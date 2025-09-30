এসিএল-টু খেলতে ইরানে অনুপস্থিত মোহনবাগান, বড় ঘোষণা এএফসি'র
ইরানে মোহনবাগান খেলতে না-যাওয়ায় বড় ঘোষণা করল এশিয়া ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷
Published : September 30, 2025 at 1:43 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 সেপ্টেম্বর: টানা দ্বিতীয়বার নিরাপত্তার কারণে ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচ খেলতে যেতে অস্বীকার ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের নাম প্রত্যাহারের বিষয়ে তাই নিশ্চিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ৷ প্রতিযোগিতার 5.6 নং ধারা মেনে প্রথম ম্য়াচে আহাল এফকে'র বিরুদ্ধে খেলা কলকাতা জায়ান্টদের ম্য়াচটি অকার্যকর এবং বাতিল ঘোষণা করল এশিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷
আজ অর্থাৎ, 30 সেপ্টেম্বর ইরানের সেপাহান এসসি'র বিরুদ্ধে চলতি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের দ্বিতীয় ম্য়াচ খেলার কথা ছিল মোহনবাগানের ৷ কিন্তু ইরান ভ্রমণের ব্য়াপারে সেদেশের সরকারের তরফে জারি করা নির্দেশিকা তুলে ধরে সেপাহান ম্যাচ খেলতে যাওয়ার কথা অস্বীকার করেন বাগানের অজি ফুটবলাররা ৷ বিদেশি ফুটবলাররা বেঁকে বসায় দেশীয় ফুটবলারদের নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি ৷ শেষমেশ নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ইরান যেতে অস্বীকার করা সবুজ-মেরুন ম্য়ানেজমেন্ট কোর্ট অব আরবিট্রেশনের দ্বারস্থ হয় সমাধান খুঁজতে ৷
সিএএস (CAS) প্রত্যুত্তর দেওয়া আগেই অবশ্য এএফসি এব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিল ৷ রীতি মেনে সেপাহান ম্য়াচের আগেরদিন সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা ছিল হোসে মোলিনার ৷ কিন্তু মোহনবাগান সে দেশে না-যাওয়ায় প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনেও হাজির হয়নি ৷ আর সে কারণেই গত মরশুমে আইএসএল শিল্ড এবং কাপ জয়ীরা প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে বলে গণ্য করল এশিয়া ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷
এক বিবৃতিতে মঙ্গলবার সকালে এএফসি লিখেছে, "এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু 2025-26 প্রতিযোগিতার 5.2 ধারা মেনে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন নিশ্চিত যে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে ৷ 30 সেপ্টেম্বর, 2025 সেপাহান এসসি ম্য়াচের আগে ইসফাহানে তাঁদের রিপোর্ট করায় কথা থাকলেও তাঁরা সেটা করেনি ৷"
AFC confirms that 🇮🇳 Mohun Bagan are considered to have withdrawn from #ACLTwo! https://t.co/vrH9k6K2Hw— #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) September 30, 2025
প্রতিযোগিতার 5.6 ধারা মেনে ফলাফল হিসেবে মোহনবাগানের খেলা গত ম্য়াচটি অকার্যকর হিসেবে গণ্য করা হবে বলে জানিয়েছে এএফসি ৷ টুর্নামেন্টের 8.3 ধারা মেনে গ্রুপ-সি'র চূড়ান্ত অবস্থানের সময় গত ম্য়াচে মোহনবাগানের কোনও গোল কিংবা পয়েন্ট বিবেচনায় আনা হবে না বলেও স্পষ্ট করেছে তাঁরা ৷
ইরানে খেলতে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে ভিসা সমস্যায় পড়েছিল মোহনবাগান ৷ জট কাটাতে এএফসি'র কাছে ভেন্যু বদলের আর্জি জানিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ম্যানেজমেন্ট ৷ কিন্তু সেই দাবি নাকচ করে এএফসি ৷ সেপাহান এসসি'র উদ্যোগে মোহনবাগানের বিদেশি ফুটবলারদের ভিসা মঞ্জুর হলেও নিরাপত্তার কারণে ইরান যাত্রায় 'না' করে দেন জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিংসরা ৷ গতবছরও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ট্র্যাক্টর এফসি'র বিরুদ্ধে ইরানে খেলতে যেতে অস্বীকার করেছিল সবুজ-মেরুন ৷ এখন দেখার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ হয় কি না ৷