মন্ত্রীর সামনেই তাঁর নামে ‘অমর রহে’ স্লোগান তৃণমূল কর্মীদের
ঘটনাটি ঘটে গত সোমবার৷ ঘটনাস্থল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে৷ মন্ত্রীর দাবি, উত্তেজনার বসে এই কাজ করে ফেলেছেন তৃণমূল কর্মীরা৷
Published : October 2, 2025 at 11:13 AM IST
মালদা, 1 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর সপ্তমীর বিকেল৷ কলকাতা বা অন্য শহরের মতো তার আগে পুজো নিয়ে ততটা মাতামাতি তখনও শুরু হয়নি প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে৷ উৎসবের আবহে সেদিন নিজের বিধানসভা এলাকার একটি নবনির্মিত রাস্তার উদ্বোধনে গিয়েছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন৷ সঙ্গে ছিলেন তাঁর অনুগামীরা৷ কিন্তু সেই প্রকল্পের উদ্বোধনে গিয়ে দলেরই কর্মীদের কর্মকাণ্ডে বেজায় অস্বস্তিতে পড়তে হয় তাঁকে৷
নতুন রাস্তার ফিতে কাটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুগামীরা স্লোগান দিয়ে ওঠেন, ‘তজমুল হোসেন অমর রহে’৷ ঘটনার ভিডিয়ো ক্লিপ ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল৷ এই ঘটনায় তৃণমূলের কর্মীদের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা৷ যদিও দলীয় অনুগামীদের আড়াল করার চেষ্টার কসুর করেননি মন্ত্রী৷
ঘটনাটি সপ্তমীর (সোমবার) বিকেলে ঘটলেও জানাজানি হয়েছে অষ্টমীর (মঙ্গলবার) রাতে৷ ভাইরাল ওই ভিডিয়ো ক্লিপে দেখা যাচ্ছে, হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন ফিতে কেটে রাস্তার উদ্বোধন করছেন৷ উপস্থিত রয়েছেন দলের বেশ কিছু কর্মী৷ প্রথমে বন্দেমাতরম স্লোগানই চলছিল৷ হঠাৎ একজন স্লোগান দিয়ে উঠলেন ‘তজমুল হোসেন অমর রহে’৷ তাতে গলা মেলালেন সবাই৷
বিষয়টি প্রথমে নজরে পড়ে সেখানে উপস্থিত এক বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মীর৷ তিনি কর্মীদের স্লোগান থামানোর চেষ্টা করেন৷ কয়েকবার স্লোগানের পর থেমে যান ওই ব্যক্তিও৷ কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে৷ জীবিত মন্ত্রীকে স্লোগানে প্রয়াত করে দিয়েছেন দলেরই কর্মীদের একাংশ৷
এই ঘটনায় তৃণমূলের কর্মীদের শিক্ষার মান নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বিজেপি নেতা কিষান কেডিয়া৷ তিনি বলেন, “এই ঘটনায় প্রমাণিত মন্ত্রী কতটা অশিক্ষিত লোকজনকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন৷ এরা বাংলা ভাষাটাই ঠিক করে জানে না৷ তাই জীবিত মন্ত্রীকে মৃত বানিয়ে দিয়েছে৷ এই শিক্ষা নিয়ে এরা কীভাবে রাজনীতি করে, সেটাও সবাই খুব ভালো করে বুঝতে পারছে৷ আসলে এরা শুধুমাত্র টাকার লোভে রাজনীতিতে এসেছে৷”
প্রায় একই বক্তব্য এলাকার সিপিআইএম নেতা জামিল ফিরদৌসের৷ তাঁর বক্তব্য, “এটা তৃণমূলের নিজেদের বিষয় হলেও রাজনৈতিক কর্মীদের অশিক্ষিতের মতো আচরণ মেনে নেওয়া যায় না৷ আসলে যে আমলে শিক্ষার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে, সেই আমলে সরকারি দলের কর্মীদের এমন আচরণই তো শোভা পায়৷”
এই ঘটনায় দলীয় কর্মীদের আড়াল করার চেষ্টায় কসুর করেননি মন্ত্রী তজমুল৷ তিনি বলেন, “আসলে ওই রাস্তাটি এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল৷ তার উপর এখন উৎসব মরশুম চলছে৷ ঠিক সেই সময় রাস্তাটির উদ্বোধন হওয়ায় উত্তেজনার বশে লোকজন ভুল স্লোগান তুলেছিল৷ অবশ্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তখনই ওরা স্লোগান দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল৷ উত্তেজনার বশে যে কারও ভুল হতে পারে৷”