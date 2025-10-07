মমতার নির্দেশে মলয়ের নেতৃত্বে ডিভিসির দফতর ঘেরাও-বিক্ষোভ তৃণমূলের

মমতার নির্দেশে মলয়ের নেতৃত্বে ডিভিসির দফতর ঘেরাও-বিক্ষোভ তৃণমূলের
মঙ্গলবার ডিভিসির মাইথনের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল৷ মলয় ঘটক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের হেভিওয়েট তৃণমূল নেতারা৷
Published : October 7, 2025 at 9:29 PM IST
মাইথন/আসানসোল, 7 অক্টোবর: রাজ্য ও প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে ডিভিসি থেকে বারবার জল ছাড়ার কারণে প্লাবিত হয়েছে বাংলা। উৎসবের মুহূর্তেও ডিভিসের জল ছাড়া নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে ডিভিসের মাইথন অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হল।
উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিধায়ক ও তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিধায়ক হরেরাম সিং, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরী-সহ প্রমুখ তৃণমূলের জেলারস্তরের নেতৃত্বরা।
মঙ্গলবার মাইথনের ডিভিসি অফিসের বাইরে দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘেরাও অবস্থান করে ডিভিসি আধিকারিকদের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক ডিভিসির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "নিয়ম না মেনেই, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনোরকমের আলোচনা না-করে ডিভিসি ক্রমাগত জল ছেড়েছে। যার ফলে এই রাজ্যের প্রচুর গ্রামের ক্ষতি হয়েছে, চাষবাসের ক্ষতি হয়েছে, মানুষ বিপর্যস্ত হয়েছে বন্যায়।"
মলয় ঘটক অভিযোগ করেন, "গত 30 বছর ধরে মাইথন এবং পাঞ্চেত জলাধারে কোনোরকমের সংস্কার হয়নি। ফলে ঝাড়খণ্ড এবং বিহারে বৃষ্টিপাত হলে সেই জল এসে মাইথনে যখন জমা হয়। তার ধরে রাখতে পারছে না জলাধারগুলি। আর যার ফল ভুগতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে।" মলয় ঘটক হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, "আগামিদিনে এই হারে জল ছাড়া হলে এর চেয়ে আরও বেশি সংখ্যক লোক এনে ডিভিসির দফতর ঘেরাও করা হবে, প্রয়োজনে ডিভিসির কলকাতা দফতরে বিক্ষোভ দেখানো হবে।"
বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অভিযোগ তুলেছেন, "মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে জল ছাড়ার কারণে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। যার ফলে পূর্ব বর্ধমানের খানাকুলের পাঁচটি গ্রাম ভেসে গিয়েছে। সেখানকার মানুষজনকে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"
রাজ্য সরকারকে না-জানিয়ে জল ছাড়া হয়েছে বলে বারবার তৃণমূলের নেতারা অভিযোগ করেন। কার্যত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই তারা বলেন, ‘‘ডিভিসি 'ম্যানমেড' বন্যা সৃষ্টি করেছে এই রাজ্যে।’’ প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারও প্রায় 65 হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসির পাঞ্চেত ও মাইথন ড্যাম।
উল্লেখ্য, পুজোর আগে প্রবল বৃষ্টি হয় কলকাতায়৷ মহানগরের বিস্তীর্ণ অংশ ডুবে যায়৷ সেই সময়ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিসি-র বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন৷ ডিভিসি পরিকল্পনাহীনভাবে জল ছাড়ার জন্য রাজ্যের পরিস্থিতি বারবার খারাপ হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন৷ এর আগেও ডিভিসি-র বিরুদ্ধে তাঁকে তোপ দাগতে দেখা গিয়েছে৷ এমনকী, ডিভিসি-তে রাজ্যের যিনি প্রতিনিধি থাকেন, তিনিও পদত্যাগ করেছিলেন৷