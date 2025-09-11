রোহিতের কীর্তি ছুঁয়ে এলিট ক্লাবে নাম তুললেন অভিষেক

রোহিতের কীর্তি ছুঁয়ে এলিট ক্লাবে নাম তুললেন অভিষেক
16 বলে মারকাটারি 30 রান করে প্রাক্তন অধিনায়কের কোন কৃতিত্বে থাবা বসালেন অভিষেক ?
Published : September 11, 2025 at 11:03 AM IST
হায়দরাবাদ, 11 সেপ্টেম্বর: দল হিসেবে দ্রুততম রান তাড়ার নজির গড়ে বুধবার আমিরশাহীর বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ যাত্রা শুরু করল টিম ইন্ডিয়া ৷ তবে বোলারদের দাপটে বিপক্ষ পঞ্চাশ পেরিয়েই (57 রান) গুটিয়ে যাওয়ায় ভারতীয় ব্য়াটারদের ব্যক্তিগত স্তরে নজির গড়া সেই অর্থে সম্ভবপর ছিল না ৷ বাস্তবে তা হয়ওনি ৷ তবে একটি ক্ষেত্রে বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে এলিট ক্লাবে বসে পড়লেন ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷
ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে ইনিংস গোড়াপত্তনে নেমে প্রথম বলে ছক্কা হাঁকানোর কীর্তি এতদিন ছিল তিন ব্য়াটারের ৷ রোহিত শর্মা, সঞ্জু স্যামসন এবং যশস্বী জয়সওয়ালের পর তালিকায় নাম জুড়ল অভিষেক শর্মার ৷ অর্থাৎ, দেশের চতুর্থ টি-20 ব্য়াটার হিসেবে ছক্কা হাঁকিয়ে ইনিংস সূচনা করার নজির গড়লেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ পাওয়ার-হিটিংয়ের জন্য পরিচিত অভিষেক এদিন স্বল্প রানের লক্ষ্যমাত্রা সত্ত্বেও বিপক্ষকে কোনওরকম রেয়াত করেননি ৷ আমিরশাহীর বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই মারমুখী মেজাজে ধরা দেন তিনি ৷
দু'টি চার এবং তিনটি ছক্কার সাহায্যে 16 বলে 30 রান করে তিনি যখন আউট হন, দলের রান তখন 3.5 ওভারে 48 ৷ অর্থাৎ, দলের রেকর্ড জয়ের রাস্তাটা তৈরি করে দেন অভিষেক ৷ বাকিটা সামলে নিতে অসুবিধা হয়নি অপরাজিত বাকি দুই ব্যাটার শুভমন গিল ও সূর্যকুমার যাদবের ৷ মাত্র 27 বলে ভারতকে ম্য়াচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক ও তাঁর ডেপুটি ৷ 20 রানে (9 বল) অপরাজিত গিলের ব্যাট থেকে আসে উইনিং স্ট্রোক ৷ অধিনায়ক সূর্য একটি ছয়ের সাহায্যে দু'বলে সাত রানে নটআউট থেকে মাঠ ছাড়েন ৷ 4.3 ওভারে 60 রান তুলে নেয় চ্যাম্পিয়নরা ৷
Kuldeep Yadav and Shivam Dube struck early with the ball and India’s top order cruised through the chase to seal a winning start in the #DPWorldAsiaCup2025 🇮🇳#INDvUAE #ACC pic.twitter.com/wt4GVa74Pj— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 10, 2025
ভারতীয়দের মধ্যে বল হাতে এদিন দুর্দান্ত কুলদীপ যাদব ৷ মাত্র সাত রানে বিপক্ষের চার ব্য়াটারকে ফিরিয়ে দলে তাঁর প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন 'চায়নাম্যান' ৷ এদিন তাঁর শিকার হলেন ওপেনার-অধিনায়ক মহম্মদ ওয়াসিম, রাহুল চোপড়া, হর্ষিত কৌশিক এবং হায়দার আলি ৷ তিন উইকেট যায় শিবম দুবের ঝুলিতে ৷ বাকি একটি করে উইকেট নেন জসপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্য়াটেল এবং বরুণ চক্রবর্তী ৷ দুই ওপেনার আলিসান শারাফু (22) এবং অধিনায়ক ওয়াসিম (19) ছাড়া দু'অঙ্কের রানে পৌঁছতে ব্যর্থ কোনও আফগান ব্য়াটার ৷
নয় উইকেটে ম্য়াচ জিতে পাক ম্য়াচের মহড়া ভালোভাবেই সেরে নিল সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ আগামী রবিবার 14 সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতার সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ম্য়াচে মুখোমুখি হবে ভারত-পাক ৷