'তোমরা কথায় জিতবে, আমরা মাঠে'; পাকিস্তানকে সবক শেখালেন অভিষেক

'তোমরা কথায় জিতবে, আমরা মাঠে'; পাকিস্তানকে সবক শেখালেন অভিষেক
39 বলে বিস্ফোরক 74 রানের ইনিংসে পাক ম্য়াচের সেরা অভিষেক ৷ ম্য়াচ জিতিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কটাক্ষ ছুড়লেন ভারতীয় ওপেনার ৷
Published : September 22, 2025 at 10:27 AM IST
হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে বর্তমানে আগ্রাসী ব্য়াটিংয়ের প্রতিভূ তিনি ৷ পাশাপাশি তিনি যে কতোটা ধারাবাহিক, আইসিসি ব়্যাংকিং তার প্রমাণ ৷ গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোতে ঝোড়ো শুরু করলেও ইনিংস লম্বা হয়নি ৷ তবে রবিবার দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলতি টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সাক্ষাতে ঝলসে উঠল অভিষেক শর্মার ব্যাট ৷ সুপার-ফোরের ম্য়াচে 24 বলে বিধ্বংসী হাফসেঞ্চুরি করলেন ভারতীয় ওপেনার ৷ তাঁর 39 বলে 74 রানের ইনিংসে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা সহজ হয়ে গেল ভারতের ৷ আর দলকে ম্য়াচ জিতিয়ে পাকিস্তানকে প্রচ্ছন্ন বার্তা ছুড়ে দিলেন অভিষেক ৷
পহেলগাঁও হামলার কথা স্মরণ করে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্রিকেটাররা করমর্দন না-করায় বিষয়টি নিয়ে অনেক জলঘোলা করেছে পিসিবি ৷ তাতে সলমন আলি আঘাদের যে বিশেষ লাভ হয়েছে তেমনটা নয় ৷ এদিনও টসের পর সৌজন্য এড়িয়ে যান ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ তবে রবিবার দুবাইয়ে ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে পাক ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান গান সেলিব্রেশনে ফের বিতর্ক উস্কে দেন ৷ যা নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয় সমাজমাধ্যমে ৷
#Pakistan’s cricketer Sahibzada Farhan celebrated his half century, signifying his bat as a Gun! #Terroristan must not forget that #OperationSindoor is not over! #IndiaVsPakistan2025 #INDvPAK #PakistanCricket— Aditi Bhardwaj (@Aditi14Bhardwaj) September 21, 2025
pic.twitter.com/xowvFJhmZo
এরপর ব্য়াটিংয়ের সময় কখনও শাহিন আফ্রিদি, কখনও হ্যারিস রাউফের সঙ্গে মৌখিক বচসায় জড়াতে দেখা যায় বাঁ-হাতি ভারতীয় ওপেনারকে ৷ ব্যাট হাতে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়ে ম্যাচ শেষে আর চুপ থাকেননি অভিষেক ৷ ম্য়াচের সেরা ভারতীয় ওপেনার এদিন দলকে জেতানোর পর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, "কোনও কারণ ছাড়া ওরা আমাদের প্রতি যে ব্যবহারগুলো করছি সেগুলো ভালো চোখে নিইনি ৷ আর সেই কারণেই আমি পাল্টা দিয়েছি ৷"
THE MOMENT HARIS RAUF GOT RATTLED...!!!!— Johns. (@CricCrazyJohns) September 21, 2025
- Abhishek Sharma 🥶🔥 pic.twitter.com/cLDWudae81
এখানেই শেষ নয় ৷ আঘাদের সবক শিখিয়ে সোশাল মিডিয়াতেও সরব ভারতীয় ওপেনার ৷ ম্য়াচের একাধিক মুহূর্তের ছবি এক্সে পোস্ট করে ভারতীয় ক্রিকেটার ক্যাপশন হিসেবে লেখেন, "তোমরা কথায় জিতবে, আমরা মাঠে ৷" সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অভিষেকের এই বার্তা যে ভীষণই ইঙ্গিতবহ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ বিশেষ করে ম্য়াচে শাহিবজাদা ফারহানের বিতর্কিত সেলিব্রেশনের পর ৷
You talk, we win 🇮🇳 pic.twitter.com/iMOe9vOuuW— Abhishek Sharma (@OfficialAbhi04) September 21, 2025
ফারহানের 45 বলে 58 রানে ভর করে দুবাইয়ে এদিন প্রথম ব্য়াট করে পাঁচ উইকেটে 171 রান তোলে পাকিস্তান ৷ জোড়া উইকেট নেন শিবম দুবে ৷ পাল্টা অভিষেক শর্মা এবং শুভমন গিলের 105 রানের ওপেনিং জুটি জয়ের ভিত গড়ে দেয় টিম ইন্ডিয়ার ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি-20 ম্য়াচে সর্বাধিক রানের ওপেনিং জুটি এদিন উপহার দেন দু'জনে ৷ গিল ফেরেন ঝোড়ো 48 রান করে ৷ দ্রুত তিন উইকেট হারালেও ভারতের জয় কঠিন হয়নি ৷ 19 বলে 30 রানে অপরাজিত থেকে সুপার-ফোরে প্রথম ম্য়াচে সাত বল বাকি থাকতে দলকে জয় এনে দেন তিলক বর্মা ৷ এই নিয়ে কুড়ি-বিশের ম্য়াচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধ 15 বার সাক্ষাতে 12 বারই জয় তুলে নিল ভারতীয় দল ৷