হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: ট্রান্সফার উইন্ডোর শেষবেলায় চমক অপেক্ষা করে থাকে বিশ্ব ফুটবলের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ অন্যথা হল না এবারও ৷ অজানা কোনও কারণে আটকে থাকা আলেকজান্ডার আইজ্যাকের চুক্তির বিষয়ে শেষমেশ সম্মত হল দু'পক্ষই ৷ ফলস্বরূপ রেকর্ড ট্রান্সফার-ফি দিয়ে নিউক্যাসল ইউনাইটেড থেকে সুইডিশ স্ট্রাইকারকে দলে অন্তর্ভুক্ত করার পথে লিভারপুল ৷
বহুদিন ধরেই অ্য়ানফিল্ডে যোগদানের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন আইজ্যাক নিজেও ৷ অনেকদূর এগিয়েও কথাবার্তা শেষপর্যন্ত পাকছিল না কিছুতেই ৷ অনুরাগীদের ধারণা ছিল ট্রান্সফার উইন্ডোর শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হতে পারে ৷ অনুরাগীদের জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে সবকিছু চূড়ান্ত হল শেষবেলায় ৷ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আইজ্য়াককে যে অঙ্কের ট্রান্সফার-ফি দিয়ে লিভারপুল দলে নিচ্ছে, তা ব্রিটিশ ফুটবলে এযাবৎ সর্বাধিক ৷
ইএসপিএন'কে লিভারপুলের তরফে বলা হয়েছে 125 মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে আইজ্য়াককে দলে নিয়েছে তাঁরা ৷ কিন্তু নিউক্য়াসলের দাবি, অঙ্কটা 125 নয়, 130 মিলিয়ন পাউন্ড ৷ ভারতীয় মুদ্রায় যা 1551 কোটি টাকার মত ৷ 2023 মরশুমে আর্জেন্তিনার বিশ্বজয়ী দলের সদস্য এনজো ফার্নান্দেজকে বেনফিকা থেকে 106.8 মিলিয়ন পাউন্ডে সই করিয়েছিল চেলসি ৷ যা এতদিন ব্রিটিশ ফুটবলে ছিল সর্বাধিক অঙ্কের ট্রান্সফার-ফি ৷ আইজ্য়াককে দলে নিয়ে চেলসির সেই নজির ভেঙে দিল 'রেডস' ৷ সুইডিশ স্ট্রাইকারের মেডিক্যাল সম্পন্ন হওয়ার পর খুব শীঘ্রই লিভারপুলের তরফে ঘোষণাও চলে আসবে ৷ বছর পঁচিশের স্ট্রাইকারের সঙ্গে প্রিমিয়র লিগ চ্যাম্পিয়নরা ছ'বছরের চুক্তি করছে বলে জানিয়েছেন ট্রান্সফার মার্কেট বিশেষজ্ঞ তথা ইতালির জনপ্রিয় ফুটবল সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিয়ো রোমানো ৷
🚨 Alexander Isak arrives in Liverpool to sign a six year deal valid until June 2031.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
The deal will cost £125m to Liverpool as Newcastle will get £130m — including solidarity payment.#LFC and #NUFC already started exchanging all the documents overnight. pic.twitter.com/0oRJV2n6OC
ব্রিটিশ ফুটবলে সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্ব ফুটবলের প্রথম তিন সর্বাধিক অঙ্কের ট্রান্সফারেও জায়গা করে নিল আইজ্যাকের দলবদল ৷ 2017 সালে নেইমার জুনিয়রের জন্য প্য়ারিস সাঁ জাঁ'কে 200 মিলিয়ন পাউন্ড ট্রান্সফার-ফি প্রদান করেছিল বার্সেলোনা ৷ যা বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামী ট্রান্সফার এখনও পর্যন্ত ৷ 2018 সালে 165.7 মিলিয়ন পাউন্ডে মোনাকো থেকে কিলিয়ান এমবাপেকে দলে নিয়েছিল প্য়ারিস সাঁজাঁ ৷ যা রয়েছে দ্বিতীয়স্থানে ৷ এরপরই স্থান করে নিল আইজ্য়াকের অ্য়ানফিল্ডে আগমন ৷
তবে কেবল আইজ্য়াক নয় ৷ চলতি মরশুমে দলবদলের শুরু থেকেই দেদার অর্থ খরচ করছে গত মরশুমে প্রিমিয়র লিগের শিরোপাজয়ীরা ৷ এর আগে 100 মিলিয়ন পাউন্ডে বায়ার লেভারকুসেন থেকে ফ্লোরিয়ন উইর্ৎজকে দলে নিয়েছে লিভারপুল ৷ পাশাপাশি হুগো একিটিকে, জেরেমি ফ্রিমপং'য়ের মত তারকাদেরও বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করে দলে নিয়েছে তাঁরা ৷ তবে গত মরশুমে প্রিমিয়র লিগে 23 গোল করা আইজ্য়াককে পেতে সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেল লিভারপুল ৷