দুর্গাপুর, 18 অগস্ট: বনসৃজন প্রকল্পের উদ্বোধন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হল পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে ৷ গত শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে সরকারি আধিকারিকের উপর তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক মেজাজ হারান বলে অভিযোগ ৷ পরে অবশ্য তাঁর এই কাজের ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷
তবে তিনি তো শুধু পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নন ৷ তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতিও ৷ সেই কারণে এই ঘটনা ঘিরে রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে ৷ তিনি যে মেজাজ হারিয়েছেন, এই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি এই ইস্যুতে তোপ দাগেন নরেনের বিরুদ্ধে ৷
পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের বাঁশগড়া গ্রাম আদিবাসী অধ্যুষিত ৷ সেখানে গত শুক্রবার বনসৃজন প্রকল্পের উদ্বোধন হয় ৷ ওই গ্রাম পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার মধ্যে অবস্থিত ৷ তাই স্থানীয় বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অনুষ্ঠানে ৷
অভিযোগ, তিনি সেখানে গিয়ে দুর্গাপুরের বনাধিকারিক অনুপম খাঁয়ের উপর ক্ষোভে ফেটে পড়েন ৷ প্রশ্ন তোলেন, তাঁকে না-জানিয়ে কেন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল ? আদিবাসীদের পক্ষ নিয়ে তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, ‘‘এরা যাবে কোথায় ? এরা খাবে কী ?’’ ওই বনাধিকারিক তাঁকে ভোটে হারানোর চক্রান্তে সামিল হয়েছেন বলেও অভিযোগ তোলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনারা আমাকে ভোটে হারানো ষড়যন্ত্র করেছেন । তা করুন । কিন্তু আমাকে ভোটে হারাতে পারবেন না ।’’
বনসৃজন প্রকল্পের উদ্বোধন সংক্রান্ত ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বন দফতর ৷ প্রায় 35 হাজার বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ৷ সেখানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পন্নাবলাম, মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা ৷ ছিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারও ৷ তিনিই শান্ত করেন নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৷
এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর রবিবার নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘এই ঘটনার জন্য যদি কেউ দুঃখ পেয়ে থাকেন বা আঘাত পেয়ে থাকেন, তাহলে আমি তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী । আসলে আমার বিধানসভা এলাকার ওই অঞ্চলে কয়েক হাজার আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বসবাস । পুরুষানুক্রমে অনেকে এখানে বাস করছেন । জল-জঙ্গলের অধিকার তাঁদের অনেক বেশি । তাঁদের না-জানিয়েই বনসৃজন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । তাঁদের না-জানিয়ে তাঁদের বেশ কিছুটা জমি জরিপ করা হয়েছে । আর এখানেই আমার প্রতিবাদ ।’’
তবে বনাধিকারিক অনুপম খাঁয়ের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ৷ কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি ৷ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷ তিনি লেখেন, ‘‘তৃণমূলের নেতা-বিধায়ক-মন্ত্রীরা মনে করেন যে সরকারি আধিকারিকদের কোনও মানসম্মান বোধ নেই । তাঁদের যত্রতত্র সর্বসমক্ষে তিরস্কার করা, তাঁদের সঙ্গে প্রকাশ্যে অপমানজনক আচরণ করা যেন তৃণমূলীদের জন্মগত অধিকার ।’’
নরেন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু আরও লেখেন, ‘‘এমন বিধায়ক যে বারংবার নিজের বিধায়ক পরিচয় দিয়ে বিধায়ক স্বত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হচ্ছে !’’ সরকারি আধিকারিকরা সেই সময় কেন এই ঘটনার প্রতিবাদ করলেন না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন বিরোধী দলনেতা ৷ পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন করেছেন, ‘‘তৃণমুলের বিধায়ক হলেই কি একজন সরকারি আধিকারিককে এইভাবে অপমান করা যায় ? সকলের সামনে অপদস্থ করা যায় ?’’
শুভেন্দুর দাবি, ‘‘আসলে এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি । তৃণমূলের নেতামন্ত্রীরা সরকারি কর্মচারীদের নিজেদের ব্যক্তিগত চাকর-বাকর ভাবেন, তাই দায়িত্ব পালন ঠিকঠাক ভাবে করলেও, শুধুমাত্র আনুগত্যে অভাব দেখা দিলে এঁদেরকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অপমান করা যায় ।’’ যদিও বিরোধীদের সমালোচনাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ নরেন্দ্রনাথ ৷ পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক বলেন, ‘‘বিরোধীরা এটা নিয়ে রাজনীতি করতে চাইলে, বিরোধীদের বলুন আমাদের দিকে মনোনিবেশ না করে নিজেদের সংগঠনের প্রতি মনোনিবেশ করতে ।’’