কলকাতা, 26 অগস্ট: শীর্ষ আদালতের নির্দেশে 2025-26 ফুটবল মরশুম শুরুর ব্য়াপারে বদ্ধপরিকর সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ 28 অগস্ট সুপ্রিম কোর্টে পরবর্তী শুনানির আগে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট (MRA) সমস্যা মিটিয়ে আইএসএল নিয়ে রফাসূত্র বের করতে এফএসডিএলের সঙ্গে সোমবার বৈঠকে বসেছিল তাঁরা ৷ এদিন দু'পক্ষের মধ্যে সদর্থক আলোচনা হলেও আইএসএল নিয়ে যে রফাসূত্র বের হল, তা বলা যাবে না ৷ তবে দেশীয় ফুটবলের উন্নতিসাধনে আলোচনা যে গঠনমূলক, সেই সংক্রান্ত একটি যৌথ প্রস্তাব 28 অগস্ট শীর্ষ আদালতের কাছে পেশ করা হবে ৷
এফএসডিএলের (ফুটবল স্পোর্টস ডেভলপমেন্ট লিমিটেড) সঙ্গে আলোচনার পর সোমবার এক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে এআইএফএফের তরফে ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এআইএফএফ এবং এফএসডিএল প্রতিনিধিরা 25 অগস্ট, সোমবার আলোচনায় বসেছিলেন 2025-26 ফুটবল মরশুম চালুর ব্যাপারে ৷ গঠনমূলক আলোচনার পর দু'পক্ষই আত্মবিশ্বাসী ৷ ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিসাধনে দ্বিপাক্ষিক প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে তারা ৷ সেই যৌথ প্রস্তাব আগামী 28 অগস্ট সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হবে ৷ যেহেতু বিষয়টি বিচারাধীনা তাই এইমুহূর্তে এর থেকে বেশি মন্তব্য কোনপক্ষই করতে রাজি নয় ৷"
গত 22 অগস্ট শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট দু'পক্ষকে (এআইএফএফ এবং এফএসডিএল) আইএসএল নিয়ে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ আগামী 8 ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে দু'পক্ষের মধ্যে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট ৷ যা 15 বছরের জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছিল 2010 সালে ৷ নয়া মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর না-হওয়ায় চলতি মরশুমে আইএসএলের ভবিষ্যত ছিল বিশ বাঁও জলে ৷ কিন্তু 'সুপ্রিম' নির্দেশের পর সোমবার দু'পক্ষের সদর্থক আলোচনায় আশার আলো তীব্র হল বলা যায় ৷ তবে আইএসএল নিয়ে ঘোষণা যতদিন না-আসছে, ততদিন অনুরাগীরা খুব একটা খুশি হতে পারছেন না ৷
উল্লেখ্য, এআইএফএফের সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত মামলার রায় শীর্ষ আদালতে সংরক্ষিত রাখায় এফএসডিএলের সঙ্গে নয়া MRA চুক্তি স্বাক্ষর করতে অসম্মত হয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ গত 12 জুলাই আইএসএল 'আপাতত বন্ধ' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ ফলশ্রুতি হিসেবে একাধিক ক্লাব তাঁদের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে ৷ বন্ধ রাখা হয়েছে ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফদের বেতন ৷ তালিকায় রয়েছে ওড়িশা এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি'র মত দলগুলি ৷
এমতাবস্থায় আইএসএল নিয়ে দিশা পেতে 11টি ক্লাব যৌথভাবে ফেডারেশনের কাছে আবেদন করেছিল বিষয়টি শীর্ষ আদালতে উত্থাপন করার জন্য ৷ যার প্রথম শুনানিতে গত 22 অগস্ট মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট পুনর্নবীকরনের ব্য়াপারে সবুজ সংকেত দিয়েছিল বিচারপতি শ্রী নরসিংহ এবং জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ 28 অগস্ট পরবর্তী শুনানির আগে দু'পক্ষকে আইএসএল নিয়ে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করারও নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত ৷ এদিকে সোমবারের বৈঠকের পর যেটুকু আঁচ পাওয়া গিয়েছে তাতে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আইএসএল শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সুপার কাপ শুরু হতে পারে 17 সেপ্টেম্বর ৷