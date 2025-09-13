ব্যাটিং তাণ্ডবে একাধিক নজিরে সল্ট, আর যে সকল রেকর্ড হল ম্য়াঞ্চেস্টারে

ব্যাটিং তাণ্ডবে একাধিক নজিরে সল্ট, আর যে সকল রেকর্ড হল ম্য়াঞ্চেস্টারে
দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 146 রানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল আয়োজক ইংল্যান্ড ৷
Published : September 13, 2025 at 1:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 সেপ্টেম্বর: বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ম্য়াচে কার্ডিফে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে হারতে হয়েছিল ইংল্য়ান্ডকে ৷ শুক্রবার ম্য়াঞ্চেস্টারে হেরে গেলে ওয়ান-ডে'র পর কুড়ি-বিশের সিরিজও হাতছাড়া হত আয়োজকদের ৷ ফলত ম্য়াঞ্চেস্টার টি-20 ইংল্য়ান্ডের কাছে ছিল এককথায় মরণ-বাঁচন ম্য়াচ ৷ আর ডু অর ডাই ম্যাচে ঝলসে উঠল ইংরেজ ওপেনার ফিল সল্টের ব্য়াট ৷ বিধ্বংসী সেঞ্চুরিতে নিজে রেকর্ডবুকে তো নাম তুললেনই, ইংল্যান্ডও নাম লেখাল একাধিক নজিরে ৷
মার্কো জানসেন, কাগিসো রাবাদা সমৃদ্ধ প্রোটিয়া বোলিংকে দুরমুশ করে ইংল্যান্ড ব্যাটার হিসেবে দ্রুততম টি-20 সেঞ্চুরির নজির গড়ে ফেললেন সল্ট ৷ শেষপর্যন্ত 60 বলে 141 রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়লেন রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ওপেনার ৷ মারলেন 15টি চার এবং আটটি ছক্কা ৷ পাশাপাশি 30 বলে বিস্ফোরক 83 রানের ইনিংস খেলেন জস বাটলার ৷ শেষদিকে 21 বলে 41 রানের ক্য়ামিয়ো আসে অধিনায়ক হ্য়ারি ব্রুকের ব্য়াটে ৷ মারকাটারি ব্যাটিংয়ে 20 ওভারে মাত্র দুই উইকেটে স্কোরবোর্ডে 304 রান তোলে আয়োজকরা ৷ যা আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেটের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বাধিক স্কোর ৷
পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করতে নেমে 16.1 ওভারে 158 রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংস ৷ 146 রানে ম্য়াচ জিতে তিনম্য়াচের সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আনে ইংরেজরা ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক কী কী নজির তৈরি হল ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টি-20'তে ৷
- প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে এদিন ইংরেজ ওপেনার ফিল সল্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন মাত্র 39 বলে ৷ টি-20 আন্তর্জাতিকে ইংরেজ ব্য়াটার হিসেবে যা দ্রুততম শতরানের রেকর্ড ৷ চারবছর আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লিয়াম লিভিংস্টোনের 42 বলে সেঞ্চুরি এতদিন ছিল দ্রুততম ৷ এদিন সেই রেকর্ড নিজের নামে করলেন সল্ট ৷
- সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে ইংরেজ ব্যাটার হিসেবে সর্বাধিক রানের ইনিংসটিও এদিন এল সল্টের ব্যাটে ৷ এক্ষেত্রে অবশ্য নিজেরই পুরনো নজির (119 রান) ভেঙে দিলেন ওপেনিং ব্য়াটার ৷
- বাউন্ডারিতে এদিন 228 রান এল ইংল্য়ান্ডের ঘরে ৷ যা একটি আন্তর্জাতিক টি-20 ম্য়াচে তৃতীয় সর্বাধিক ৷
- ম্য়াঞ্চেস্টারে সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে 304 রান টি-20'তে ইংল্য়ান্ডের সর্বাধিক জন্য সর্বাধিক ৷ দু'বছর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তোলা 267 রানের নজির এদিন ছাপিয়ে গেল তাঁরা ৷ সার্বিকভাবে টি-20'তে সর্বাধিক রানের ইনিংস তালিকায় ভারতকে টপকে তৃতীয়স্থানে চলে এল তাঁরা ৷
- দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এদিন 146 রানে জয় তুলে নিল ইংল্য়ান্ড ৷ যা টি-20'তে এযাবৎ তাঁদের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ের নজির ৷
- এদিন সারা ম্য়াচে উঠল 462 রান ৷ ইংল্যান্ডের মাটিতে একটি টি-20 ম্য়াচে যা সর্বাধিক এগ্রিগেটের নজির ৷
এর আগে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে তিনম্য়াচের ওয়ান-ডে সিরিজ হারলেও তৃতীয় ম্য়াচে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিল ইংল্য়ান্ড ৷ সাউদাম্পটনে আয়োজকদের 342 রানে পরাজিত করে ওয়ান-ডে ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ের নজিরে নাম লিখিয়েছিল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ আর সর্বাধিক ব্যবধানে জয়ের নজির গড়ার পথে ভারতকে পিছনে ফেলেছিল হ্য়ারি ব্রুকের দল ৷