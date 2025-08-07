Essay Contest 2025

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করুন, প্রয়োজন পড়বে, শুভেন্দুকে ‘পরামর্শ’ দিয়ে বিতর্কে তৃণমূল নেতা - TMC LEADER CONTROVERSIAL COMMENT

বাঁকুড়ায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় ৷ তাঁর মন্তব্য ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷

TMC LEADER CONTROVERSIAL COMMENT
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করুন, প্রয়োজন পড়বে, শুভেন্দুকে ‘পরামর্শ’ দিয়ে বিতর্কে তৃণমূল নেতা (ইটিভি ভারত)
Published : August 7, 2025 at 7:52 PM IST

বাঁকুড়া, 7 অগস্ট: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজন পড়বে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ৷ বুধবার সন্ধ্যায় এমনই দাবি করেছেন বাঁকুড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় ৷ সেই কারণে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর কাছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তৈরি করার আবেদন করেছেন ৷ পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের চরিত্র নিয়েও ৷

স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷ পালটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বাঁকুড়ার বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা নীলাদ্রিশেখর দানা ৷ তিনি তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে পালটা পরামর্শ দিয়েছেন ৷ বিজেপির ওই বিধায়কের পরামর্শ, তৃণমূলের জেলা সভাপতির অবিলম্বে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড করানো উচিত ৷ কারণ, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে সঠিক চিকিৎসা পাওয়া যায় না ৷

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করুন, প্রয়োজন পড়বে, শুভেন্দুকে ‘পরামর্শ’ দিয়ে বিতর্কে তৃণমূল নেতা (ইটিভি ভারত)

বাঁকুড়ায় তৃণমূলের কর্মসূচি

বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে সাম্প্রতিক সময়ে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ পথে নেমেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি কলকাতায় একুশের মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ৷ জেলায়-জেলায় পথে নেমেছেন ৷ তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় তৃণমূল নেতারাও সভা-মিছিল করছেন ৷ বুধবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়াতেও এমন একটি কর্মসূচি করে তৃণমূল ৷

তৃণমূল নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

সেই কর্মসূচির মঞ্চ থেকে বিতর্কিত মন্তব্য করেন বাঁকুড়ায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় ৷ মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেন, ‘‘আমি শুভেন্দুবাবুর কাছে আবেদন রাখব, আপনি আপনার স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড করে নিন ৷ কারণ, আপনার খুব তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড দরকার আছে ৷ আপনার কাছে আবেদন রাখব, আপনার যদি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না-থাকে, তাহলে তাড়াতাড়ি তা করে নিন ৷’’

মঙ্গলবার কোচবিহারে আক্রান্ত হয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় ৷ মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেই প্রসঙ্গও টানেন তারাশঙ্কর ৷ তিনি বলেন, ‘‘স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের দরকার শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বাংলার বিরুদ্ধে আপনি কথা বলেছেন ৷ সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করছে ৷ স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডটা আপনার দরকার ৷ স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডটা আপনি অবশ্যই করান, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন ৷ চিকিৎসা আপনি করাতে পারবেন ৷’’

TMC Leader Controversial Comment
বাঁকুড়ায় তৃণমূলের সভায় জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় বক্তব্য রাখছেন (নিজস্ব ছবি)

তারাশঙ্কর আরও বলেন, ‘‘আপনি এখন প্রতিবাদ করছেন ৷ কোচবিহারে আমাদের নেতার হাত ভেঙেছিলেন ৷ মনে পড়ে না ? আপনার মনে পড়বে না ৷ আপনি দু’মুখো সাপ ৷ তৃণমূলে থাকলে এককথা বলেন, বিজেপিতে গিয়ে আরেককথা বলেন ৷ টাকা বাঁচাতে বিজেপিতে গিয়েছেন, বাংলার মানুষ সব জানে ৷’’

এর পর বিরোধী দলনেতার চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এই তৃণমূল নেতা ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনার চরিত্র সকলেই জানে ৷ বিজেপি নেতাদের চরিত্র সকলেই জানেন ৷’’ এর পর তিনি টেনে আনেন বিজেপির সদ্য নির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর প্রসঙ্গ ৷ তারাশঙ্কর বলেন, ‘‘যিনি রাজ্য সভাপতি হয়েছেন, তাঁর গার্লফ্রেন্ড কী বলছে, ফেসবুকে সবাই দেখছে ৷’’

TMC Leader Controversial Comment
বাঁকুড়ায় তৃণমূলের সভায় জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় বক্তব্য রাখছেন (নিজস্ব ছবি)

অনুষ্ঠান শেষের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তারাশঙ্কর রায় ৷ তখন তিনি বলেন, ‘‘তিনি একসময় তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলেন ৷ ওঁকে বাংলার মানুষ গদ্দার বলেই জানেন ৷ একটা দলে থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা, অনেক মন্ত্রিত্ব নিয়ে গরিব মানুষকে শোষণ করে অনেক টাকা পয়সা করেছিলেন ৷ তার পর টাকা বাঁচানোর জন্য তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে চলে যান ৷ অমিত শাহের পায়ে পড়েছিল বলেই ওঁকে বিজেপিতে নেওয়া হয় ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে উনি অনেক নোংরা-নোংরা কথা বলেন ৷ স্বাস্থ্যসাথীতে পরিষেবা পাওয়া যায় না বলে বলেন ৷ উনি জানেন না ৷ তাই ওঁকে বলা হল যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা করুন ৷ আপনারও শরীর অসুস্থ হতে পারে ৷ মানুষ মাত্রই শরীর অসুস্থ হয় ৷ সেই জন্য এই কার্ডের প্রয়োজন হবে ৷ তখন তিনি এই কার্ড দিয়ে চিকিৎসা করাবেন ৷’’

তারাশঙ্করকে পালটা আক্রমণ বিজেপির

এই নিয়ে বাঁকুড়ার বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা নীলাদ্রিশেখর দানা পালটা তোপ দাগেন তারাশঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে ৷ তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে বলব আয়ুষ্মান ভারত কার্ড করাতে ৷ ওখানে চিকিৎসার জন্য পাঁচলক্ষ টাকা পাওয়া যাবে ৷ পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা করাতে করাতে দেউলিয়া হয়ে যায় অনেকে বিজেপিশাসিত রাজ্যে চিকিৎসা করাতে চলে যাচ্ছেন ৷ আমি অনেককে কেন্দ্রীয় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছি ৷’’

SUVENDU ADHIKARI
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি)

তাঁর অভিযোগ, ‘‘স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলেও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে গেলে শুরুতেই টাকা দিতে হয় ৷ তার কারণ, বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যসাথী বাবদ টাকা বকেয়া রেখেছে রাজ্য সরকার ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসা করাতে কোথায় যাচ্ছেন ?’’

