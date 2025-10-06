ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজের মাঝেই দুঃসংবাদ, চলে গেলেন বিশ্বজয়ী তারকা

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজের মাঝেই দুঃসংবাদ, চলে গেলেন বিশ্বজয়ী তারকা
ইংল্যান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত সেই বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেট শিকারী ছিলেন এই অলরাউন্ডার ক্রিকেটার ৷
Published : October 6, 2025 at 2:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 অক্টোবর: কেরিয়ারে মাত্র 12টি ওয়ান-ডে খেললেও দেশের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কাণ্ডারী তিনি ৷ পাঁচ ম্য়াচে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সর্বাধিক (10) উইকেট ছিল তাঁর ঝুলিতে ৷ শনিবার উত্তর ত্রিনিদাদের এক শহরে জীবনের বাইশ গজে লড়াই থামল 1975 বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের তারকা বার্নার্ড জুলিয়েনের ৷ 75 বছরে প্রয়াত হলেন দেশের হয়ে 24টি টেস্ট এবং 12টি ওয়ান-ডে খেলা ক্রিকেটার ৷
রবিবার এক শোকবার্তায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের তরফে প্রয়াত বার্নার্ড জুলিয়েনকে 1975 বিশ্বজয়ের নীরব কিংবদন্তি আখ্যা দেওয়া হয়েছে ৷ ক্লাইভ লয়েড নেতৃত্বাধীন ক্যারিবিয়ান শিবিরের হয়ে 1975 বিশ্বকাপে বেশ কিছু স্মরণীয় পারফরম্যান্স করেছিলেন জুলিয়েন ৷ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্য়াচে 20 রানে চার উইকেট, সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 27 রানে চার উইকেট নিয়েছিলেন এই বাঁ-হাতি পেসার ৷ ফাইনালে ইউটিলিটি এই অলরাউন্ডারের ব্য়াট থেকে এসেছিল 26 রানের গুরুত্বপূর্ণ ক্যামিয়ো ৷ অলরাউন্ডার হিসেবে জুলিয়েনকে বিশ্বক্রিকেটে প্রতিষ্ঠা করেছিল 1975 বিশ্বকাপই ৷
12টি ওয়ান-ডে ম্য়াচে 18 উইকেট রয়েছে 1975 বিশ্বজয়ের নায়কের ঝুলিতে ৷ কেরিয়ারে 24টি টেস্টে তাঁর শিকার সংখ্যা 50 ৷ এছাড়া লাল-বলের ক্রিকেটে ব্যাট হাতে জোড়া সেঞ্চুরি-সহ 866 রান রয়েছে তাঁর নামের পাশে ৷ 195টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচে ডানহাতি এই ব্য়াটারের সংগৃহিত রানসংখ্যা 5,790 ৷ 115টি লিস্ট-এ ম্য়াচে তিনি করেছেন 1,540 রান ৷ বিশ্বকাপ জয়ের দু'বছর আগেই অবশ্য টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরিটি পেয়েছিলেন বার্নার্ড জুলিয়েন ৷ লর্ডসে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শতরান তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷
একদা সতীর্থ, প্রথম বিশ্বজয়ী দলের শরিককে হারিয়ে শোকস্তব্ধ ক্লাইভ লয়েড ৷ জুলিয়েনের স্মৃতিচারণায় জোড়া বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্য়াগো গার্ডিয়ান'কে বলেন, "ও সবসময় একশো শতাংশেরও বেশি দেওয়ার চেষ্টা করত ৷ কখনও দায়িত্ব এড়িয়ে চলত না ৷ আমি সবসময় ব্য়াট এবং বল হাতে তাঁর উপর ভরসা রেখে এসেছি ৷ সবসময় নিজেকে সে উজাড় করে দিয়েছে ৷"
Statement on the Passing of Legend Bernard Julien by Dr. Kishore Shallow, President of Cricket West Indies.— Windies Cricket (@windiescricket) October 5, 2025
1970 থেকে 1977 সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের কেন্ট ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে খেলেছেন জুলিয়েন ৷ 1982-83 সালে বিদ্রোহী ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে 'বর্ণবাদদুষ্ট' দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলেন বার্নার্ড জুলিয়েন ৷ সেখানেই তাঁর কেরিয়ার থমকে যায় ৷ শোকবার্তায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট জানিয়েছে, দেশের ক্রিকেটে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ৷ একইসঙ্গে অপূরণীয় এই ক্ষতির মুহূর্তে বার্নার্ড জুলিয়েনের পরিবার, প্রিয়জনের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড ৷