শামারের পর ছিটকে গেলেন আলজারি, ভারত সফরে জোসেফহীন ক্য়ারিবিয়ান পেসবিভাগ

শামারের পর ছিটকে গেলেন আলজারি, ভারত সফরে জোসেফহীন ক্য়ারিবিয়ান পেসবিভাগ
আলজারি জোসেফও ছিটকে যাওয়ায় দুর্বল হয়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলিং ৷ পরিবর্তে এলেন জেইডেন ব্লেডস ৷
হায়দরাবাদ, 30 সেপ্টেম্বর: ভারত সফরে আসার আগে কার্যত নখদাঁতহীন হয়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলিং ৷ যে বোলিং শক্তিকে সঙ্গে এনে ভারতকে লড়াই দেওয়ার কথা ভেবেছিল, সেই বোলিং শক্তি অর্ধেক হয়ে গেল ক্য়ারিবিয়ানদের ৷ শামার জোসেফ ছিটকে গিয়েছিলেন আগেই ৷ এবার ভারত সফরের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডের বাইরে চলে গেলেন আলজারি জোসেফও ৷ অর্থাৎ, ভারত সফরে ক্য়ারিবিয়ানদের পেস বোলিং বিভাগ দুই জোসেফহীন ৷
আগামী 2 অক্টোবর আমেদাবাদে শুরু ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট ৷ দিনকয়েক আগেই সেখানে পৌঁছে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে 'মেন ইন মেরুন' ৷ এমন সময় পিঠের চোটে জোসেফের ছিটকে যাওয়া নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা সফরকারী দলের কাছে ৷ পরিবর্ত হিসেবে এই মুহূর্তে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে নেপালের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ খেলতে ব্যস্ত জেসন হোল্ডারকে ডেকেছিল সে দেশের ক্রিকেট বোর্ড ৷ কিন্তু মেডিক্যাল ইস্যুতে বোর্ডের ডাক উপেক্ষা করেছেন প্রাক্তন অধিনায়ক ৷
পরিবর্তে বাঁ-হাতি পেসার জেডিয়া ব্লেডসকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড ৷ 23 বছরের ব্লেডসও এই মুহূর্তে আমিরশাহীতে দলের সঙ্গে রয়েছেন ৷ টেস্ট ক্রিকেটে এটাই তাঁর মেডেন কল-আপ ৷ তবে সাদা-বলের ক্রিকেটে সাতটি ম্য়াচ খেলেছেন তিনি ৷ যার মধ্যে তিনটি ওয়ান-ডে এবং চারটি টি-20 ৷ 13টি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 35টি উইকেট রয়েছে ব্লেডসের নামে ৷
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের তরফে জানানো হয়েছে, অস্বস্তি অনুভব করায় আলজারি জোসেফের পিঠে স্ক্য়ান করা হয়েছে ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে পুরনো চোটের জায়গায় অবনতি ঘটেছে ৷ গত জুন-জুলাইয়ে ঘরের মাঠে সিরিজ হারতে হলেও তিন টেস্টের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ব্য়াটারদের বারংবার বিপাকে ফেলেছিলেন শামার জোসেফ, আলজারি জোসেফ এবং জেইডেন সিয়ালেস ত্রয়ী ৷ সেই সিরিজে তিন ম্যাচে 13 উইকেট এসেছিল আলজারির ঝুলিতে ৷
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিন টেস্টে 22 উইকেট নেওয়া শামার জোসেফও ভারত সফর থেকে ছিটকে গিয়েছেন দিনকয়েক আগে ৷ পরিবর্তে এখনও পর্যন্ত কোনও টেস্ট না-খেলা জোহান লেইনকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ এখন দেখার আনকোরা দুই পেসারকে স্কোয়াডে নিয়ে ভারতের তারকাখচিত ব্য়াটিংকে কতোটা বেগ দিতে পারে ক্যারিবিয়ানরা ৷
- একনজরে পরিবর্তিত ক্যারিবিয়ান স্কোয়াড: রস্টন চেজ (অধিনায়ক), জোমেল ওয়ারিকান (সহঅধিনায়ক), কেভলন অ্যান্ডারসন, অ্য়ালিক আথানাজা, জন ক্যাম্পবেল, ত্য়াগনারায়ণ চন্দ্রপল, জাস্টিন গ্রিয়াভেস, শাই হোপ, তেভিন ইমলাচ, জোহান লেইন, জেইডেন ব্লেডস, ব্র্যান্ডন কিং, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, খ্যারি পিয়ের ও জেইডেন সিয়ালেস ৷