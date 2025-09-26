শুভেন্দুর গড়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল, নন্দীগ্রাম নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন অভিষেক !

শুভেন্দুর গড়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল, নন্দীগ্রাম নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন অভিষেক !
বিরোধী দলনেতার বিধানসভা কেন্দ্রের নন্দীগ্রাম-1 ও নন্দীগ্রাম-2 ব্লকের পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা হয়নি । এ ক্ষেত্রে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : September 26, 2025 at 2:41 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে ফের একদফা সাংগঠনিক রদবদল করল তৃণমূল কংগ্রেস । বৃহস্পতিবার জেলা নেতৃত্বের তরফে নতুন সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক থেকে শুরু করে ব্লক ও শহর কমিটির সভাপতি-সহ বিভিন্ন পদাধিকারীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে । শুধু তাই নয়, মূল সংগঠনের পাশাপাশি যুব, মহিলা এবং শ্রমিক সংগঠনের জেলা স্তর ও ব্লক স্তরের নেতৃত্বেরও তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে ।
তবে ঘোষিত তালিকায় বিশেষ দৃষ্টি কাড়ছে নন্দীগ্রাম । বিরোধী দলনেতার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নন্দীগ্রাম-1 ও নন্দীগ্রাম-2 ব্লকের পদাধিকারীদের নাম এবারও ঘোষণা করা হয়নি । তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব জানিয়েছে, পুজোর পর বিশেষ আলোচনা করে ওই দুটি ব্লকের নতুন নেতৃত্ব ঠিক করা হবে । সূত্রের দাবি, নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেবেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এর মধ্যে দিয়েই বোঝা যাচ্ছে, শুভেন্দুর শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত নন্দীগ্রামে তৃণমূল বাড়তি কৌশল নিয়েই নামতে চাইছে ।
প্রসঙ্গত, এ বছরের মে মাসেই পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা নেতৃত্বে প্রথম বড়সড় রদবদল করে তৃণমূল । জেলা সভাপতি অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সুজিতকুমার রায়কে । পাশাপাশি, চিত্ত মাইতির পরিবর্তে জেলা চেয়ারম্যান পদে বসানো হয় দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়কে । দলীয় মহলে সে সময় থেকেই জল্পনা ছিল যে, 2026 সালের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে ধাপে ধাপে সাংগঠনিক পুনর্গঠন করা হবে । সেই পথেই এবার ব্লক ও শহর স্তরে নেতৃত্বে রদবদলের ঘোষণা হল ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, পূর্ব মেদিনীপুর তৃণমূলের কাছে একটি 'অ্যাসিড টেস্ট' হতে চলেছে । কারণ, এক সময়ে এই জেলা শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরেই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল । কিন্তু 2021 সালের বিধানসভা ভোটের আগে শুভেন্দুর দলবদল এবং নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর জয়ের পর ছবিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে । বর্তমানে শুভেন্দু কেবল জেলা নয়, গোটা রাজ্যের বিজেপির অন্যতম মুখ । ফলে তাঁর প্রভাব খর্ব করা বা অন্তত সীমিত করার জন্য তৃণমূলকে সাংগঠনিক দিক থেকে ঝাঁঝালো পদক্ষেপ করতেই হবে ।
এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার ঘোষিত রদবদলকে তৃণমূলের কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে । একদিকে অভিজ্ঞ মুখেদের নতুন দায়িত্ব দিয়ে সংগঠনকে গুছিয়ে নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে যুব ও মহিলা শাখাকে সামনে এনে ভোটারদের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে । তবে নন্দীগ্রামের দুই ব্লককে আপাতত বাদ রাখা হয়েছে, যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । রাজনৈতিক মহলের মতে, শুভেন্দুর এলাকায় ভুল পদক্ষেপ করলে উলটে তার সুবিধা নিতে পারে বিজেপি । তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানা গিয়েছে ।
এখন প্রশ্ন হল, এই রদবদল কতটা কার্যকরী হবে ? জেলার তৃণমূল শিবিরে অবশ্য আস্থা প্রবল । তাদের দাবি, নতুন নেতৃত্ব সাংগঠনিক ক্ষেত্রে আরও গতি আনবে । বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, নাম বদল করে তৃণমূলের সংগঠন শক্তিশালী হবে না, কারণ মানুষের মধ্যে দলের প্রতি ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ।সবমিলিয়ে, পূর্ব মেদিনীপুরে আসন্ন 2026 বিধানসভা ভোটের আগে সংগঠনকে নতুনভাবে সাজিয়ে নিতে মরিয়া শাসকদল । কিন্তু শুভেন্দুর মাটিতে এই রদবদল কতটা ফলপ্রসূ হয়, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন ।