হায়দরাবাদ, 12 অগস্ট: বিলেতভূমে সাম্প্রতিক সফরে ভারতীয় দলের ভালো পারফরম্য়ান্সের শরিক ছিলেন তিনি ৷ ইংল্য়ান্ডের মাটিতে ভারতীয় বোলার হিসেবে একটি টেস্টে সেরা বোলিং পারফরম্য়ান্সের নজিরও গড়েছেন ৷ এরপর দেশে ফিরে বহুদিনের স্বপ্নপূরণ হয়েছিল আকাশদীপের ৷ বঙ্গ পেসার কিনেছেন একটি এসইউভি গাড়ি ৷ সেই গাড়ি কিনেই এবার বিপাকে বঙ্গ পেসার ৷ লখনউ পরিবহন দফতরের (RTO) তরফে নোটিশ পাঠানো হল ভারতীয় ক্রিকেটারকে ৷ সোমবার এই খবর সামনে এসেছে ৷
রাখিবন্ধনের দিন নতুন কেনা এসইউভি গাড়ি এখনই আকাশদীপকে ব্য়বহার না-করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরিবহন দফতরের তরফে ৷ গাড়ি কিনলেও ফাস্ট বোলার প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করেননি বলে জানা গিয়েছে ৷ সবচেয়ে বড় কথা গাড়ি ব্যবহারের জন্য বাধ্যতামূলক হাই-সিকিউরিটি রেজিস্ট্রেশন প্লেট (HSRP) ছাড়াই গাড়ি ডেলিভারি নিয়েছেন আকাশদীপ ৷ ফলত রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত এখনই নতুন গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না ক্রিকেটার ৷ আগামী 72 ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে আকাশদীপকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আরটিও'র তরফে ৷
আকাশদীপের সঙ্গেই বিপাকে পড়েছে সংশ্লিষ্ট শো-রুম, যেখান থেকে গাড়িটি কিনেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটার ৷ পরিবহন দফতরের তরফে শো-কজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে চিনহাটের ওই অটোমোবাইল ডিলারশিপকে ৷ মোটর ভেহিকল আইনের দু'টি ধারায় আইনি পদক্ষেপও করা হয়েছে ৷ কীভাবে প্রয়োজনীয় হাই-সিকিউরিটি রেজিস্ট্রেশন প্লেট এবং থার্ড রেজিস্ট্রেশন মার্ক (TRM) ছাড়াই আকাশদীপের হাতে তাঁরা গাড়ি তুলে দিল, তার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে আরটিও'র তরফে ৷ মোটর ভেহিকল আইনের 192 এবং 207 ধারায় গৃহিত হয়েছে আইনি ব্যবস্থা ৷
- নিয়ম কী বলছে: মোটর ভেহিকল আইনের (2019) 41(6) ধারায় স্পষ্ট জানানো রয়েছে যে, হাই-সিকিউরিটি রেজিস্ট্রেশন প্লেট (HSRP) ছাড়া কোনও ক্রেতার হাতে গাড়ি তুলে দেওয়া যাবে না ৷ এই ধারা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট ডিলারের জরিমানা তো হতে পারেই, এমনকী ট্রেড লাইসেন্স সাসপেন্ড বা বাতিলের সম্ভাবনাও রয়েছে ৷ অর্থাৎ, আকাশদীপের ক্ষেত্রে চিনহাটের অটোমোবাইল ডিলারের শো-কজের জবাব সন্তোষজনক না-হলে ট্রেড লাইসেন্স সাসপেন্ড বা বাতিলের সম্ভাবনা থাকছে ৷
ট্রান্সপোর্ট কমিশনার ব্রিজেশ নারায়ণ সিং শো-রুম মালিককে শো-কজ নোটিশ পাঠানোর বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ একইসঙ্গে মোটর ভেহিক্যাল আইনের আওতায় আপাতত আকাশদীপের গাড়ি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিও জানিয়েছেন তিনি ৷