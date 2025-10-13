বাংলার হয়ে রঞ্জি জয় স্বপ্ন, শামি ভাইয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধতে মুখিয়ে আকাশ

বাংলার হয়ে রঞ্জি জয় স্বপ্ন, শামি ভাইয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধতে মুখিয়ে আকাশ
সম্প্রতি অবশিষ্ট ভারতের হয়ে বিদর্ভের বিরুদ্ধে ইরানি ট্রফি খেলেছেন বাংলার পেসার ৷
Published : October 13, 2025 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: ভারতীয় দলে খেলা আলাদা কোনও রকেট সায়েন্স নয় ৷ ঘরোয়া ক্রিকেটে যেমন কৌশল অনুযায়ী বোলিং করি, জাতীয় দলেও তাই ৷ কেবল প্রয়োগক্ষেত্র আলাদা ৷ বাংলার হয়ে রঞ্জি প্রত্যাবর্তনের আগে জানালেন ভারতীয় পেসার আকাশদীপ ৷ সাম্প্রতিক অতীতে ইংল্যান্ডের মাটিতে সেরা একটি টেস্টে সেরা বোলিং ফিগারের নজির গড়েছেন যিনি (এজবাস্টন টেস্টে 187 রানে 10 উইকেট) ৷
কিন্তু সেই বিলেত সফরেই চোটের কবলে পড়া ৷ তার জেরে ঘরের মাঠে চলতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিরিজে জায়গা হয়নি স্কোয়াডে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণা হওয়ার আগে দলে ঢুকতে রঞ্জি ট্রফিকেই তাই পাখির চোখ করছেন ডানহাতি পেসার ৷ অবশিষ্ট ভারতের হয়ে সম্প্রতি খেলেছেন ইরানি ট্রফিও ৷ আগামী 15 অক্টোবর ইডেন গার্ডেন্সে উত্তরাখণ্ড ম্য়াচ দিয়ে 2025-26 রঞ্জি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা ৷ তার আগে আকাশদীপ উত্তেজিত অন্য একটি কারণে ৷ দু'মরশুম পর প্রত্যাবর্তন তো রয়েছেই, পাশাপাশি প্রথমবার বাংলার হয়ে দেখা যাবে মহম্মদ শামি ও আকাশদীপ জুটিকে ৷ ফলত শামির সঙ্গে নতুন বল ভাগ করে নেওয়ার উত্তেজনা তাঁর চোখেমুখে ৷
এ ব্য়াপারে প্রশ্ন করা হলে আকাশদীপ বলেন, "শামি ভাইয়ের সঙ্গে খেলার প্রথম সুযোগ মিলবে আমার কাছে ৷ এত বড় মাপের প্লেয়ারের সঙ্গে খেললে অনেক কিছু শেখা যায় ৷ এই মুহূর্তে প্রচুর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করছে সে ৷ তাই তাঁর সঙ্গে খেলার অর্থ ছোট ছোট অনেক বিষয়ে জ্ঞান হওয়া ৷"
গত দু'টি মরশুম না-থাকলেও সাম্প্রতিক অতীতে রঞ্জি ট্রফিতে রানার্স বাংলা দলের সদস্য ছিলেন তিনি। 2022-23 মরশুমে তো 41 উইকেট এসেছিল তাঁর ঝুলিতে ৷ কিন্তু সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফাইনাল হারের দুঃখ এখনও টাটকা ৷ সেই আক্ষেপ বয়ে বেড়ানো আকাশদীপ বলছেন, "দুবার খুব কাছে গিয়েও খেতাব হাতছাড়া হয়েছে ৷ এই দুঃখ আমার থেকে ভালো আর কে জানবে ৷ তবে বাংলার হয়ে রঞ্জি দয় আমার স্বপ্ন ৷ এখানকার মানুষ ক্রিকেটকে যেভাবে ভালোবাসে, ক্রিকেটারদের সম্মান করে; তাতে খেতাব তাঁদেরও প্রাপ্য ৷"
আর্ন্তজাতিক ক্রিকেট থেকে এসে ঘরোয়া ক্রিকেটের মঞ্চ নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং ৷ প্রত্য়াশার চাপ কাজ করে ৷ তবে আকাশদীপ জানালেন, তাঁর কাজ শুধু ভালো খেলে যাওয়া ৷ ইংল্যান্ড সফরের পর আকাশদীপের বোলিং এখন প্রতিপক্ষের কাটাছেঁড়ার কারণ ৷ বৈচিত্র্য না-নিয়ে আসতে পারলে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলা কঠিন হবে ৷ তাই স্যুইং অস্ত্রে শাণ দিতে আউট স্যুইংয়ের ওপর বাড়তি পরিশ্রম করছেন বলেও জানালেন আকাশ ৷
গত কয়েকবছরে বাংলার পেস বোলিং ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে শক্তিশালী বললে ভুল হয় না ৷ আকাশদীপও একবাক্যে মেনে নিলেন তা ৷ মুকেশ কুমার ফিরবেন পরের দিকে ৷ সঙ্গে থাকছেন আকাশদীপের ও শামি ৷ তার উপর গত মরশুমে দারুণ খেলা সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, ঈশান পোড়েলও রয়েছেন ৷ সবমিলিয়ে এবারের রঞ্জিতে ফের বাংলার জার্সিতে জ্বলে উঠতে মরিয়া আকাশদীপ ৷ একইসঙ্গে প্রোটিয়া সিরিজের স্কোয়াডেও জায়গা পাকা করতে চান তিনি ৷