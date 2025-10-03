দুর্গাপুজোর কার্নিভালেও কাজল-কেষ্ট দ্বন্দ্ব, নেতাদের মঞ্চে টানতে কার পাল্লাভারী!
বীরভূমে দুর্গাপুজোর তিনটি কার্নিভাল হয়৷ এবার সেই কার্নিভাল নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে৷
Published : October 3, 2025 at 7:52 PM IST
বোলপুর (বীরভূম), 3 অক্টোবর: আগামী কয়েকমাস পরই বিধানসভা নির্বাচন৷ ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই যেন বীরভূম জেলার সংগঠনের পরিস্থিতি তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের কপালে চিন্তার ভাঁজ বৃদ্ধি করছে৷ কারণ, কোনোভাবেই জেলার শীর্ষস্তরের হেভিওয়েট নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারছে না ঘাসফুল শিবিরের সর্বোচ্চ নেতা-নেত্রীরা৷ কোন পথে বের হবে সমাধানের সূত্র, তা বুঝে ওঠার আগে আরও একবার বীরভূমে তৃণমূলের নেতৃত্বের মধ্যে ফাটলের ছবি সামনে চলে এল৷
এবার এই দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল৷ 2016 সালে কলকাতায় দুর্গাপুজোর কার্নিভালের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 2023 সাল থেকে বীরভূম জেলায় শুরু হয় দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। শুরু থেকেই জেলার তিন মহকুমায় তিনটি আলাদা কার্নিভালের আয়োজন করা হয়৷ এবারও তাই হচ্ছে৷ কিন্তু এবার কার্নিভালের আয়োজন থেকে অভিনবত্ব নিয়ে যত বেশি আলোচনা হচ্ছে, তার থেকেই বেশি কথা হচ্ছে সরকারি অনুষ্ঠান ঘিরে তৃণমূলের তিন হেভিওয়েট নেতার দড়ি টানাটানি নিয়ে৷
স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন উঠছে, কেন এই পরিস্থিতি? আসলে 2023 সালে বীরভূমে যখন কার্নিভাল শুরু হয়, তখন অনুব্রত মণ্ডল জেলে৷ তিনি সেই সময় গরুপাচার ও আর্থিক তছরুপ মামলায় তিহাড় জেলে বন্দি৷ ফলে প্রথমবার তিনি কার্নিভালে অনুপস্থিত ছিলেন৷ দ্বিতীয় বছর, 2024 অবশ্য তিনি ছিলেন৷ তবে তিনি তখন সদ্য জামিন পেয়েছেন৷ শরীর-স্বাস্থ্যও ঠিক ছিল না৷ তাই সেই উপস্থিতির মধ্যে অনুব্রত-সুলভ জৌলুস ছিল না৷
কিন্তু পরের একবছরে জেলায় তৃণমূলের রাজনীতির অনেক বদল এসেছে৷ জামিন পেয়ে ফিরে আসার পর অনুব্রত হয়তো জেলা সভাপতির পদ ফিরে পাননি৷ কিন্তু তিনি এখন জেলা কোর কমিটির চেয়ারম্যান৷ মাস কয়েক আগে বীরভূম সফরে এসে অনুব্রতর সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকও করে গিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ ফলে বীরভূমে তৃণমূলের রাশ ধীরে ধীরে অনুব্রত মণ্ডলের হাতে ফিরতে শুরু করেছে৷
ঠিক যেমনটা ছিল, তাঁর গ্রেফতার হওয়ার আগে৷ সেই সময় বিরোধীরা তো বটেই, তৃণমূলের অন্দরেও অনুব্রতর বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর সাহস কারও ছিল না৷ তখন বীরভূমে তৃণমূল ও অনুব্রত মণ্ডল কার্যত সমার্থক ছিল৷ যদিও বিরুদ্ধ গোষ্ঠী ছিল৷ সেই গোষ্ঠীর নেতারাই অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে ক্রমশ জেলার রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন৷ সেই নেতাদের মধ্যে অন্যতম বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ৷
তাঁর সঙ্গে অনুব্রত মণ্ডলের বিরোধ সর্বজনবিদিত৷ এই দুই তৃণমূল নেতার দূরত্ব কমাতে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। তাতেও যে কাজ খুব একটা হয়েছে, এমনটা বলা যায় না৷ কারণ, দুর্গাপুজোয় কোনও পুজো মণ্ডপের উদ্বোধনে দুই নেতাকে এক সঙ্গে দেখা যায়নি৷ মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনেও কাজল-কেষ্ট এক সঙ্গে ছিলেন না৷
তাই কার্নিভালের মঞ্চে যে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যাবে না, সেটাই স্বাভাবিক৷ অনুব্রত মণ্ডল বোলপুর থাকবেন৷ আর তিনি থাকবেন সিউড়িতে৷ আর রামপুরহাটের কার্নিভালে থাকবেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি একাধারে বীরভূমে তৃণমূলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার৷ ফলে সেই কার্নিভালের রাজনৈতিক ওজন যে কম হবে না, সেটাই স্বাভাবিক৷
তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, এই নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে৷ কোন মঞ্চে কে থাকবেন, কোন কার্নিভালে কত লোক হচ্ছে, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে৷ তিনপক্ষই চাইছে যে অধিকাংশ নেতা-কর্মীদের মঞ্চে হাজির করতে৷ এই পরিস্থিতিতে শ্যাম-কূল কোনটা রাখবেন, তা বুঝে উঠতেই পারছেন না নেতারা৷ কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কেউ মুখ খুলতে নারাজ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূল বীরভূম জেলার কোর কমিটির দুই সদস্য বলেন, "উৎসব সবার৷ এই নিয়ে আমরা রাজনীতি করি না৷ তবে কোর কমিটির 10 জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন বোলপুরে, তিনজন সিউড়িতে ও দু’জন রামপুরহাটে থাকবেন। অনুব্রত মণ্ডলের আমাদের নেতা, তাই তাঁর পাল্লা ভারী হবে, এটাই স্বাভাবিক।"
তৃণমূল সূত্রে খবর, বোলপুরে দুর্গাপুজোর কার্নিভালের মঞ্চে থাকবেন অনুব্রত মণ্ডল-সহ রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ, রবি মুর্মু। আর সিউড়িতে কার্নিভালের মঞ্চে থাকবেন কাজল শেখ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ।
ফলে কার পাল্লা ভারী হয়, কার মঞ্চ আলোচনার কেন্দ্রে থাকে, সেটাই এখন দেখার৷ একই সঙ্গে আগামিদিনে জেলার রাজনীতিতে এর কী প্রভাব পড়ে, সেদিকেও নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের৷
তবে তার আগেই শাসক দলের অন্দরের এই পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি৷ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "দানখয়রাত করতে করতেই ওদের দিন যায়৷ আর তা নিয়েও নিজেদের দলের মধ্যে দলাদলি। কে কোথায় থাকবে, বুঝতে পারছে না৷ আসলে তৃণমূল তো কোনও রাজনৈতিক দল নয়, একটা তামাশা পার্টি।"