অভিভাবক-সন্তানদের জুটিতে লুটি, বাংলার সাঁতারকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে ফিন স্যুইমিং
পঞ্চম রাজ্য ফিন স্যুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপের আসর সম্প্রতি হয়ে গেল লেকটাউনে ৷
Published : September 11, 2025 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: ফিন সাঁতারের হাত ধরে জাতীয় পর্যায়ে বাঙালিদের হৃত গৌরব ফিরে আসবে ৷ বিশ্বাস দ্রোণাচার্য তপন পানিগ্রাহীর ৷ অর্জুনদের প্রতি দ্রোণাচার্যের বিশ্বাসে অবশ্য অস্বাভাবিকত্ব নেই ৷ কারণ সাবেক সাঁতারে বাংলার সাঁতারুরা যখন বিশ বাঁও জলে হারিয়ে যাচ্ছেন, তখন আশার আলো ফিন সাঁতারে ৷
সোয়া শতবর্ষ আগে অর্থাৎ, 1900 সালে প্যারিস অলিম্পিক্সে অর্ন্তভুক্ত ছিল ফিন সাঁতার ৷ কিন্তু দর্শক টানতে না-পারায় বাদ পড়ে এটি ৷ তারপর থেকে সাবেক বা প্রথাগত সাঁতারের কথা মুখে মুখে ফেরে, মানুষ তাতে আগ্রহীও হয় ৷ কিন্তু ফিন সাঁতার পিছিয়ে পড়ে ৷ তবে কয়েক বছর হল হারিয়ে যেতে বসা ফিন সাঁতার ফের চালু হয়েছে এদেশে ৷ বিগত ছ'বছর ধরে এই সাঁতার ভারতে শুরু হয়েছে ৷ আর বাংলায় ফিন সাঁতার চালু হয়েছে পাঁচ বছর আগে ৷
তবে সাবেক সাঁতারের সঙ্গে ফিন সুইমিংয়ের তফাৎ কোথায় ? আন্ডার ওয়াটার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর সাধারণ সচিব কঙ্কণ পানিগ্রাহী বলছেন, "সাবেক সাঁতারের মত ফিন সাঁতারে ফ্রি-স্টাইল, ব্যাকস্ট্রোক, ব্রেস্টস্ট্রোক নেই ৷ বরং ফিন সাঁতারের তিনটি ভাগ- মনোফিন, বাইফিন এবং অ্যাপোনিয়া ৷ বাইফিনে দু'টো পায়ে ফিন থাকে এবং মুখে স্নরকেল ৷ মনোফিনে দু'টো পা একটি বড় ফিনে ঢোকানো থাকে এবং মুখে স্নরকেল ৷ আর অ্যাপোনিয়াতে দু'পায়ে ফিন থাকলেও স্নরকেল থাকে না। সাঁতারুকে এক ডুব দিয়ে পঞ্চাশ মিটার পার করতে হয় ৷ অর্থাৎ জলের নীচে সাঁতরাতে হবে, মুখ তুলে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ নেই ৷ অ্যাপোনিয়াতে কেবল 50 মিটার সাঁতরাতে হয় ৷ অন্য দু'টো বিভাগে 100, 200, 400, 800 মিটার পর্যন্তও সাঁতরাতে হয় ৷"
কঙ্কণ পানিগ্রাহীর সংযোজন, "ফিন সাঁতারুরা সাবেক সাঁতারুদের তুলনায় দ্রুতগামী ৷ কোস্টাল বিভাগে বর্তমানে ফিন সাঁতারুদের চাকুরি হচ্ছে ৷ সাগরে বিপন্ন কোনও ব্যক্তির কাছে একজন নুলিয়ার চেয়ে দ্রুত পৌঁছতে পারে ফিন সাঁতারুরা ৷ কারণ, তাঁরা স্নরকেল এবং ফিনের ব্যবহার জানেন ৷ এখনও পর্যন্ত 15টি জেলায় ফিন স্যুইমিং অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছে ৷ এখানে যোগ্যতা অর্জন থেকে অংশগ্রহণের নিয়মবিধি সকলকে কড়াভাবে মানতে হয় ৷ স্বজনপোষণ চলবে না ৷ চলে না ৷ 12টি আন্ডার ওয়াটার স্পোর্টস রয়েছে, ফিন স্যুইমিং তার মধ্যে অন্যতম ৷"
আট এবং ন'য়ের দশকে সাঁতার জগতে ছিল বাঙালিদের রমরমা ৷ সময়ের সঙ্গে সোনালি দিন আজ ধূসর ৷ বিদেশের মাটিতে ভারতীয় দল নির্বাচিত হলেও বাঙালি খুঁজে পাওয়া যায় না ৷ তবে সেই হারানো গৌরব আবারও ফিরবে বলে অভিমত তপন পানিগ্রাহীর ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে, ফিন সাঁতারের সিনিয়র বিভাগে গত চারবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বাংলা ৷ পঞ্চম রাজ্য ফিন স্যুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে এসে সম্প্রতি এমনটাই জানালেন সাঁতারে একমাত্র বাঙালি দ্রোণাচার্য ৷ লেকটাউন সুইমিং পুলে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে জুনিয়র, সিনিয়র ও মাস্টার্স বিভাগে সারফেস, বাইফিন এবং অ্যাপোনিয়া বিভাগে রাজ্যের 15টি জেলা থেকে সাড়ে চারশো জনেরও বেশি অ্যাথলিট অংশ্রগ্রহণ করেছিলেন ৷
