিতে একই বছরে দ্বিতীয় মেজরের ফাইনালে পৌঁছে যান 24 বছরের মার্কিন তরুণী ৷ আনিসিমোভার পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3 ৷
- ফাইনালে উইম্বলডন সেমির পুনরাবৃত্তি: জেসিকা পেগুলাকে হারিয়ে আগেই ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিলেন আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ প্রথম সেমিফাইনালে পিছিয়ে পড়লেও টানা দু'টি সেট জিতে চলতি বছর তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন বেলারুশ তারকা ৷ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনটি মেজরের মালকিন হারালেন 4-6, 6-3, 6-4 সেটে ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ফাইনালে আনিসিমোভা বনাম সাবালেঙ্কা লড়াই হতে চলেছে মাসদু'য়েক আগে উইম্বলডন সেমিফাইনালের পুনরাবৃত্তি ৷
She never gave up.— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025
See you on Saturday, Amanda! pic.twitter.com/bTSnsfMVoz
উইম্বলডন সেমিতে আনিসিমোভার কাছে অবাক হারে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল বিশ্বের পয়লা নম্বরকে ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে আগামী রবিবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ফাইনাল সাবালেঙ্কার কাছে বদলার ম্যাচ ৷ অন্যদিকে কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় থেকে আবারও হ্যান্ডশেকিং দূরত্বে আনিসিমোভা ৷ উইম্বলডন ফাইনালে করা ভুলচুক গুলো শুধরে ফ্লাশিং মেডো ফাইনালে নামবেন তিনি ৷ চেনা পরিবেশে জনসমর্থন থাকবে তাঁর দিকেই ৷ ফলত উইম্বলডন সেমির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে প্রথম মেজর জিততে মরিয়া থাকবেন আনিসিমোভা ৷
Aryna Sabalenka will look to repeat.— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025
Amanda Anisimova will look to win her home Grand Slam.
Here we go. pic.twitter.com/h6UHPrZ7gJ
- নজিরে সাবালেঙ্কা: পেগুলার বিরুদ্ধে জয়ের পর শুক্রবার নজিরে নাম তুললেন সাবালেঙ্কা ৷ 2022 সাল পরবর্তী হার্ড কোর্টের (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, যুক্তরাষ্ট্র ওপেন) সবক'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছলেন তিনি ৷ অর্থাৎ, এই নিয়ে টানা তিনবার ফ্লাশিং মেডোর ফাইনাল খেলবেন বেলারুশ-কন্য়া ৷