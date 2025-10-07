ক্ষোভ উগরে দিল সবুজ-মেরুন জনতা, শিল্ডের সাংবাদিক সম্মেলনে গরহাজির মোহনবাগান
অবিলম্বে সমর্থকদের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টকে বৈঠকে বসার দাবিও জানানো হল বিক্ষোভের মঞ্চ থেকে ৷ যা হতে হবে মোহনবাগান তাঁবুতে ৷
Published : October 7, 2025 at 8:58 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: ভূলুণ্ঠিত হয়েছে মোহনবাগান ক্লাবের সম্মান ৷ সেই সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য ম্যানেজমেন্ট যতদিন না কোনও সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে, ততদিন চলবে বিক্ষোভ-আন্দোলন ৷ দল আইএফএ শিল্ডের প্রথম ম্য়াচ খেলতে নামার 48 ঘণ্টা আগে ম্য়ানেজমেন্টকে এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি ছুড়ে দিল মোহনবাগান জনতা ৷ শুধু তাই নয়, ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচ খেলতে না-যাওয়ায় ক্লাবের যে সম্মানহানি হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ জানতে সমস্ত ফ্যান ক্লাবের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের তরফে বৈঠকেরও দাবি জানালেন সমর্থকরা ৷ আর সেই বৈঠকের স্থান যেন মোহনবাগান ক্লাব তাঁবু হয়, জানিয়ে দিল তাঁরা ৷
সোমবার শিল্ডের আগে প্রথম প্রস্তুতি ছিল হোসে মোলিনার দলের ৷ দ্বিতীয়দিনের অনুশীলেন এহেন ঘটনা নিঃসন্দেহে খারাপ বার্তা মোহনবাগানের জন্য ৷ ইরানে নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় সেপাহান এসসি'র বিরুদ্ধে গত 30 সেপ্টেম্বর এসিএল-টু'য়ের ম্য়াচ খেলতে যেতে অস্বীকার করেছিল মোহনবাগান ৷ ঘটনার জেরে ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্ট থেকে কলকাতা ক্লাবটির নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে এএফসি ৷ বিদেশি ফুটবলারদের অভাব-অভিযোগের বিষয়টিকে ঢাল করে ভারতীয় ফুটবলারদেরও সেদেশে পাঠাতে অস্বীকার করেছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট ৷ যা একেবারেই মেনে নিচে পারছেন না সদস্য-সমর্থকরা ৷ এই ঘটনায় ইরানের ক্লাবটির সমর্থকদের ব্যঙ্গের মুখেও পড়েছে মোহনবাগান ৷
গতবছরও যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে ইরানে ট্র্যাক্টর এফসি'র বিরুদ্ধে ম্য়াচ খেলতে যেতে অস্বীকার করেছিল আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা ৷ টানা দু'বছর একই ঘটনা ঘটায় ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙেছে সমর্থকদের ৷ এদিন তাই যুবভারতীর অনুশীলন মাঠ সংলগ্ন এলাকায় ম্যানেজমেন্টের প্রতি ধিক্কার ছুড়ে দেয় তাঁরা ৷ তাঁদের ব্য়ানারে লেখা ছিল 'গেট আউট কাওয়ার্ডস ৷' একইসঙ্গে তাঁদের প্রশ্ন এশীয়স্তরে প্রতিযোগিতা থেকে এভাবে পালালে আইএসএল শিল্ড জয়ের কোনও অর্থই থাকে না ৷ অনুশীলনের বাইরে বিক্ষোভ দেখানোই কেবল নয়, মাঠ থেকে হোটেলে ফেরার সময় এদিন জেমি ম্য়াকলারেন, দিমিত্রি পেত্রাতোসেরও পথ আটকান অনুরাগীরা ৷ ফুটবলাররা জড়িয়ে পড়েন বাগবিতণ্ডায় ৷ সম্প্রতি মোহনবাগান ক্লাব প্রশাসকদের তরফে ইরানে খেলতে না-যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি করা হয় ৷ যার ছত্রে ছত্রে ছিল আত্মপক্ষ সমর্থন ৷ সেই বিজ্ঞপ্তি যে আদতে কোনও কাজে আসেনি, এদিনের সমর্থক বিক্ষোভ তার প্রমাণ ৷
এদিকে 125তম আইএফএ শিল্ডের সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন গরহাজির মোহনবাগান ৷ অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা থাকলেও দেখা মেলেনি সবুজ-মেরুন প্রতিনিধিদের ৷ অনুশীলনের ব্যস্ত সূচির জন্যই যে তাঁদের অনুপস্থিতি, সেটা পরে নিশ্চিত করেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের ডেভলপমেন্ট কোচ বিনো জর্জ এবং প্যালেস্তাইন মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদ ৷ উদ্বোধনী ম্যাচে বুধবার লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ, গতবারের (2021) চ্য়াম্পিয়ন শ্রীনিধি ডেকান মূলত রিজার্ভ দল নিয়ে এসেছে শতাব্দীপ্রাচীন টুর্নামেন্টে ৷
তবু সাবধানী বিনো জর্জ বলছেন, "আমরা জানি এটা ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট ৷ 29 বার শিল্ডে জিতেছি আমরা ৷ পুরো দল নিয়েই নামছি আইএফএ শিল্ডে ৷ ডুরান্ড কাপের পর খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি সেরেছি আমরা ৷ সুপার কাপের আগে অবশ্যই শিল্ডে বুঝে যাব দল কতোটা তৈরি ৷ আমরা প্রত্যেকটি টুর্নামেন্টকেই গুরুত্ব দিই ৷ দলে কোনও চোট-আঘাত সমস্যা নেই ৷ আশা করছি আইএফএ শিল্ডের দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে সব বিদেশিদের পেয়ে যাব ৷" উল্লেখ্য ভিসা সমস্যায় এখনও শহরে এসে পৌঁছতে পারেননি ইস্টবেঙ্গলের নয়া জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকি ৷