ব্যক্তিগত স্তরে ছেলেদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন পূর্ব মেদিনীপুরের সৌভিক মাইতি ৷ তিনটি সোনা এবং একটি রুপো রয়েছে তাঁর নামের পাশে ৷ জাতীয় রেকর্ডও নাম তুলেছেন তিনি ৷ সাবেক সাঁতারেও তাঁর পারফরম্যান্স নজরকাড়া ৷ আপাতত বালি নিবাসী সৌভিক ফুড ডেলিভারির কাজ করেন ৷ পাশাপাশি পড়াশোনা ও সাঁতার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি ৷
মেয়েদের মধ্যে কলকাতার অহেলি সাহা এবং হাওড়ার জয়শ্রী মাহাতো সর্বাধিক তিনটি করে সোনার পদক জিতেছেন ৷ অহেলির ইভেন্ট ছিল 50 মিটার ও 100 মিটার সারফেস এবং 50 মিটার বাইফিন ৷ জয়শ্রীর ইভেন্ট ছিল 200, 400 এবং 800 মিটার বাইফিন ৷ ছেলেদের মধ্যে হুগলির সম্রাট মিশ্র একটি সোনা-সহ তিনটি পদক জিতেছেন ৷ দলগতভাবে পদক জয়ের নিরিখে উত্তর 24 পরগনা তালিকার শীর্ষে ৷ 262 পয়েন্ট নিয়ে তাদের সংগ্রহে 92টি পদক ৷ যার মধ্যে আছে 29টি সোনা ৷ 19টি সোনা-সহ 53টি পদক জিতে দ্বিতীয়স্থানে আছে কলকাতা ৷ 43 টি পদক নিয়ে তৃতীয়স্থানে হাওড়া ৷
সদ্যসমাপ্ত রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে আগামী নভেম্বর মাসে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য দল নির্বাচন করা হবে ৷ প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের বাংলা দলে জায়গা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আন্ডার ওয়াটার স্পোর্টস অ্য়াসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর সাধারণ সচিব কঙ্কণ পানিগ্রাহী ৷
এশিয়া প্যাশিফিক সাঁতারে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা রূপালি দে মল্লিক বলছেন, "24 বছর পর ফিন সাঁতারের মধ্যে দিয়ে পুলে ফিরে এসেছি ৷ এখন ভেটারেন্স বিভাগে অংশগ্রহণ করছি ৷ রাজ্য সেরা হয়েছি ৷ এখন আমার ছেলেও এই ফিন সাঁতার শিখছে ৷ পাশাপাশি সাবেক সাঁতারেও রয়েছে ৷ ফিন স্যুইমিংয়ে বাড়তি হিসেবে মুখে স্নরকেল রাখতে হয় ৷ বিষয়টি চ্যালেঞ্জিং এবং আকর্ষণীয় ৷ এই সাঁতারের মধ্যে দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যায় ভুগতে থাকা মানুষেরা উপকৃত হচ্ছেন ৷ আগামীতে আরও বড়ভাবে ফিন স্যুইমিং উঠে আসছে ৷ অনেক আগে অলিম্পিক্সে ছিল ৷ আবারও যদি ফিরে আসে তার থেকে ভালো কিছু হবে না।"
বাংলার ফিন সাঁতারে রয়েছে বাবা-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রীর ফিন সাঁতারে অংশ নেওয়ার গল্পও ৷ স্বরূপ মুখোপাধ্য়ায় এবং তাঁর কন্যা সম্ভাবী গতবছর জাতীয় ফিন সাঁতারের আসরে অংশ নিয়েছিলেন ৷ স্বরূপবাবুর কথায়, "সাবেক সাঁতার যেখানে শেষ সেখান থেকে ফিন সাঁতার শুরু ৷ বয়সের সীমা নেই ৷ এখন ভেটারেন্স সাঁতার 74 বছর পর্যন্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ যা হলে আরও ভালো হবে ৷ সাঁতার যোগব্যায়ামের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ৷ সাবেক সাঁতারে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি নাক দিয়ে ছাড়ছি। প্রাণয়মে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বিষয় দুটোই মুখ দিয়ে ৷ ফিন সাঁতারেও তাই ৷ ফলে ফুসফুস এবং হৃদযন্ত্র দু'টোরই শক্তি বাড়ছে ৷"
ফিন সাঁতারুদের দেখলে একঝলক মনে হবে ডুবোজাহাজ চলেছে ৷ আবার কখনও মাছের চলনও মনে হতে পারে ৷ সর্বোপরি হারিয়ে যেতে বসা ফিন সাঁতার নিয়ে মানুষের আগ্রহ ফিরছে ৷ জনপ্রিয়তা বাড়ছে এই রাজ্যে ৷ সাবেক সাঁতারের ঘোলা জলে সাঁতারুদের দমবন্ধ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ দেখাচ্ছে ফিন সাঁতার ৷ যেখানে জটিলতা নেই ৷ রয়েছে নির্মল জলে বয়সের সীমা না-মেনে সাঁতার কাটার আনন্দ ৷ সাফল্যের আলোও রয়েছে একইসঙ্গে।