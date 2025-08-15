হায়দরাবাদ, 15 অগস্ট: গত সপ্তাহে আইএসএল ক্লাবগুলির সিইও, এফএসডিএলের (FSDL) প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ যে বৈঠকে চলতি বছরেই আইএসএল আয়োজন করার আশ্বাস মিলেছিল ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্য়াণ চৌবের তরফে ৷ কিন্তু এফএসডিএলের সঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট (MRA) পুনর্নবীকরণ না-হলে আইএসএল শুরু করা সম্ভব নয় ৷ আর চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়টি ঝুলে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৷ কিন্তু আইএসএলের ভবিষ্যত নিয়ে ক্লাবগুলোর উদ্বেগের বিষয়টি এবার শীর্ষ আদালতের সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিল ফেডারেশন ৷
আইএসএলের অনিশ্চয়তায় ক্লাব, ফুটবলার এবং অন্য়ান্য স্টেকহোল্ডারদের ভাবনার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের কাছে আগামী সপ্তাহে তুলে ধরা হবে ৷ ইনস্টাগ্রামে এক বিবৃতি মারফত বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে ফেডারেশন ৷ যেখানে বলা হয়েছে, "14 অগস্ট, 2025 ফেডারেশন এবং আইএসএল ক্লাবগুলোর আইনি প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি আলোচনা হয়েছে ৷ যেখানে 2025-26 আইএসএল বিলম্বিত হওয়ার কারণে ফুটবলার ও অন্য়ান্য স্টেকহোল্ডারদের উদ্বেগের বিষয়টি আগামী সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের কাছে তুলে ধরার বিষয়ে সবপক্ষ সম্মত হয়েছে ৷"
টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্ট অনুযায়ী আগামী সোমবার শীর্ষ আদালত বিষয়টি শুনবে ৷ উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে ফেডারেশনের সঙ্গে বৈঠকের পর 11টি আইএসএল ক্লাব (যদিও বৈঠকে ছিলেন আটটি ক্লাবের প্রতিনিধিরা) একজোটে আর্জি জানিয়েছিল বর্তমান পরিস্থিতি শীর্ষ আদালতের সামনে তুলে ধরার ৷ যাতে কিছু আশু সমাধান মেলে ৷ 11টি ক্লাবের মধ্যে কলকাতার দুই ক্লাব ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট অবশ্য ছিল না ৷ তার পরিপ্রেক্ষিতেই উদ্যোগী হল ফেডারেশন ৷
2010 সালে 15 বছরের জন্য ফুটবল স্পোর্টস ডেভলপমেন্ট লিমিটেড (FSDL) এবং ফেডারেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট ৷ চলতি বছর ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে সেই চুক্তি ৷ ফলত নয়া চুক্তি স্বাক্ষর না-হলে নতুন মরশুমে বল গড়াবে না দেশের টপ টিয়ার ফুটবল লিগে ৷ অনিশ্চয়তার মাঝে দাঁড়িয়ে গত 11 জুলাই 2025-26 আইএসএল সিজন 'আপাতত বন্ধ' বলে ঘোষণা করেছিল এফএসডিএল ৷
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আইএসএলে অংশগ্রহণকারী একাধিক ক্লাব তাঁদের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে ৷ আপাতত বন্ধ করা হয়েছে ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফদের বেতনও ৷ তালিকায় রয়েছে ওড়িশা এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি'র মত ক্লাব ৷ এখন দেখার সোমবার সুপ্রিম নির্দেশে কোনও রফাসূত্র বেরোয় কি না ৷