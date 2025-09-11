নেপালের মতো বাংলাতেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান প্রয়োজন ! অর্জুনের মন্তব্যে FIR তৃণমূলের

নেপালের মতো বাংলাতেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান প্রয়োজন ! অর্জুনের মন্তব্যে FIR তৃণমূলের
অর্জুন সিংয়ের বিতর্কিত মন্তব্যের পর তৃণমূলের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের প্ররোচনা দিয়েছেন বিজেপি নেতা ৷ প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় এফআইআর দায়ের ৷
Published : September 11, 2025 at 4:42 PM IST
ব্যারাকপুর, 11 সেপ্টেম্বর: নেপালের মতো বাংলাতেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হওয়া প্রয়োজন । বিনা রক্তপাতে কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক বা শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় না । নেপালের জেন জি-র আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে এমনই বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং । তাঁর এই মন্তব্যকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের 'হুমকি' হিসেবে দেখছে শাসক শিবির । এ নিয়ে খুনের প্ররোচনার অভিযোগ তুলে ব্যারাকপুরের 'বাহুবলী' নেতার বিরুদ্ধে শিল্পাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি থানায় তৃণমূল এফআইআর দায়ের করেছে বলে জানালেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক ।
প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গণঅভ্যুত্থানে যেভাবে সেখানকার যুব সমাজ এগিয়ে এসেছে সেই কথাও উল্লেখ করতে ছাড়েননি বিজেপি নেতা অর্জুন সিং ।বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচারিত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে উপড়ে ফেলার জন্য কবে বাংলার যুবসমাজ জাগ্রত হবে, আমরা তার অপেক্ষায় আছি । বিনা রক্ত ঝরিয়ে কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন শেষ হয় না । যাঁরা বলেন গান্ধিজির গান বাজিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের এই কথা বিশ্বাস করি না ।"
এরপরই তাঁর সংযোজন, "বাংলায় না আছে চাকরি । না আছে সুরক্ষা । আগামী দিনে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকের চাকরিও চলে যাবে । ন'বছর পর এসএসসি-র পরীক্ষা হচ্ছে । সাত বছর পর টেট হচ্ছে এ রাজ্যে । এখানকার বেকার যুবকরা নেপাল থেকে শিক্ষা নিক । সেখানে 18 থেকে 30 বছরের যুবকরা দেখিয়ে দিয়েছে । বাংলাতেও এমনটা দরকার আছে । যেদিন বাংলার যুবসমাজ জাগ্রত হবে, সেই আন্দোলনে যদি আমাদের মতো লোকেদের ডাকে, তবে আমরা প্রথম সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিতেও রাজি আছি ।"
এদিকে, অগ্নিগর্ভ নেপালে ইতিমধ্যে পুলিশের গুলিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে । পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও এখনও এলাকায় সেনার টহলদারি চলছে । এমনকি জারি করা হয়েছে কারফিউ । সেই বিষয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেন, "এখানে কী আমরা কম গুলি খাচ্ছি ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে নিরীহ মানুষের ওপর কী কম অত্যাচার হচ্ছে ? মহিলারা কী এখানে সুরক্ষিত আছে ? যা চলছে তাতে বাংলায় আইনের কোনও শাসন নেই । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে দিচ্ছে টিএমসিপি'র ছেলেরা । প্রধানমন্ত্রীর ছবি ভেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে দিয়েছে । এঁরা জানে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলে কে ছিলেন ? এঁরা ঠিক মতো চেনেই না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে । আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ও বাঙালির অস্মিতা নিয়ে বড় বড় কথা বলছেন ।"
অন্যদিকে, অর্জুনের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক । সেই সঙ্গে প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের প্ররোচনার অভিযোগও এনেছেন তিনি । পার্থ'র কথায়, "রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের কথা বলে আসলে উনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুনের চক্রান্ত করছেন । উনি যে ব্যারাকপুরের সাংসদ ছিলেন এটা আমাদের দুর্ভাগ্য । ও'র নাম উচ্চারণ করতে ব্যারাকপুরের মানুষ ঘৃণা বোধ করে ।ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে যে কায়দায় বিজেপি ধ্বংস করছে সেই কায়দাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা হিসেবে অর্জুন সিং-রা মুখ্যমন্ত্রীকে খুন করার চক্রান্ত করছেন । এতে আমরা আশঙ্কিত ।"