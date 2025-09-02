কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: সেনাবাহিনী এবং রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে গত দু’দিন ধরে টানাপোড়েন তুঙ্গে উঠেছে ৷ এই নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই সরব হয়েছে বিজেপি-সহ অন্য তৃণমূল বিরোধী দলগুলি ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারের দাবি, ভারতের হয়ে লড়াই করে বলেই সেনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শত্রু ৷
অন্যদিকে সিপিএম ও আইএসএফ মনে করছে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে নজর ঘোরাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল এই সেনার সঙ্গে লড়াই শুরু করেছে ৷ আর কংগ্রেস তো সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে, মমতা কি পুলিশকে দিয়ে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাইছেন ৷
উল্লেখ্য, সোমবার মেয়ো রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্চ খুলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে সেনার বিরুদ্ধে ৷ মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ শাসক দলের সবসারির নেতারাই বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন ৷ বিজেপি সেনাকে ব্যবহার করে তৃণমূলের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে বলেও অভিযোগ তোলা হয় শাসক দলের পক্ষ থেকে ৷
সেই রেশ কাটার আগেই মঙ্গলবার সকালে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়৷ অভিযোগ, মহাকরণের সামনে বিপজ্জনকভাবে সেনার একটি ট্রাক রাইট-টার্ন নিতে যায় ৷ সেই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিল কলকাতার নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মার গাড়ি ৷ সেই গাড়িটির দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷
ফলে সোমবার যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা মঙ্গলবার আরও বড় আকার ধারণ করে ৷ বিজেপি শুরু থেকেই এই নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছিল ৷ এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বাংলার অন্য তৃণমূল বিরোধী দলগুলিও ৷
এই ঘটনাকে ভারতীয় সেনার অপমান হিসেবেই দেখছে বিজেপি ৷ এই বিষয়টি নিয়ে এদিন বিধানসভায় সরব হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর সঙ্গে অন্য বিজেপি বিধায়করাও সরব হন ৷ তখন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কদের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিরোধী দলনেতা-সহ বিজেপি বিধায়করা ৷ এর জেরে বিধানসভার অধ্যক্ষ শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড করে দেন ৷ বাইরে এসে বিরোধী দলনেতা জানান, সেনার সম্মানরক্ষা করতে গিয়ে সাসপেন্ড হওয়াকে গৌরবের বলে মনে করছেন তিনি ৷
শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, বিধানসভার ভেতরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সোমবার মেয়ো রোডের ঘটনাকে 1971-এর বাংলাদেশের সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনা করেন । বিজেপি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপমান কোনোমতেই মেনে নেবে না । তাই ভারতীয় সেনার সম্বন্ধে ব্রাত্য বসুর এই বক্তব্য বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানায় বিজেপি । এরপর তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অরূপ বিশ্বাসের নির্দেশে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সাসপেন্ড করেছেন বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা ।
এই নিয়ে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও ৷ তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘যেহেতু সেনাবাহিনী ভারতের জন্য লড়াই করে, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বরাবরই সেনাবাহিনীর একটা বৈরিতা রয়েছে । এটা নতুন নয় । কারণ, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হওয়ার পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আদৌ সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে কি না ?’’
তিনি মনে করেন যে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে সেনাবাহিনীর এই সরাসরি সংঘাত বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত চলবে । নির্বাচনের আগে রাজ্য বনাম কেন্দ্র করার প্রবণতা দেখা দেবে তৃণমূলের তরফে । আবার ভোট পার হয়ে গেলে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে । এখন এসএসসি দুর্নীতি থেকে নজর ঘোরাতেই তৃণমূল এসব করছে বলেও মত সুকান্তর ৷
তাঁর কথায়, ‘‘এসএসসি নিজেই বলছে রাজ্য সরকার চোর । এইরকম ঘটনা ভারতে কোথাও কখনও ঘটেনি । বাংলার পুলিশের থেকে বিপজ্জনক আর কিছু নেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে । আমি রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে গিয়ে দেখেছি সেনার গাড়ি কখনোই বিপজ্জনক গতিতে রাস্তা চলে না ।" এই প্রসঙ্গে তৃণমূলকে খোঁচাও দিয়েছেন তিনি ৷ সুকান্ত মজুমদার পাল্টা প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় কতটা স্পিডে চলে ?"
বিভিন্ন ইস্যুতে বিজেপির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতে দেখা যায় সিপিএম-কংগ্রেসকে ৷ তারাও এদিন বিজেপির সুরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হয়েছেন ৷ নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অন্যকে কালিমালিপ্ত করছে বলে অভিযোগ বাম-কংগ্রেসের ।
সিপিএম নেতা রবীন দেব বলেন, "26 হাজার চাকরি গেল । সুপ্রিম কোর্টের কানমলা খেয়ে দাগি শিক্ষকদের তালিকা বের করতে বাধ্য হল । পরিযায়ী শ্রমিকদের খারাপ অবস্থা । এই সমস্ত ঢাকতে এখন সেনাবাহিনীকে নিয়ে কাল থেকে পড়েছেন । যে কলকাতা পুলিশ বিধান ভবনে হামলায় মূল অপরাধীকে ধরতে পারে না, তাকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে । রাজ্যের মানুষ বুঝতে পারছে মুখ্যমন্ত্রী কী চালাকি করছেন ।"
একই সুর শোনা গেল কংগ্রেসের গলাতেও । দুই বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলছে কংগ্রেস । যা অনুচিত বলেই দাবি কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় । তিনি বলেন, "সেনাবাহিনী ভারতবর্ষের গর্ব। দেশের মুকুট। এরা আমাদের জন্য সারা বিশ্বের কাছে সমাদৃত । মুখ্যমন্ত্রী কী চাইছেন? কাল থেকে দেখছি, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ওঁর পুলিশকে দিয়ে কি উনি যুদ্ধ ঘোষণা করছেন ! আমি জানি না ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন হয়েছে কি না । আইন ভাঙলে তার জন্য আইন আছে । আইন সকলের ঊর্ধ্বে । যদি আইন ভাঙে তার জন্য আইন মেনে পদক্ষেপ করুন ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী যা করছেন, তা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে ক্ষতিকর । দুর্ভাগ্যজনক । দুটো বাহিনীর মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে । অত্যন্ত আপত্তিকর । দেশের পক্ষে ক্ষতিকর । উনি চাইছেন কী ? এসব লুঠপাট, চুরি, দুর্নীতি, কাজ নেই, পরিযায়ী শ্রমিক এসব ঢেকে দেওয়ার জন্য এসব ইস্যু তৈরি করছেন ? সম্পূর্ণটা মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য এসব করছেন । এসব চলতে পারে না । দেশ সবার আগে ।"
বিধানসভায় এখন বিজেপি ছাড়া একজনই বিরোধী বিধায়ক রয়েছেন ৷ তিনি আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী ৷ তিনিও মনে করেন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে নজর ঘোরাতেই সেনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাইছেন তৃণমূল ৷ তিনি বলেন, "আর্মি বনাম কলকাতা পুলিশের যে ঠান্ডা লড়াই দেখানো হচ্ছে ৷ এতে বিভ্রান্ত হবেন না । তিনদিনের ধরনামঞ্চ ও অযোগ্য শিক্ষকদের নামের তালিকায় শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের আত্মীয়দের নাম থাকার ঘটনাগুলি আড়াল করার অপচেষ্টা চলছে ।"