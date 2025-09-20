ETV Bharat / politics

শমীকের সভাপতিত্বের তিনমাসেও হয়নি বিজেপির নয়া রাজ্য কমিটি, দেরি হওয়ার কারণ কী

বিজেপি সূত্রের খবর, পুজোর আগে বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম৷

BJP State Committee
বিজেপি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2025 at 7:11 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 7:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: গত 3 জুলাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন শমীক ভট্টাচার্য। তারপর তিন মাস পেরিয়ে গিয়েছে৷ কিন্তু এখনও বিজেপির রাজ্য কমিটি গঠিত হয়নি৷ তবে বিজেপি সূত্রে খবর, কমিটি চূড়ান্ত না-হলেও খসড়া একটা তালিকা হয়েছে৷

উল্লেখ্য, মাসকয়েক পরই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার কথা৷ ফলে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যস্ততা বেড়েছে৷ তবে ভোটের ময়দানে লড়াইয়ের আগে আরও একটা লড়াই রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে৷ তা হল এসআইআর বা ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন৷ দুর্গাপুজো মিটলেই দেশজুড়ে এই প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে নির্বাচন কমিশন৷

এই প্রক্রিয়ায় মূল কাজ নির্বাচন কমিশনের বিএলও-রা করবেন৷ তবে এতে রাজনৈতিক দলগুলির বিএলএ-দের ভূমিকাও কম নয়৷ ফলে সেই প্রস্তুতিও শুরু করেছে বিজেপি-সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি৷ সেই প্রস্তুতির মাঝে কি পুজোর আগেই বিজেপি তাদের রাজ্য কমিটি চূড়ান্ত করতে পারবে? সূত্রের খবর, সেই সম্ভাবনা নেই বললেই চলে৷ পুজোর পর নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষিত হতে পারে৷

সম্প্রতি নিউটাউনের একটি পাঁচতারা হোটেলে বিজেপির একটি বৈঠক হয়৷ সেই বৈঠকের আলোচ্যসূচি যদিও ছিল পুজোর দলের কী ভূমিকা থাকবে, তা নিয়ে৷ যদিও সেখানে রাজ্য কমিটি নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে খবর৷ এছাড়া রাজ্য কমিটি নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষ, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বেশ কয়েকজন বিধায়ক ও সাংসদ। বিজেপি সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও তার কয়েকটি শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল। উপস্থিত ছিলেন জলধর মাহাতো, শচীন্দ্রনাথ সিনহা, রমাপদ পাল, জিষ্ণু বসু , প্রদীপ জোশি-সহ অন্যরা।

নয়া রাজ্য ও জেলা কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে যেমন আরএসএস-এর একটা বড় প্রভাব থাকবে, তেমনই দলের পুরনো দক্ষ কর্মীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। কারণ, রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর শমীক ভট্টাচার্য বারবার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে দলের আদি এবং নব্য দু’পক্ষকে নিয়ে চলবে বিজেপি। দলের আদি কর্মীরা যাঁরা ভালো কাজ করা সত্ত্বেও বসে গিয়েছিলেন, তাঁরা পুনরায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের স্পষ্ট নির্দেশ যে জেলা কমিটিতে 70 শতাংশ আরএসএস ঘনিষ্ঠ বা আদি কর্মীরা পুনরায় জায়গা পাবেন।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অনেকেই অন্যান্য দল থেকে বিজেপিতে এসেছিলেন। আর এই কৌশল মেনে বিজেপির আখেরে ক্ষতি হয়েছিল। তাই আবার একই ভুল পুনরায় করতে চাইছে না তারা। তাই এবার প্রথম থেকেই কর্মী বাছাই অর্থাৎ জেলা এবং রাজ্য কমিটির সদস্যদের ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থা স্পষ্ট করেছে নেতৃত্ব।

শুধু তাই নয়, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে দেখতে গেলে 2021 সালের পরে আসন সংখ্যার ক্ষেত্রে বিজেপি যতটা উপরে উঠেছিল 24-এর পরে তাদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। ফলাফলে একেবারে ধরাশায়ী হয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। রাজ্যে বিজেপির আসন সংখ্যা 18 থেকে একেবারে নেমে 12-এ গিয়ে দাঁড়ায়।

2021-এর ফল এবং 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে কোথায় ঘাটতি ছিল বঙ্গ বিজেপির এবং কোথায় 26-এর আগে আরও কাজ করতে হবে, এইসব বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করার জন্য ইতিমধ্যেই তিনবার তিনটি টিম পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি এবং তারা তাদের মতো করে সমীক্ষা চালাচ্ছে।

তবে রাজ্য কমিটির এখনও চূড়ান্ত না-হলেও যেই নামগুলি কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে বিজেপির সম্ভাব্য সাধারণ সম্পাদকের তালিকা: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাল রাহা, কৃষ্ণন্দু মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো৷

মহিলা মোর্চায় রাজ্য সভানেত্রী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শশী অগ্নিহোত্রী ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের৷ রূপা অবশ্য আগে মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী হয়েছিলেন৷ অন্যদিকে যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন সুরঞ্জন সরকার ও তরুণজ্যোতি তেওয়ারি।

আরও পড়ুন -

  1. ছাব্বিশে বাজিমাতে বিজেপির পাখির চোখ পঁচিশের দুর্গোৎসব
  2. শান্তিনিকেতনে নেতাজি-মোদির ছবি দিয়ে 'বিকশিত বাংলা' হোর্ডিং, বাঙালি ইস্যুতে কাজিয়া
Last Updated : September 20, 2025 at 7:16 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMIK BHATTACHARYAবিজেপিশমীক ভট্টাচার্যবিধানসভা নির্বাচনBJP STATE COMMITTEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.