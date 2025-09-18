ETV Bharat / politics

দুর্গাপুজোর জন্যই দেবীপক্ষের শুরুতে লাগু হচ্ছে নয়া GST, কলকাতায় বললেন নির্মলা

আগামী 22 সেপ্টেম্বর থেকে নয়া হারে জিএসটি লাগু হচ্ছে৷ দুর্গাপুজোকে মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত, দাবি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর৷

SITHARAMAN ON NEW GST RATE
দুর্গাপুজোকে মাথায় রেখে 22 সেপ্টেম্বর থেকে নয়া হারে জিএসটি লাগু, কলকাতায় বললেন নির্মলা সীতারামন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2025 at 9:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: গত 15 অগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় ভাষণ দেওয়ার সময় জিএসটি-র হার কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ দীপাবলির আগে দেশের মানুষের কাছে এই নিয়ে সুখবর পৌঁছে যাবে বলেও সেদিন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী৷ তার কয়েকদিনের মধ্যেই জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে কর কমানোর বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়৷ জানানো হয়, আগামী 22 সেপ্টেম্বর থেকেই একাধিক সামগ্রীর উপর কমে যাচ্ছে জিএসটি৷

যে সুখবরের কথা প্রধানমন্ত্রী মোদি লালকেল্লা থেকে বলেছিলেন, তা দীপাবলির অনেক আগেই পেয়ে গিয়েছেন সাধারণ মানুষ৷ তা লাগু হয়ে যাচ্ছে দীপাবলির প্রায় একমাস আগে৷ আর তা করা হয়েছে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে৷ দুর্গোৎসবের কারণেই মহালয়ার পরদিন থেকে দেশজুড়ে নয়া হারে জিএসটি (গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স) চালু করা হচ্ছে৷ বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন৷

দুর্গাপুজোর জন্যই দেবীপক্ষের শুরুতে লাগু হচ্ছে নয়া GST, কলকাতায় বললেন নির্মলা (ইটিভি ভারত)

এদিন তিনি কলকাতায় এসেছিলেন৷ কলকাতায় এসে তিনি যোগ দেন জিএসটি রিফর্ম নিয়ে একটি আলোচনা সভায়৷ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানেই এই কথা জানান তিনি৷ মোদির মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নির্মলা সীতারামন এদিন জানান, জিএসটি (পণ্য পরিষেবা কর)-র নয়া হার লাগু করার ক্ষেত্রে প্রথমে একাধিক মতামত এলেও বাংলার দুর্গাপুজোকে মাথায় রেখেই 22 সেপ্টেম্বর তারিখটি স্থির করা হয়৷

এর কারণ কী, সেই ব্যাখ্যাও করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী৷ তিনি জানান, 21 সেপ্টেম্বর মহালয়া পিতৃপক্ষের শেষ এবং দেবী পক্ষের সূচনা। তাই কোনও ভালো কাজের সূচনা করার ক্ষেত্রে এই দিনটি আদর্শ বলেই 22 সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী নয়া কর ব্যবস্থা লাগু করা হবে। একই সঙ্গে সীতারামন বলেন, "বাংলা বরাবর পথ দেখিয়েছে দেশকে। তাই আমি চাই আপনারা দোকানে দোকানে যান, মানুষকে বলুন কীভাবে এই জিএসটি সংস্কার সকলের উপকার করবে।"

SITHARAMAN ON NEW GST RATE
ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে জিএসটি রিফর্মস সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন৷ (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আর বেশি বাকি নেই৷ আগামী বছর মে মাস নাগাদ বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে৷ ফলে আর কয়েকমাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হবে৷ যদিও রাজনীতির ময়দানে এই নিয়ে দামামা ইতিমধ্যেই বেজে গিয়েছে৷ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক তরজা লেগেই রয়েছে৷ মেট্রো রেল প্রকল্পের সম্প্রসারণ থেকে একাধিক বিষয়ে যেন বিজেপি কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করছে, তখন পিছিয়ে নেই তৃণমূলও৷ তাদের দাবি, বিমায় জিএসটি শূন্য করে দেওয়া হয়েছে তাদের দাবি মেনে৷

SITHARAMAN ON NEW GST RATE
ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে জিএসটি রিফর্মস সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন৷ (নিজস্ব ছবি)

এই পরিস্থিতিতে নির্মলা সীতারামনের এদিনের মন্তব্যকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে৷ কারণ, বাংলা ও বাঙালি বিতর্কে মাস দুয়েক ধরে সরব তৃণমূল৷ তার আগেও রাজ্যের শাসক দল বারবার অভিযোগ করেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে বঞ্চনা করে৷ ফলে রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্যের মাধ্যমে নির্মলা সীতারামন বোঝাতে চাইলেন বাংলার কথাও কেন্দ্রীয় সরকার ভাবে৷

SITHARAMAN ON NEW GST RATE
ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে জিএসটি রিফর্মস সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন৷ (নিজস্ব ছবি)

কারণ, এদিন জিএসটি সংস্কার নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও যা যা বলেন, সেখানেও বাংলার পাশে থাকার একাধিক বার্তা ছিল৷ সীতারামনের কথায়, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হস্তশিল্পকে পুনরায় চাঙ্গা করতে সাহায্য করবে। অন্যান্য পণ্যের দাম কমায় সার্বিকভাবে বাংলার মানুষের সুরাহা তো হবেই৷ সেই সঙ্গে বাংলার 11টি জিনিসে দাম কমানো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’’

SITHARAMAN ON NEW GST RATE
ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে জিএসটি রিফর্মস সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন৷ (নিজস্ব ছবি)

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘শান্তিনিকেতনের চামড়ার জিনিসের দাম কমবে৷ ফলে উপকৃত হবেন এর সঙ্গে যুক্ত বীরভূমের সেই সব মানুষ, যাঁরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত৷ বাঁকুড়ার টেরাকোটা শিল্পের জিএসটি কমায় কুমোর এবং এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের উপকার হবে। মাদুর কাঠি তৈরি করেন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ। এর ফলে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের বহু ব্যক্তি উপকৃত হবেন। পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমুন্ডির মুখোশ, শোলার কাজ, নকশি কাঁথা, মালদার আমের বিভিন্ন পণ্য, দার্জিলিং চা, জুট ব্যাগ, হোসিয়ারি পণ্য, এইগুলির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উপকৃত হবে।’’

আরও পড়ুন -

  1. GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম
  2. স্বাস্থ্যেখাতে GST-তে বড় ছাড়, কতটা উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ?
  3. GST সংস্কারে কোন কোন জিনিস সস্তা হচ্ছে, কোনগুলির দাম বাড়ছে ? রইল সম্পূর্ণ তালিকা

For All Latest Updates

TAGGED:

NIRMALA SITHARAMANNEW GST RATEDURGA PUJA 2025নির্মলা সীতারামনSITHARAMAN ON NEW GST RATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.