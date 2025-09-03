শারজা, 3 সেপ্টেম্বর: এশিয়া কাপে আফগানিস্তান শক্তিধর দেশগুলোর বিরুদ্ধে ত্রাসের সঞ্চার করতে পারে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন বিশেষরজ্ঞরা ৷ রশিদ খান নেতৃত্বাধীন দল খেতাবি দৌড়ে থাকলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না বলে মনে করছে ক্রিকেটমহল ৷ সেই সম্ভাবনা আরও জোরালো হল মঙ্গলবার ৷ মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সিরিজে এদিন পাকিস্তানকে হারাল কাবুলিওয়ালার দেশ ৷ ত্রিদেশীয় সিরিজের চতুর্থ ম্য়াচে সলমন আঘা নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানকে 18 রানে হারাল আফগানরা ৷
সংযুক্ত আরব আমিরশাহীরকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে প্রথম জয় পাওয়ার পর মঙ্গলবার শারজায় পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছিল আফগানিস্তান ৷ টস জিতে প্রথমে ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে স্কোরবোর্ডে পাঁচ উইকেটে 169 রান তোলে তাঁরা ৷ জবাবে পাকিস্তানকে 151 রানে আটকে রাখে তাঁরা ৷ আফগানিস্তানের হয়ে জয়ের নায়ক ওপেনার সেদিকুল্লা অটল এবং ইব্রাহিম জাদরান ৷ দুই ব্য়াটারের হাফসেঞ্চুরিতেই স্কোরবোর্ডে চ্য়ালেঞ্জিং রান তোলে তাঁরা ৷
তিনটি চার ও তিন ছক্কার সাহায্যে 45 বলে 64 রান করে সেদিকুল্লা ৷ সমসংখ্যক বল খেলে 65 রান করেন জাদরান ৷ দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে 113 রান যোগ করেন এই দুই ব্য়াটার ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো আমিরশাহীর বিরুদ্ধে গত ম্য়াচেও জ্বলে উঠেছিল এই দু'জনের ব্য়াট ৷ হাফসেঞ্চুরি এসেছিল দু'জনের ব্য়াটেই ৷ এশিয়া কাপের আগে ব্য়াট হাতে ফর্ম জারি রেখে দলকে জেতালেন তাঁরা ৷ ম্য়াচের সেরা অবশ্য জাদরান ৷
𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐧! 🙌#AfghanAtalan have put on a clinical bowling performance to successfully defend their total and win the game by 18 runs. @rashidkhan_19 (2/30), @noor_ahmad_15 (2/20), @MohammadNabi007 (2/20), and @fazalfarooqi10 (2/21) all produced excellent… pic.twitter.com/FOTQNead9d— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 2, 2025
চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য়মাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে লম্বা হয়নি কোনও পাক ব্যাটারের ইনিংস ৷ ফজলহক ফারুখি, নূর আহমেদ, রশিদ খানদের সামনে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে 'মেন ইন গ্রিন' ৷ শেষ দিকে ঝোড়ো ব্য়াটিংয়ে চেষ্টা করেছিলেন হ্য়ারিস রাউফ ৷ 16 বলে 34 রানে অপরাজিত থেকেও দলকে জেতাতে পারেননি তিনি ৷ তিন স্পিনার নূর আহমেদ, রশিদ খান, মহম্মদ নবির পাশাপাশি দু'টি উইকেট নেন ফজলহক ফারুখিও ৷ 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে 151 রানে থেমে যায় পাকিস্তানের ইনিংস ৷
এই নিয়ে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে ন'বার পাকিস্তানের মুখোমুখি হল আফগানিস্তান ৷ আর মঙ্গলবার চতুর্থবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিল আফগানরা ৷ 5 সেপ্টেম্বর আমিরশাহীর বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচ খেলবে তাঁরা ৷ তার আগে বৃহস্পতিবার পাকিস্তান গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে আমিরশাহীকে হারাতে পারলেই দুই ফাইনালিস্ট নিশ্চিত হয়ে যাবে ৷ সেক্ষেত্রে ফাইনালে ফের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তান ৷ আর এশিয়া কাপের কথা যদি বলা যায় তাহলে 9 সেপ্টেম্বর টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্য়াচে হংকং'য়ের মুখোমুখি হবে রশিদ খানের আফগানিস্তান ৷