হিলির ব্যাটে রেকর্ড জয় অজিদের, দলকে জিতিয়ে একগুচ্ছ নজির গড়লেন অধিনায়িকা

হিলির ব্যাটে রেকর্ড জয় অজিদের, দলকে জিতিয়ে একগুচ্ছ নজির গড়লেন অধিনায়িকা
গত বিশ্বকাপ ফাইনালে 170 রানের অবিস্মরণীয় ইনিংস খেলেছিলেন হিলি ৷ রবিবার এমন এক নজির গড়লেন মিচেল স্টার্ক-পত্নী, যা বিশ্বকাপের 52 বছরের ইতিহাসে প্রথমবার ৷
Published : October 13, 2025 at 1:59 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 অক্টোবর: বিশ্বকাপের 13তম ম্য়াচে রবিবাসরীয় ভাইজাগে যে ইনিংসটা আলিসা হিলি খেললেন, তা বহুদিন মনে রাখবেন অনুরাগীরা ৷ ফলত বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বাধিক রানের নজির গড়েও ম্য়াচ হারল ভারত ৷ উল্টোদিকে দেখতে গেলে হিলির অধিনায়কোচিত সেঞ্চুরিতে মেয়েদের ওডিআই ক্রিকেটে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির গড়ল সাতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ 21টি চার ও তিন ছক্কায় 107 বলে 142 রান ৷ ভারতীয় বোলারদের শাসন করে অজিদের চলতি বিশ্বকাপের তৃতীয় জয় এনে দিলেন অধিনায়িকা হিলি ৷ 'উইমেন ইন ব্লু'কে হারিয়ে অপরাজিত অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে গেল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ৷
এর আগে মেয়েদের ওয়ান-ডে'তে সর্বাধিক 302 রান তাড়া করে জয়ের নজির ছিল শ্রীলঙ্কার ঝুলিতে ৷ গতবছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পোচেস্ট্রুমে এই নজির গড়েছিলেন দ্বীপরাষ্ট্রের মেয়েরা ৷ হিলির ষষ্ঠ ওডিআই শতরানে অস্ট্রেলিয়া ভেঙে দিল সেই রেকর্ড ৷ দলগত রেকর্ডের পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্তরে একগুচ্ছ নজির গড়লেন অজি অধিনায়িকা ৷ হিলির ব্যাটে এদিন এমন একটি নজির তৈরি হল যা মহিলা বিশ্বকাপের পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের ইতিহাসে আর কারও নেই ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক কী কী রেকর্ড রবিবার ভাইজাগে গড়লেন 'বিগ ম্যাচ প্লেয়ার' হিলি, যিনি গত বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেছিলেন 170 রানে দুর্ধর্ষ ইনিংস-
Chase masters 👊#CWC25 pic.twitter.com/DLAoXibBkB— cricket.com.au (@cricketcomau) October 13, 2025
- প্রথম উইকেটরক্ষক-অধিনায়িকা হিসেবে বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি: মহিলা বিশ্বকাপের 52 বছরের ইতিহাসে কোনও উইকেটরক্ষক-অধিনায়িকার ঝুলিতে সেঞ্চুরি ছিল না ৷ আলিসা হিলি এদিন সেই রেকর্ড গড়লেন ৷ উইকেটরক্ষক-অধিনায়িকা হিসেবে এর আগে বিশ্বকাপের মঞ্চে একটিমাত্র হাফসেঞ্চুরির নজির ছিল ৷ 1978 বিশ্বকাপে হায়দরাবাদ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 57 রানের ইনিংস খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ারই মার্গারেট জেনিংস ৷
- অধিনায়িকা হিসেবে বিশ্বকাপে তৃতীয় সর্বাধিক স্কোর: আলিসা হিলির 142 রানের বিধ্বংসী ইনিংস মহিলা বিশ্বকাপের ইতিহাসে অধিনায়িকা হিসেবে তৃতীয় সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ৷ 1997 সালে বেলিন্ডা ক্লার্কের অপরাজিত 227, 2017 সালে মেগ ল্য়ানিংয়ের অপরাজিত 152 রানের পরই তালিকায় থাকবে অধিনায়িকা হিসেবে হিলির এই সেঞ্চুরি ৷
BIG. GAME. PLAYER 💯🔥 #INDvAUS #CWC25— cricket.com.au (@cricketcomau) October 12, 2025
Full report: https://t.co/FW6X8ySfRf pic.twitter.com/XmWr70eEfZ
- বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রানের ইনিংস: ভারতের বিরুদ্ধে মহিলা বিশ্বকাপে এতদিন সর্বাধিক রানের স্কোর ছিল ইংল্যান্ডের শার্লট এডওয়ার্ডসের ঝুলিতে ৷ 2013 বিশ্বকাপে 109 রান এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ 12 বছর পর সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন আলিসা হিলি ৷ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক 142 রানের ইনিংস এল অজি অধিনায়িকার ব্যাটে ৷ বিশ্বকাপ ছেড়ে কেবল ওয়ান-ডে ক্রিকেটের কথা বললে ভারতের বিরুদ্ধে হিলির ইনিংস দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷ 2006 সালে লর্ডসে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক 156 রানের ইনিংস এসেছিল ক্লেয়ার টেলরের ব্যাটে ৷
𝐀 #𝐂𝐖𝐂𝟐𝟓 c𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 🔥— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 12, 2025
Australia hold their nerve against India to pull off the highest-successful chase in Women's ODIs 👏#INDvAUS 📝: https://t.co/EhaA7Gyqgu pic.twitter.com/4JLnT4VkNI
স্মৃতি মন্ধনার 80 এবং প্রতীকা রাওয়ালের 75 রানে রবিবার স্কোরবোর্ডে 330 রান তুলেছিল ভারত ৷ যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে তাঁদের সর্বাধিক রানের নজির ৷ ওপেনিং জুটিতে 155 রান আসার পর ব্যাটিং বিপর্যয় না-হলে এদিন ভারতের রান সহজেই 350 পেরোতে পারত ৷ সে যাইহোক, রান তাড়া করতে নেমে সব আলো কেড়ে নেন আলিসা হিলি ৷ তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন আরেক ওপেনার ফিবি লিচফিল্ড (40), অ্যাশলে গার্ডনার (45) ৷ 47 রানে অপরাজিত থেকে এক ওভার বাকি থাকতে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন এলিস পেরি ৷
- বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংস:
- আলিসা হিলি, অস্ট্রেলিয়া- 142 রান (2025)
- শার্লট এডওয়ার্ডস, ইংল্যান্ড- 109 রান (2013)
- কারেন রলটন, অস্ট্রেলিয়া- 107 রান (2006)
- জানেথ ব্রিটিন, ইংল্যান্ড- 100 রান (1993)