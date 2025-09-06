মোহনবাগান-কালীঘাটের ঘর ভেঙে দল গুছিয়ে নিল ইস্টবেঙ্গল

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ছেড়ে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে চাপালেন সুদীপ ঘরামি-সহ তিন ক্রিকেটার ৷
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: ফুটবলের পর ক্রিকেটেও শুরু হয়েছে দলবদলের মরশুম ৷ আর সেই দলবদলের মরশুমে শুক্রবার এককথায় চমক দিল ইস্টবেঙ্গল ৷ বলা ভালো মরশুম শুরু আগে দল গুছিয়ে নিল লাল-হলুদ ৷ এদিন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় (CAB) বসে একসঙ্গে 19জন ক্রিকেটারক সই করাল ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট ৷ এর মধ্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের ঘর ভেঙে একাধিক ক্রিকেটারকে দলে নিল তাঁরা ৷
যে ক্রিকেটাররা লাল-হলুদ জার্সি পরলেন তাঁরা হলেন- ঋতম পোড়েল, আকাশ পাণ্ডে, সৌরভ হালদার, সুদীপ ঘরামি, কৌশিক মাইতি, মহম্মদ আজহারউদ্দিন, আদনান আলি খান, মহীপাল যাদব, সৌরভ মণ্ডল, সুমিত মোহান্ত, অয়ন ভট্টাচার্য, সৌরভ পাল, অগ্নিভ পান, কণিষ্ক শেঠ, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, সাত্যকি দত্ত, সন্দীপন দাস, অরিন্দম দত্ত ও ইমন দত্ত ৷ এর মধ্যে মোহনবাগান ছেড়ে ইস্টবেঙ্গলে এলেন সুদীপ ঘরামি, আকাশ পাণ্ডে এবং সৌরভ হালদার ৷ পাশাপাশি কালীঘাট থেকে ইস্টবেঙ্গলে সই করলেন ঋতম, কৌশিক এবং আদনান ৷
এছাড়াও খিদিরপুর থেকে সৌরভ মণ্ডল, বেহালা ফ্রেন্ডস থেকে মহম্মদ আজহারউদ্দিন, ঐক্য সম্মেলনী থেকে মহীপাল যাদব ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন ৷ বাকি দশ ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গল কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন আব্দুল মুনায়েম ৷ কিন্তু কলকাতা লিগ ফাইনালের আগে দায়িত্ব ছেড়েছিলেন তিনি ৷ ফলে নতুন মরশুমে নয়া কোচ খুঁজতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে ৷ সূত্রের খবর কোচ নির্বাচন হয়ে গেলেও তা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি এখনও ৷ দলের মেন্টর রয়েছেন সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ নতুন বছরে সাফল্যের লক্ষ্যে তারকাখচিত না-হলেও ময়দানের প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের নিয়ে দল গড়ার লক্ষ্য নিয়েছিল লাল-হলুদ ৷ গত মরশুমে পি সেন ট্রফির পাশাপাশি কলকাতা লিগ খেতাব যুগ্মভাবে ভবানীপুর ক্লাবের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিল তাঁরা ৷
এদিকে জর্ডান ডিফেন্ডার হিজাজি মাহেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানাল ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দল ৷ 2023-24 মরশুমে কার্লোস কুয়াদ্রাতের হাত ধরে লাল-হলুদ জার্সি পরেছিলেন জর্ডান জাতীয় দলের এই ফুটবলার ৷ প্রথম মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের সুপার কাপ জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে সমর্থকদের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলান হিজাজি ৷ কিন্তু গত মরশুমে আশানরূপ পারফর্ম তো করতে পারেননি, উল্টে চোট পেয়ে মরশুমের মাঝপথে ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে ৷
We bid a heartfelt goodbye to Hijazi Maher and wish him all the best, as we part ways mutually. 🔴🟡— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 5, 2025
Your dedication and effort for the badge will always be remembered. Thank you for all the memories, Habibi! 🫶#ThankYouHijazi pic.twitter.com/wgbDmgw7OE
নয়া মরশুমে হিজাজির সঙ্গে যে কলকাতা জায়ান্টরা সম্পর্ক ছিন্ন করছে সেটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার ছিল ৷ কারণ ইতিমধ্যেউ জর্ডান প্রো-লিগের একটি ক্লাবে সই করে ফেলেছেন এই সেন্টার-ব্যাক ৷ ফলত হিজাজির সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি খুব স্বাভাবিক ৷ শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে তা জানানো হল ক্লাবের তরফে ৷ পরিবর্ত বিদেশি ডিফেন্ডার হিসেবে আর্জেন্তিনার কেভিন সিবিলে'কে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ লাল-হলুদ জার্সিতে ডুরান্ড খেলে ফেলেছেন তিনি ৷