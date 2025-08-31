কলকাতা, 31 অগস্ট: অ্য়ান্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজ ড্র হলেও ইংল্যান্ড সফর থেকে ভারতীয় দল ইতিবাচক অনেককিছু নিয়ে ফিরেছে ৷ দলের সঙ্গে সঙ্গে বিলেত থেকে অনেককিছু নিয়ে ফিরেছেন আকাশদীপও ৷ এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে বল হাতে 10 উইকেটের পাশাপাশি ওভালে নির্ণায়ক টেস্টে নৈশপ্রহরী হিসেবে দ্বিতীয় ইনিংসে 66 রানের মহার্ঘ্য ইনিংস ৷ আকাশদীপের কেরিয়ারে মোড় ঘোরাতে পারে এই সফর ৷ তবে এজবাস্টন এবং ওভালের পারফরম্য়ান্সের মধ্যে আকাশদীপ নিজে কোনটিকে এগিয়ে রাখছেন ? সিএবি'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে এসে শনিবার বঙ্গ পেসার জানালেন, যেহেতু তিনি বোলার তাই তাঁর কাছে এজবাস্টনের পারফরম্য়ান্সই এগিয়ে রাখবে ৷
অবশ্য দলের জয়ের প্রয়োজনে যে কোনও ভূমিকায় নিজের ছাপ রাখতে চান আকাশদীপ ৷ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজে জসপ্রীত বুমরা ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজমেন্টের কারণে তিনটি টেস্ট ম্য়াচ খেলেছিলেন ৷ এই ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজমেন্টের সত্যিই কি কোনও ভূমিকা থাকে ? তারকা পেসার বলছেন, "এই বিষয়টা একেবারেই আমাদের হাতে নেই ৷ দলে একটা মেডিক্যাল টিম থাকে, ফিজিয়ো টিম থাকে ৷ গোটা বিষয়টা তাঁদের হাতেই থাকে ৷ যদি তাঁরা বিশ্রাম নিতে বলেন, তাহলে তো বিশ্রাম নিতেই হবে ৷ ফলে আমাদের হাতে সবকিছু থাকে না ৷ গোটা বিষয়টা একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় ৷"
চলতি মাসে শেষ হওয়া বিলেত সফরের পর আদৌ আকাশদীপের জীবনে কোনও পরিবর্তন এসেছে ? জবাবে বাংলার স্পিডস্টার বলেন, "একেবারেই নয় ৷ আমি এমন একজন মানুষ, যে ব্যর্থতা দেখে ঘাবড়ে যাই না আবার সাফল্যে উড়তে ভালোবাসি না ৷ ফলে আমার জীবনে বিশেষ কোনও প্রভাব পড়েনি ৷ সমর্থকরা হয়ত এমন কথা মনে করতে পারেন ৷ কিন্তু, আমি না ৷"
বাংলার হয়ে খেলে ভারতীয় দলে সুযোগ এবং সেখান থেকেই পাদপ্রদীপে আসা ৷ বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে সংবর্ধিত হয়ে স্বভাবতই আপ্লুত আকাশদীপ ৷ বাইশ গজে সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব তিনি দিলেন সিএবি'কেই ৷ মঞ্চে এদিন আকাশদীপকে বিশেষ সংবর্ধনা দেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ যা নিয়ে আকাশদীপ বলেন, "নিজের ঘরে সংবর্ধিত হওয়ার অনুভূতি সবসময় আলাদা ৷ চেনা মানুষের মাঝে সম্মানিত হওয়া সবচেয়ে বড় গর্বের ৷"
একটি টেস্টে দশ উইকেট ৷ এজবাস্টনে আকাশের পারফরম্যান্স বিলেতের মাটিতে একটি টেস্টে কোনও ভারতীয় বোলারের সেরা পারফরম্য়ান্সও বটে ৷ যা তাঁকে আলোচনার কেন্দ্রে এনেছে ৷ কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই সাফল্য ? অ্য়ান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফিতে 13 উইকেট নেওয়া পেসারের কথায়, "কোনও বিশেষ ভাবনা আমার মধ্যে ছিল না ৷ শুধু নির্দিষ্ট জায়গায় বল রেখে যেতে চেয়েছিলাম ৷ ফলাফল আসবেই এই ভাবনা থেকে বোলিং করি না ৷ সেদিন এসেছিল ৷ সবচেয়ে বড় বিষয় দল জিতেছিল ৷ এটাই সবচেয়ে আনন্দের ৷"
এই মুহূর্তে আকাশের রিহ্যাবে চলছে বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ৷ পরিচর্যার পরে আপাতত ফিট তিনি ৷ রবিবার থেকে বোলিং শুরু করবেন বলেও জানালেন আকাশদীপ ৷ ভারতীয় পেস বোলিংয়ের মুখ জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে একই সাজঘর শেয়ার করে কী পরামর্শ পেয়েছেন আকাশদীপ ? উত্তরে বঙ্গ পেসার জানান, খেলার পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেলেও সেই অর্থে বিশেষ কিছু পাননি ৷
এদিকে অধিনায়ক শুভমন গিলকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত আকাশদীপ ৷ পঞ্জাব ক্রিকেটারের নামের পাশে লাকি অধিনায়কের তকমা জুড়ে দিলেন তিনি ৷ বঙ্গ পেসার বলছেন, "গতবছর দলীপ ট্রফিতে শুভমন গিলের নেতৃত্বে খেলেছিলাম ৷ সেবারও নয়-দশ উইকেট পেয়েছিলাম ৷ এবার ইংল্য়ান্ডেও ওর অধীনে সাফল্য পেয়েছি ৷ আমার জন্য লাকি ও ৷ ওর নেতৃত্বে দলও ভালো খেলেছে ৷ গিল নিজে খুব ব্য়াটিং করেছে ৷"
আপাতত টেস্ট বোলার হলেও উন্নতি করে ক্রিকেটের সব ফরম্যাটে খেলার ইচ্ছে রয়েছে বলে জানিয়েছেন আকাশদীপ ৷ বাকিটা নির্বাচকদের উপরেই ছাড়তে চান তিনি ৷ জাতীয় দলের হয়ে সাফল্য এলেও রঞ্জি জয়ের ইচ্ছে পুষে রেখেছেন বঙ্গ পেসার ৷ দ্রুত তা পূরণ করতে চান তিনি। আকাশদীপ জানিয়েছেন, গত তিনবার খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছেন ৷ এবার সবাই মিলে চেষ্টা করে রঞ্জি জয়ের জন্য নিজেদের উজাড় করতে চান ৷