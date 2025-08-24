হায়দরাবাদ, 24 অগস্ট: এশিয়ান চ্য়াম্পিয়নশিপে ভারতীয় শুটারদের জয়জয়কার চলছেই ৷ কাজাখস্তানের শিমকেন্তে শনিবার 10 মিটার এয়ার রাইফেলে মিক্সড টিম ইভেন্টে দেশকে সোনা এনে দিয়েছিলেন ইলাভেনিল ভালারিভান ও অর্জুন বাবুতা ৷ যেটি ছিল এশিয়ান চ্য়াম্পিয়নশিপের সিনিয়র বিভাগে ভারতের চতুর্থ সোনা ৷ আর রবিবার ব্যক্তিগত ইভেন্টে পোডিয়াম শীর্ষে শেষ করে দেশকে প্রতিযোগিতার পঞ্চম সোনাটি এনে দিলেন ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমর ৷ 50 মিটার রাইফেল-থ্রি পজিশনে এদিন স্বর্ণপদক জিতলেন মধ্যপ্রদেশের শুটার ৷
ফাইনালে নিকটতম চিনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন ঐশ্বর্য ৷ সোনাজয়ের পথে বছর চব্বিশের শুটার স্কোর করলেন 462.5 ৷ চিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ঝাও ওয়েনইউ দ্বিতীয়স্থানে শেষ করলেন 462 পয়েন্টে ৷ অর্থাৎ, 0.5 পয়েন্টে টেক্কা দিলেন ভারতীয় শুটার ৷ উল্লেখ্য, 2023 সালে একই ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন ঐশ্বর্য ৷ তবে গতবছর স্বদেশি অখিল শেওরানের কাছে হেরে সোনা হাতছাড়া করেছিলেন তিনি ৷
রবিবার পদকজয়ের দৌড়ে ছিলেন গতবারের সোনাজয়ী অখিল ৷ কিন্তু পঞ্চমস্থানে শেষ করে পদক হাতছাড়া হল তাঁর ৷ চতুর্থস্থানে শেষ করে একই ইভেন্টে অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হয়েছে দেশের আরেক শুটার চেইন সিং'য়ের ৷ এর আগে 50মিটার রাইফেল-থ্রি পজিশনের টিম ইভেন্টে রুপো জিতেছেন ঐশ্বর্য ৷ তাঁর সঙ্গী ছিলেন ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক হাতছাড়া করা দুই শুটার ৷ মিলিতভাবে 1747 পয়েন্ট স্কোর করে চিনের কাছে স্বর্ণপদক হাতছাড়া হয়েছিল তাঁদের ৷ টিম ইভেন্টে তৃতীয়স্থানে শেষ করেছিল গণতান্ত্রিক কোরিয়া ৷
Kudos to Aishwarya Pratap Singh Tomar for clinching a Gold🥇 in Men's 50m Rifle 3P at the 16th Asian #Shooting Championship in Kazakhstan 🇰🇿.— SAI Media (@Media_SAI) August 24, 2025
Well done!#IndianShooting #GameOn #Sports pic.twitter.com/rFRzBM8Zr8
যোগ্যতা-অর্জন পর্বে তৃতীয়স্থানে শেষ করা ঐশ্বর্যর সোনায় প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান মজবুত হল ভারতের ৷ সিনিয়র ইভেন্টে পাঁচটি সোনা-সহ মোট 13টি পদক এখন ভারতের ঝুলিতে ৷ আর সিনিয়র-জুনিয়র ইভেন্ট মিলিয়ে 26টি সোনা-সহ এই মুহূর্তে মোট 46টি পদক ভারতের কাছে ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা চিনের ঝুলিতে 10টি সোনা-সহ মোট 23টি পদক ৷
শনিবার 10 মিটার এয়ার রাইফেলে ভারতকে এদিন সোনা এনে দিয়েছিল ইলাভেনিল ভালারিভান ও অর্জুন বাবুতা জুটি ৷ রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে চিনের ডিংকে লু এবং শিনলু পেংকে 17-11 ব্যবধানে হারিয়ে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেন দু'জনে ৷ শুরুতে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে বাজিমাত করেন তাঁরা ৷ মিক্সড টিম ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে চলতি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সোনাটি জিতে নেন ইলাভেনিল ৷