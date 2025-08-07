বাঁকুড়া, 7 অগস্ট: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজন পড়বে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ৷ বুধবার সন্ধ্যায় এমনই দাবি করেছেন বাঁকুড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় ৷ সেই কারণে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর কাছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তৈরি করার আবেদন করেছেন ৷ পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের চরিত্র নিয়েও ৷
স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷ পালটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বাঁকুড়ার বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা নীলাদ্রিশেখর দানা ৷ তিনি তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে পালটা পরামর্শ দিয়েছেন ৷ বিজেপির ওই বিধায়কের পরামর্শ, তৃণমূলের জেলা সভাপতির অবিলম্বে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড করানো উচিত ৷ কারণ, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে সঠিক চিকিৎসা পাওয়া যায় না ৷
বাঁকুড়ায় তৃণমূলের কর্মসূচি
বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে সাম্প্রতিক সময়ে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ পথে নেমেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি কলকাতায় একুশের মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ৷ জেলায়-জেলায় পথে নেমেছেন ৷ তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় তৃণমূল নেতারাও সভা-মিছিল করছেন ৷ বুধবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়াতেও এমন একটি কর্মসূচি করে তৃণমূল ৷
তৃণমূল নেতার বিতর্কিত মন্তব্য
সেই কর্মসূচির মঞ্চ থেকে বিতর্কিত মন্তব্য করেন বাঁকুড়ায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় ৷ মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেন, ‘‘আমি শুভেন্দুবাবুর কাছে আবেদন রাখব, আপনি আপনার স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড করে নিন ৷ কারণ, আপনার খুব তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড দরকার আছে ৷ আপনার কাছে আবেদন রাখব, আপনার যদি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না-থাকে, তাহলে তাড়াতাড়ি তা করে নিন ৷’’
মঙ্গলবার কোচবিহারে আক্রান্ত হয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় ৷ মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেই প্রসঙ্গও টানেন তারাশঙ্কর ৷ তিনি বলেন, ‘‘স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের দরকার শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বাংলার বিরুদ্ধে আপনি কথা বলেছেন ৷ সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করছে ৷ স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডটা আপনার দরকার ৷ স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডটা আপনি অবশ্যই করান, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন ৷ চিকিৎসা আপনি করাতে পারবেন ৷’’
তারাশঙ্কর আরও বলেন, ‘‘আপনি এখন প্রতিবাদ করছেন ৷ কোচবিহারে আমাদের নেতার হাত ভেঙেছিলেন ৷ মনে পড়ে না ? আপনার মনে পড়বে না ৷ আপনি দু’মুখো সাপ ৷ তৃণমূলে থাকলে এককথা বলেন, বিজেপিতে গিয়ে আরেককথা বলেন ৷ টাকা বাঁচাতে বিজেপিতে গিয়েছেন, বাংলার মানুষ সব জানে ৷’’
এর পর বিরোধী দলনেতার চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এই তৃণমূল নেতা ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনার চরিত্র সকলেই জানে ৷ বিজেপি নেতাদের চরিত্র সকলেই জানেন ৷’’ এর পর তিনি টেনে আনেন বিজেপির সদ্য নির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর প্রসঙ্গ ৷ তারাশঙ্কর বলেন, ‘‘যিনি রাজ্য সভাপতি হয়েছেন, তাঁর গার্লফ্রেন্ড কী বলছে, ফেসবুকে সবাই দেখছে ৷’’
অনুষ্ঠান শেষের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তারাশঙ্কর রায় ৷ তখন তিনি বলেন, ‘‘তিনি একসময় তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলেন ৷ ওঁকে বাংলার মানুষ গদ্দার বলেই জানেন ৷ একটা দলে থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা, অনেক মন্ত্রিত্ব নিয়ে গরিব মানুষকে শোষণ করে অনেক টাকা পয়সা করেছিলেন ৷ তার পর টাকা বাঁচানোর জন্য তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে চলে যান ৷ অমিত শাহের পায়ে পড়েছিল বলেই ওঁকে বিজেপিতে নেওয়া হয় ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে উনি অনেক নোংরা-নোংরা কথা বলেন ৷ স্বাস্থ্যসাথীতে পরিষেবা পাওয়া যায় না বলে বলেন ৷ উনি জানেন না ৷ তাই ওঁকে বলা হল যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা করুন ৷ আপনারও শরীর অসুস্থ হতে পারে ৷ মানুষ মাত্রই শরীর অসুস্থ হয় ৷ সেই জন্য এই কার্ডের প্রয়োজন হবে ৷ তখন তিনি এই কার্ড দিয়ে চিকিৎসা করাবেন ৷’’
তারাশঙ্করকে পালটা আক্রমণ বিজেপির
এই নিয়ে বাঁকুড়ার বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা নীলাদ্রিশেখর দানা পালটা তোপ দাগেন তারাশঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে ৷ তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে বলব আয়ুষ্মান ভারত কার্ড করাতে ৷ ওখানে চিকিৎসার জন্য পাঁচলক্ষ টাকা পাওয়া যাবে ৷ পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা করাতে করাতে দেউলিয়া হয়ে যায় অনেকে বিজেপিশাসিত রাজ্যে চিকিৎসা করাতে চলে যাচ্ছেন ৷ আমি অনেককে কেন্দ্রীয় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছি ৷’’
তাঁর অভিযোগ, ‘‘স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলেও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে গেলে শুরুতেই টাকা দিতে হয় ৷ তার কারণ, বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যসাথী বাবদ টাকা বকেয়া রেখেছে রাজ্য সরকার ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসা করাতে কোথায় যাচ্ছেন ?’’