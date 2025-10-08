আক্রান্ত খগেন-শঙ্কর, পুলিশ ব্যবস্থা না-নিলে পালটা মারের হুঁশিয়ারি সুকান্তর

আক্রান্ত খগেন-শঙ্কর, পুলিশ ব্যবস্থা না-নিলে পালটা মারের হুঁশিয়ারি সুকান্তর
বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধানকে কোনও ত্রাণ দিচ্ছেন না বিডিও৷ বুধবার জলপাইগুড়িতে এই অভিযোগ করেন সুকান্ত মজুমদার৷
Published : October 8, 2025 at 2:52 PM IST
দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি, 8 অক্টোবর: সাংসদ ও বিধায়ককে আক্রমণের ঘটনায় পালটা হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার৷ বুধবার তিনি পালটা মারের হুমকি দিয়েছেন৷ একই সঙ্গে তিনি ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে হামলার ঘটনা প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন৷ তাঁর মতে, ত্রিপুরার ঘটনা অনভিপ্রেত৷ বিজেপি অন্য দলের অফিস ভাঙচুরের কাজ করে না বলেও তিনি দাবি করেছেন৷
গত সোমবার জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় আক্রান্ত হন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ৷ তাঁরা এখন মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন৷ বুধবার সেখানে যান বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার৷ দেখা করেন দুই সতীর্থর সঙ্গে৷ তার পর বাইরে এসে এই ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
পালটা মারের হুঁশিয়ারি
সুকান্ত মজুমদার বলেন, "সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়েছেন। যারা আক্রমণ করেছে, তারা প্রকাশ্যে বলেছে, ‘আমরা দিদির সৈনিক। এখানে বিজেপি কেন এসেছে?’ এটা কি বাবার সম্পত্তি পেয়েছে! পাকিস্তান পেয়েছে নাকি ওখানে বিজেপি যেতে পারবে না! পুলিশ যদি ব্যবস্থা না-নেয়, তাহলে বিজেপি বুঝে নেবে।’’
মঙ্গলবার খগেন মুর্মুকে দেখতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী৷ সেই ঘটনাকে ‘নাটক’ বলে কটাক্ষ করেছেন সুকান্ত মজুমদার৷ তিনি বলেন, ‘‘তিনি (মমতা) উত্তরবঙ্গে থাকাকালীন একজন সাংসদ এভাবে আক্রান্ত হলেন৷ একজনও গ্রেফতার হল না কেন? এমন পুলিশমন্ত্রীকে বন্যার জলে ফেলে দিলে ভালো হবে। আদিবাসী সমাজের রক্ত ঝরানোর অধিকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেউ দেয়নি। এসব হচ্ছে বাংলার মধ্যে পকেটে পকেটে পাকিস্তান বানানোর মানসিকতা। আমি কার্যকর্তাদের বলেছি, যারা মেরেছে বড় বড় করে পোস্টার লাগাতে। আর তাদের দেখতে পেলেই বিজেপির পার্টি অফিসে খবর দিতে। বাকিটা বিজেপি বুঝে নেবে।’’
সুকান্ত আরও বলেন, ‘‘এটা যদি তৃণমূলের সাংসদ হতো, তাহলে কী হতো? ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে যেত। সংবিধান বিপর্যস্ত হতে যেত। আর যদি মুখ্যমন্ত্রী ভাবেন, আমরা মার খেয়ে ভয়ে ঢুকে যাব, তাহলে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। হয় আপনার পুলিশ ব্যবস্থা নেবে, না-হয় এবার মারের পালটা মার হবে। অন্তত উত্তরবঙ্গে বিজেপি সেই ক্ষমতা রাখে।"
ত্রিপুরায় তৃণমূল কোথায়, প্রশ্ন সুকান্তর
এর পরই তিনি ত্রিপুরা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন৷ সুকান্ত বলেন, "ত্রিপুরায় কী হয়েছে আমি জানি না। কোথাও হওয়া উচিত না। ত্রিপুরার মানুষ 24 ঘণ্টার বেশি সময় অপেক্ষা করেছে। তৃণমূলই নেই ওখানে৷ পার্টি অফিস কোথা থেকে হবে। সর্বভারতীয় তৃণমূল হচ্ছে সোনার পাথরবাটি। বিজেপি অন্যের পার্টি অফিসে হামলায় বিশ্বাস করে না। হাতেগোনা সবেধন নীলমণি ক’জন আছেন। কংগ্রেস থেকে যাঁরা টিকিট পাননি, তাঁরা আছেন৷ যেদিন জিতবে অন্যদিকে ঝাঁপ দেবে।"
ত্রাণ বিলি নিয়ে প্রশাসনকে তোপ
বুধবার জলপাইগুড়ি জেলার বন্যা কবলিত নন্দনপুর বোয়ালমারি এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী দিতে যান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নন্দনপুর বোয়ালমারি পৌঁছান তিনি। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, ‘‘আমরা নন্দনপুর বোয়ালমারির এখানে ত্রাণ দিলাম। প্রশাসন এখানে সাহায্য করেনি। এখানে অনেক মানুষ নদীর চরে থাকেন। প্রশাসন এখানে রাজনীতি করছে। আমাদের বিজেপির পঞ্চায়েত যেহেতু, তাই বিজেপি প্রধানকে বিডিও কোনও ত্রাণ দেননি। তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেদেরক ডেকে ডেকে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এলাকায় প্রশাসন কোনও ত্রাণ দেয়নি। বিডিও অফিসের পক্ষ থেকেও কোনও সাহায্য করা হয়নি। আমি মিডিয়ার মাধ্যমে বিডিও-কে বলতে চাই এই সময় রাজনীতিটা বন্ধ করুন। বিডিও (বেচারা দিদির অফিসার)। এখন যদি সত্যিই রাজনীতি করেন তাহলে বোয়ালমারির গ্রামের মানুষ গিয়ে কিন্তু আপনাকে বেচারা বানাবে। রাজনীতি বন্ধ করে প্রধানের মাধ্যমে ত্রাণ দিন। প্রধান বিজেপির বলে ত্রাণ দেবেন না, এটা হতে পারে না। আমাদের কর্মীরা ত্রাণ দেবেন। আমরা সবাইকে সাহায্য করছি।’’ যদিও প্রশাসনের তরফে সুকান্তর অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে৷
ত্রাণ দিতে গেলে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে বিজেপির সাংসদ-বিধায়কদের বিরুদ্ধে। সেই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘দিদির একটাই গোঁসা, কার্নিভালে তিনি নাচছিলেন আর বিজেপি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি পুলিশকে বলছি, যদি পুলিশ দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না-নেয়, তাহলে আমরা একমাসের মধ্যে ব্যবস্থা নেব। তৃণমূল কংগ্রেসের বাবার ক্ষমতা নেই বাঁঁচাবে।’’
উল্লেখ্য, এদিন সুকান্ত মজুমদার নন্দনপুর বোয়ালমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। বন্যা দুর্গতদের প্রধানমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে আড়াই লক্ষ টাকা করে দেবে। বিডিও অফিসে কাগজপত্র জমা করার কথা বলেন সুকান্ত মজুমদার।