হায়দরাবাদ, 21 অগস্ট: "নয়া মরশুমের আগে আমার মনে হয় নতুন কারও জন্য জায়গা ছাড়া উচিত ৷" এই মর্মে ঘরোয়া ক্রিকেটে নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন মুম্বই অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ৷ অর্থাৎ, আগামী মরশুমে নয়া অধিনায়কের নেতৃত্বে রঞ্জি-সহ অন্য়ান্য ঘরোয়া ট্রফিতে অংশ নেবে মুম্বই ৷
2023-24 মরশুমে ভারতসেরা করার পর গত মরশুমে মুম্বইকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি, ইরানি ট্রফি এনে দিয়েছেন অধিনায়ক রাহানে ৷ উল্লেখ্য, রাহানের নেতৃত্বে 2023-24 মরশুমে রঞ্জি জিতে সাত মরশুমের খরা কাটিয়েছিল মুম্বই ৷ তবে এবার নতুন কাউকে অধিনায়ক হিসেবে গড়ে তোলার বার্তা দিয়ে সোশাল মিডিয়ায় এদিন নেতৃত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন বছর সাঁইত্রিশের অভিজ্ঞ ব্য়াটার ৷
সোশাল মিডিয়া রাহানে এদিন লেখেন, "নেতৃত্ব প্রদান করে মুম্বইয়ের হয়ে চ্য়াম্পিয়নশিপ জয় আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ছিল ৷ তবে নয়া ঘরোয়া মরশুমের আগে আমার মনে হয় অধিনায়ক হিসেবে নতুন কাউকে গড়ে তোলার জন্য এটাই সঠিক সময় ৷ আর সে কারণেই আমি আর অধিনায়ক পদে থাকতে চাই না ৷ তবে দলের একনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে মুম্বই ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকব আগামিদিনে আরও ট্রফিজয়ের বিষয়ে ৷"
গত মরশুমে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিজয়ে মুম্বইকে ব্যাট হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আজিঙ্কা রাহানে ৷ 469 রান করে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রানস্কোরার ছিলেন তিনি ৷ রাহানের নেতৃত্বে গত মরশুমে রঞ্জি ট্রফি সেমিফাইনালে বিদর্ভের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল দলটি ৷ তাতে অবশ্য মুম্বই জার্সিতে রাহানের কৃতিত্ব বা সাফল্য খাটো হচ্ছে না ৷
ওয়াসিম জাফরের পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মুম্বইয়ের সর্বকালের সর্বাধিক রানস্কোরার কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়ক ৷ শুধু তাই নয় ৷ 19টি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে মুম্বই জার্সিতে (প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে) দ্বিতীয় সর্বাধিক শতরানকারীর নজিরটিও রাহানের ঝুলিতে ৷ 29টি শতরান নিয়ে শীর্ষে জাফরই ৷ মুম্বইয়ের হয়ে 18 বছরের লম্বা কেরিয়ারে 76টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে রাহানের নামের পাশে রয়েছে 5,932 রান ৷
এখন দেখার রাহানের জুতোয় পা গলিয়ে মুম্বইয়ের পরবর্তী অধিনায়ক কে হন ৷ অবশ্যই নয়া অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে বিবেচিত হবে যশস্বী জয়সওয়াল কিংবা সরফরাজ খানের নামও ৷ তবে নেতৃত্ব প্রদানে অভিজ্ঞতার নিরিখে অবশ্যই এগিয়ে থাকবেন প্রথম দু'জন ৷