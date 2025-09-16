বিবর্ণ ফুটবলে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের লজ্জার পরাজয়

বিবর্ণ ফুটবলে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের লজ্জার পরাজয়
140 নম্বর দেশের ক্লাবের কাছে পরাজিত মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট । তুর্কমেনিস্তানের আহল এফকের সঙ্গে ম্যাচের ফলাফল 0-1 ।
Published : September 16, 2025 at 10:09 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: হার দিয়ে এএফসি অভিযান শুরু মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের । ঘরের মাঠে তুর্কমেনিস্তানের আহল এফকের বিরুদ্ধে 0-1 ব্যবধানে পরাজিত সবুজ মেরুন ব্রিগেড । 83 মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোল আহল এফকের আনায়েভের । ফুটবল বুদ্ধিতে তুর্কমেনিস্তানের কোচের কাছে পরাজিত মোলিনার ফুটবল বুদ্ধি । এই হারের সঙ্গে এএফসিতে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের আশা বড়সড় ধাক্কা খেল ।
এশিয়া মঞ্চে মেলে ধরার সুযোগ কাজে লাগাতে চাইছে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট । ভারতীয় ফুটবলের গণ্ডি পেরিয়ে মহাদেশীয় ফুটবল মানচিত্রে মেলে ধরার সুযোগ কাজে লাগানোর ইচ্ছেতে অন্যায় নেই । কিন্তু তা করতে গিয়ে হোসে মোলিনা সাহসী হলেন কই ?তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব এফকে-র বিরুদ্ধে প্রথম থেকে কোনও অজ্ঞাত কারণে মোলিনা শুরু করলেন তিন বিদেশি ফুটবলারকে নিয়ে । রক্ষণে আলবার্তো, আলড্রট এবং আক্রমনে কামিন্সকে নিয়ে তুর্কমেনিস্তান রক্ষণ ভাঙতে চেয়েছিলেন । তা প্রথমার্ধে ব্যর্থ । বরং অন্তত দুবার তুর্কমেনিস্তান গোল করার পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিল । 32 মিনিটে বাসিনভের শট পোস্টে লেগে প্রতিহত হয় । সেখানে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ ।
এএফসিতে সবুজ মেরুন যে গ্রুপে খেলছে সবচেয়ে দুর্বল দল । তবে খেলায় ইউরোপীয় ছাপ রয়েছে । প্রতিপক্ষের রক্ষণের জাল সামলে জায়গা তৈরি করছিল । যা বারবার অস্বস্তি ফেলেছে সবুজ মেরুন রক্ষণকে । 83 মিনিটে আনিয়ভ তুর্কমেনিস্তানকে এগিয়ে দেন । পরিবর্ত ফুটবলারটি আশিস রাইকে গায়ে নিখুঁত প্লেসে গোল করে যান ।
অথচ এই তুর্কমেনিস্তানের দলটি যে খুব ভালো তা বলা যাবে না । দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাকলারেন, রবসন, অনিরুদ্ধ থাপা নামার পরে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট অনেক বেশি চনমনে । পিছিয়ে পড়ার আগে কামিন্স সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন । গোলে বিশাল কাইথ না থাকলে পরাজয়ের ব্যবধান বাড়ত । ছয় সপ্তাহ ধরে বন্ধ দরজার আড়ালে নিরবিচ্ছিন্ন অনুশীলনেও পুরো দল প্রস্তুত হয়নি । আশা জাগিয়ে রবসন নামলেন এবং চরম হতাশা উপহার দিলেন ।
বিবর্ণ ফুটবলে বাড়তি হিসেবে হারের লজ্জা । সবুজ মেরুন জনতার একাংশের মুখে গো ব্যাক মোলিনা ধ্বনি । যা হয়ত মরশুমের শুরুতে অমূলক । তবে যেভাবে ডুরান্ডের বড় ম্যাচ এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট খারাপ পারফরম্যান্স করল তাতে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য । আহাল এফকে-র কোচ বললেন, কঠিন ম্যাচ । দেশের বাইরে খেলতে এসে জয় পাওয়া কৃতিত্বের । মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট কোচ হোসে মোলিনা বলছেন, কঠিন ম্যাচে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারাতেই ব্যর্থতা । অন্তত এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়া উচিত ছিল । গোল মুখে ব্যর্থতাই ছিটকে দিল ।