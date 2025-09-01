ETV Bharat / sports

ব্রিটিশ ফুটবলে রেকর্ড ট্রান্সফার-ফি, লিভারপুলেই আইজ্য়াক - ALEXANDER ISAK JOINS LIVERPOOL

চেলসির নজির ভেঙে সুইডিশ ফুটবলারকে দলে নিচ্ছে লিভারপুল ৷ মেডিক্যাল সম্পন্ন হলে চলে আসবে ঘোষণাও ৷

ALEXANDER ISAK
আলেকজান্ডার আইজ্যাক (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read

হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: ট্রান্সফার উইন্ডোর শেষবেলায় চমক অপেক্ষা করে থাকে বিশ্ব ফুটবলের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ অন্যথা হল না এবারও ৷ অজানা কোনও কারণে আটকে থাকা আলেকজান্ডার আইজ্যাকের চুক্তির বিষয়ে শেষমেশ সম্মত হল দু'পক্ষই ৷ ফলস্বরূপ রেকর্ড ট্রান্সফার-ফি দিয়ে নিউক্যাসল ইউনাইটেড থেকে সুইডিশ স্ট্রাইকারকে দলে অন্তর্ভুক্ত করার পথে লিভারপুল ৷

বহুদিন ধরেই অ্য়ানফিল্ডে যোগদানের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন আইজ্যাক নিজেও ৷ অনেকদূর এগিয়েও কথাবার্তা শেষপর্যন্ত পাকছিল না কিছুতেই ৷ অনুরাগীদের ধারণা ছিল ট্রান্সফার উইন্ডোর শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হতে পারে ৷ অনুরাগীদের জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে সবকিছু চূড়ান্ত হল শেষবেলায় ৷ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আইজ্য়াককে যে অঙ্কের ট্রান্সফার-ফি দিয়ে লিভারপুল দলে নিচ্ছে, তা ব্রিটিশ ফুটবলে এযাবৎ সর্বাধিক ৷

ইএসপিএন'কে লিভারপুলের তরফে বলা হয়েছে 125 মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে আইজ্য়াককে দলে নিয়েছে তাঁরা ৷ কিন্তু নিউক্য়াসলের দাবি, অঙ্কটা 125 নয়, 130 মিলিয়ন পাউন্ড ৷ ভারতীয় মুদ্রায় যা 1551 কোটি টাকার মত ৷ 2023 মরশুমে আর্জেন্তিনার বিশ্বজয়ী দলের সদস্য এনজো ফার্নান্দেজকে বেনফিকা থেকে 106.8 মিলিয়ন পাউন্ডে সই করিয়েছিল চেলসি ৷ যা এতদিন ব্রিটিশ ফুটবলে ছিল সর্বাধিক অঙ্কের ট্রান্সফার-ফি ৷ আইজ্য়াককে দলে নিয়ে চেলসির সেই নজির ভেঙে দিল 'রেডস' ৷ সুইডিশ স্ট্রাইকারের মেডিক্যাল সম্পন্ন হওয়ার পর খুব শীঘ্রই লিভারপুলের তরফে ঘোষণাও চলে আসবে ৷ বছর পঁচিশের স্ট্রাইকারের সঙ্গে প্রিমিয়র লিগ চ্যাম্পিয়নরা ছ'বছরের চুক্তি করছে বলে জানিয়েছেন ট্রান্সফার মার্কেট বিশেষজ্ঞ তথা ইতালির জনপ্রিয় ফুটবল সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিয়ো রোমানো ৷

ব্রিটিশ ফুটবলে সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্ব ফুটবলের প্রথম তিন সর্বাধিক অঙ্কের ট্রান্সফারেও জায়গা করে নিল আইজ্যাকের দলবদল ৷ 2017 সালে নেইমার জুনিয়রের জন্য প্য়ারিস সাঁ জাঁ'কে 200 মিলিয়ন পাউন্ড ট্রান্সফার-ফি প্রদান করেছিল বার্সেলোনা ৷ যা বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামী ট্রান্সফার এখনও পর্যন্ত ৷ 2018 সালে 165.7 মিলিয়ন পাউন্ডে মোনাকো থেকে কিলিয়ান এমবাপেকে দলে নিয়েছিল প্য়ারিস সাঁজাঁ ৷ যা রয়েছে দ্বিতীয়স্থানে ৷ এরপরই স্থান করে নিল আইজ্য়াকের অ্য়ানফিল্ডে আগমন ৷

তবে কেবল আইজ্য়াক নয় ৷ চলতি মরশুমে দলবদলের শুরু থেকেই দেদার অর্থ খরচ করছে গত মরশুমে প্রিমিয়র লিগের শিরোপাজয়ীরা ৷ এর আগে 100 মিলিয়ন পাউন্ডে বায়ার লেভারকুসেন থেকে ফ্লোরিয়ন উইর্ৎজকে দলে নিয়েছে লিভারপুল ৷ পাশাপাশি হুগো একিটিকে, জেরেমি ফ্রিমপং'য়ের মত তারকাদেরও বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করে দলে নিয়েছে তাঁরা ৷ তবে গত মরশুমে প্রিমিয়র লিগে 23 গোল করা আইজ্য়াককে পেতে সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেল লিভারপুল ৷

