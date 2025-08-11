হায়দরাবাদ, 11 অগস্ট: শেষবার সুযোগ মিলেছিল 2006 সালে ৷ 19 বছর পর ফের মেয়েদের অনূর্ধ্ব-20 এশিয়ান কাপে জায়গা করে নিয়েছে দেশের মহিলা ফুটবল দল ৷ সেই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য অনূর্ধ্ব-20 মহিলা দলের জন্য বিরাট অঙ্কের আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷
- কত টাকা পুরস্কার পেল মহিলা দল: মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জনের সুবাদে 'ব্লু টাইগ্রেস'কে 25 হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার দিচ্ছে ফেডারেশন ৷ ভারতীয় মুদ্রায় যার অঙ্ক 22 লক্ষ টাকার মত ৷ রবিবার মায়ানমারের মাটিতে মায়ানমারকে 1-0 গোলে হারিয়ে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করেছে জোয়াকিম আলেকজান্ডারসন অ্যান্ড কোম্পানি ৷
- গ্রুপ শীর্ষে থেকে মূলপর্বে ভারতীয় দল: কোয়ালিফায়িং রাউন্ডে মায়ানমারের পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া এবং তুর্কমেনিস্তানের সঙ্গে গ্রুপ-ডি'তে ছিল ভারতীয় দল ৷ ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করলেও তুর্কমেনিস্তান এবং মায়ানমারকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই পরের রাউন্ডে পা রেখেছে দেশের যুব মহিলা ফুটবল দল ৷ তিন ম্য়াচে তাঁদের পয়েন্ট আট ৷
💙 This team is going to Thailand! 🇮🇳✈️🇹🇭#U20WAC #YoungTigresses #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/Xak1kYnr4W— Indian Football Team (@IndianFootball) August 10, 2025
ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে গোলশূন্য শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে তুর্কমেনিস্তানকে সাত গোলের মালা পরায় শুভাঙ্গী সিং নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷ যে ম্য়াচে দু'টি করে গোল করেন অধিনায়িকা শুভাঙ্গী খোদ এবং স্ট্রাইকার সুলঞ্জনা রাউল ৷ রবিবার ডু অর ডাই ম্য়াচে পূজার গোলে মূলপর্ব নিশ্চিত করে ভারতীয় দল ৷ ম্য়াচের 27 মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন তিনি ৷
- বিবৃতিতে কী বলেছে ফেডারেশন: আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা করে ফেডারেশন জানিয়েছে 2026 এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির জন্য মহিলা দলকে সবরকমভাবে সাহায্য করবে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "দু'দশক পর মেয়েদের অনূর্ধ্ব-20 এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করেছে দেশের মহিলা ফুটবল দল ৷ তাঁদের জন্য 25 হাজার মার্কিন ডলার আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা করতে পেরে এআইএফএফ উচ্ছ্বসিত ৷ এআইএফএফ 2026 অনূর্ধব-20 এশিয়ান কাপের জন্য দেশের মহিলা ফুটবল দলের প্রস্তুতির জন্য সর্বোচ্চ সহায়তায় প্রস্তুত ৷"
- কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ্ব-20 এশিয়ান কাপ: আগামী বছর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে মহাদেশীয় এই প্রতিযোগিতা ৷ আটটি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর সঙ্গে সেই প্রতিযোগিতায় খেলবে সেরা তিন দ্বিতীয়স্থানাধিকারী দেশ ৷