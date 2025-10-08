শামিকে রেখেই দলঘোষণা, রঞ্জিতে বাংলার নেতা ঈশ্বরণ
শামি থাকলেও পেস বিভাগে মুকেশ কুমারের সার্ভিস পাবে না ঈশ্বরণের বাংলা ৷ নেই শাহবাজও ৷
Published : October 8, 2025 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: জাতীয় দলে লাগাতার সুযোগে ব্যর্থ অভিমন্যু ঈশ্বরণের হাতেই আবার রঞ্জিতে বাংলার দায়িত্ব সঁপে দিলেন নির্বাচকরা ৷ পাশাপাশি মহম্মদ শামি ও আকাশদীপকে রেখেই বুধবার আসন্ন রঞ্জি ট্রফির দলঘোষণা করল বাংলা ৷
উইকেটরক্ষক-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল নির্বাচিত হয়েছে ঈশ্বরণের ডেপুটি ৷ গত মরশুমে জাতীয় দলের হয়ে ব্যস্ত থাকায় অভিমন্যু ঈশ্বরণকে অনেকটা সময় পায়নি বাংলা ৷ নেতৃত্বের ব্যাটন ছিল অনুষ্টুপ মজুমদারের হাতে ৷ এবছরও ঈশ্বরণ ভারতীয় দলের চৌকাঠে থাকবেন বলে ধরে নেওয়া যায় ৷ তবুও তাঁকেই নেতৃত্বের দায়ভার দেওয়া হল ৷ কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা জানাচ্ছেন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই ঈশ্বরণকে নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷
দলে সুযোগ করে নিলেন জাতীয় দলের তারকা পেসার মহম্মদ শামি ৷ রয়েছেন আকাশদীপ ৷ এই দু'জনের অন্তর্ভুক্তি বাংলার পেস বোলিং বিভাগকে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী করবে ৷ সূত্রের খবর, রবিবার রাতে কলকাতায় পা দিচ্ছেন শামি ৷ উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই খেলবেন তিনি ৷ যদিও মুকেশ কুমার এবং শাহবাজ আহমেদকে পাবে না বাংলা। দুই তারকাকে বাদ রেখেই ঘোষিত হল স্কোয়াড ৷ মুকেশ ও শাহবাজ দু'জনেই চোট সারাতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ব্যস্ত ৷ শাহবাজের মত অলরাউন্ডারকে না-পাওয়া বাংলা দলের কাছে বড় ধাক্কা ৷ গত চারবছর দল যখনই বেকায়দায় পড়েছে শাহবাজ বল এবং ব্যাট হাতে ত্রাতা মধুসূদন হয়ে উঠেছেন ৷
ব্যাটিং বিভাগে অধিনায়ক অভিমন্যু আস্থার আরেক নাম বাংলা শিবিরে ৷ মিডল-অর্ডারে অনুষ্টুপ মজুমদার, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়রাও ঠিক তাই ৷ বিশেষ করে অনুষ্টুপ নিয়মিত বড় রানকে অভ্যাসে পরিণত করেছেন সাম্প্রতিক অতীতে ৷ তরুণ সুদীপ ঘরামি, সুদীপ চট্টোপাধ্য়ায় ছাড়াও রাহুল প্রসাদ, সৌরভ কুমার সিং ও বিশাল ভাটি রয়েছেন দলে ৷ যাঁদের ব্যাটে ভরসা রাখছেন দলের প্রধান কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ সহঅধিনায়কের দায়িত্ব এবার অভিষেক পোড়েলের কাঁধে ৷ যাকে ছন্দে রাখতে সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় স্বয়ং বাংলার নেটে উপস্থিত হয়ে বাড়তি সময় দিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বাংলার অনুশীলনে উপস্থিত হয়ে প্রতিটি ক্রিকেটারের ভুলত্রুটি শুধরে দিয়েছেন মহারাজ ৷ রঞ্জিতে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার পরামর্শ ক্রিকেটারদের দিয়েছেন তিনি ৷ 15 অক্টোবর ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা রঞ্জি ট্রফি অভিযান শুরু করছে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ৷ 25 অক্টোবর থেকে দ্বিতীয় ম্যাচও ঘরের মাঠে গুজরাতের বিপক্ষে ৷
- একনজরে ঘোষিত বাংলা দল: অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), অভিষেক পোড়েল (সহঅধিনায়ক/উইকেটরক্ষক), সুদীপ কুমার ঘরামি, অনুষ্টুপ মজুমদার, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সুমন্ত গুপ্ত, সৌরভ কুমার সিং, বিশাল ভাটি, মহম্মদ শামি, আকাশদীপ, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, শাকির হাবিব গান্ধি (উইকেটরক্ষক), ঈশান পোড়েল, কাজি জুনেইদ সইফি, রাহুল প্রসাদ, সুমিত মোহন্ত ও বিকাশ সিং ৷