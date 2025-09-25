মেন্টর যুবরাজের রেকর্ড ভাঙল অভিষেকের ব্য়াটে

মেন্টর যুবরাজের রেকর্ড ভাঙল অভিষেকের ব্য়াটে
শুরুটা স্লথ করলেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বুধবার 25 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন অভিষেক ৷
Published : September 25, 2025 at 12:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ের সঙ্গী ধারাবাহিকতা ৷ সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে প্রতিদিনই যেন নতুন নতুন মাইলস্টোন সেট করছেন টিম ইন্ডিয়া ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মারকাটারি 74 রানের ইনিংসের পর বুধবার দুবাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আরও বিধ্বংসী বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ টানা দু'ম্য়াচে সেরার পুরস্কার জিতে নেওয়ার পাশাপাশি এদিন মেন্টর যুবরাজ সিং'য়ের একটি কীর্তি ছাপিয়ে গেলেন মারকুটে ওপেনার ৷
শুরুটা স্লথ করলেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বুধবার 25 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন অভিষেক ৷ একইসঙ্গে ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে টি-20 ক্রিকেটে পঞ্চমবার 25 বল বা তার কমে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার নজির গড়ে ফেলেন তিনি ৷ তালিকায় তাঁর মেন্টর যুবরাজকে ছাপিয়ে তিনে উঠে আসেন অভিষেক ৷ টি-20 ক্রিকেটে ভারতের হয়ে চারবার 25 কিংবা তার কম বলে হাফসেঞ্চুরির নজির ছিল প্রাক্তন ক্রিকেটারের ৷ সাতবার এই কীর্তি গড়ে ভারতীয়দের মধ্যে তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ টি-20'তে ছ'বার এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷
এখানেই অভিষেকের নজির শেষ নয় ৷ এদিন এশিয়া কাপে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোরও নজির জুড়ল ভারতীয় ওপেনারের নামে ৷ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এদিন বিধ্বংসী 75 রানের ইনিংসে পাঁচটি ছক্কা হাঁকান অভিষেক ৷ সেইসঙ্গে টি-20 ফরম্য়াটে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর নজির গড়ে ফেলেন বছর পঁচিশের ক্রিকেটার ৷ চলতি টুর্নামেন্টে পাঁচ ম্য়াচে 17 ছক্কা হাঁকিয়ে রহমানুল্লাহ গুরবাজের 15 ছক্কার নজির এদিন ভেঙে দেন ভারতীয় ব্যাটার ৷ তালিকার তৃতীয় এবং চতুর্থস্থানে রয়েছেন যথাক্রমে হংকংয়ের বাবর হায়াত (14) এবং আফগানিস্তানের নাজিবুল্লাহ জাদরান (13) ৷ 12টি ছক্কা হাঁকিয়ে তালিকার পঞ্চমস্থানে রয়েছে প্রাক্তন টি-20 অধিনায়ক রোহিত শর্মার নাম ৷
Yet another explosive innings 🤩— BCCI (@BCCI) September 24, 2025
Yet another Player of the Match award 👏
Abhishek Sharma continues his impressive batting form as #TeamIndia record their 2️⃣nd consecutive win in #Super4 & secure a place in the Final! 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/bubtcR19RS#AsiaCup2025 pic.twitter.com/XqoOPHfIJ7
এদিন অভিষেকের ব্য়াটিং তাণ্ডবে স্কোরবোর্ডে ছয় উইকেট হারিয়ে 168 রান তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷ 202.70 স্ট্রাইক-রেটে তাঁর 37 বলে 75 রানের বিস্ফোরক ইনিংস পুঁজি জোগাড় করে দেয় বোলারদের । শুভমন গিলের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটিতে যোগ হয় 77 রান ৷ এর আগে পাকিস্তান ম্য়াচে 39 বলে 74 রান এসেছিল অভিষেকের ব্য়াটে ৷ বুধবার অভিষেকের পর ভারতীয় ব্য়াটারেদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ 29 বলে 38 রান করেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷
169 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় বাংলাদেশ ৷ কুলদীপের তিন উইকেট, বরুণ চক্রবর্তী ও জসপ্রীত বুমরার দুই উইকেটে 127 রানে গুটিয়ে যায় 'টাইগার'দের ইনিংস ৷ বিফলে যায় ওপেনার সইফ হাসানের 69 রানের ইনিংস ৷ 41 রানে জিতে ফাইনালে প্রবেশ করে টিম ইন্ডিয়া ৷