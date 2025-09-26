ETV Bharat / politics

হাইকোর্টের রায়কে হাতিয়ার করে অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে বলল তৃণমূল

শুক্রবার কলকাতায় এসেছিলেন অমিত শাহ৷ তিনি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন, কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন৷ সেই সময় হাইকোর্টের রায়কে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিশানা করল তৃণমূল৷

AMIT SHAH
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2025 at 8:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷ একই দিনে বাংলাদেশে পুশব্যাক মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার৷ শুক্রবার তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গায়ে আরও একবার বাংলা বিরোধী তকমা সেঁটে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷ তাঁর মন্তব্য, মা দুর্গার সামনে বাংলার মহিলাদের কাছে শাহের ক্ষমা চাওয়া উচিত৷

উল্লেখ্য, গত 26 জুন দিল্লির রোহিণী এলাকা থেকে সেখানকার পুলিশ অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছয় পরিযায়ী শ্রমিককে গ্রেফতার করে৷ ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস সোনালিদের সঙ্গে ভারতীয় নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র না-পাওয়ার অভিযোগ তোলে৷ বাংলাভাষী হওয়ায় অসমের ইন্দো-বাংলা সীমান্ত দিয়ে সোনালিদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেওয়া হয়৷

Trinamool Slams Amit Shah
তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে বীরভূমের ভদু শেখ কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন৷ সেই মামলায় শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সোনালি বিবি-সহ ছ’জনকেই ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে৷ যদিও কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার৷

কলকাতা হাইকোর্টের রায় নিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, “বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে৷ কলকাতা হাইকোর্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার কতটা অমানবিক৷ বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেওয়া অন্তঃসত্ত্বা সোনালিকে হাইকোর্ট ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে৷ কিন্তু এরপরেও কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে৷ এতেই প্রমাণিত, ওরা বাংলা বিরোধী৷ ওরা নারীদেরও বিরোধী৷ হাইকোর্টের এই রায়ের পর অমিত শাহের উচিত বিবৃতি দিয়ে প্রকাশে দুঃখপ্রকাশ করা৷”

কুণাল আরও বলেন, “কোর্টের রায়েই প্রমাণিত বিজেপি বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে কতটা পৈশাচিক নীতি নিয়ে চলছে৷ সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের৷ তাহলে অনুপ্রবেশের দায় তো তাদেরই৷ তাই অমিত শাহ হাতজোড় করে যেভাবে আজ মা দুর্গার মূর্তির সামনে দাঁড়াচ্ছেন, ঠিক একইভাবে তাঁকে সোনালি বিবির সামনে দাঁড়াতে হবে৷ যেভাবে সোনালিকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে, তাতে তাঁর কোনও ক্ষতি হলে তার দায় কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিতে হবে৷”

Trinamool Slams Amit Shah
রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের নেত্রী শশী পাঁজা (নিজস্ব ছবি)

অমিত শাহ এদিন বলেছেন যে মা দুর্গার কাছে তিনি প্রার্থনা করেছেন, এবার যেন তাঁরা এই রাজ্যে সরকার গড়তে পারেন৷ তাহলে সোনার বাংলা গড়ে দেবেন৷ এর প্রেক্ষিতে কুণালের প্রতিক্রিয়া, “মা দুর্গার দিকে নয়, এই প্রার্থনা করার সময় তিনি অসুরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন৷ বাংলায় অসুরের সরকার হবে না৷ আর সোনার বাংলা সোনারই রয়েছে৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথার উপর মা দুর্গার আশীর্বাদ রয়েছে৷ আরও বেশি সংখ্যক বিধায়ক নিয়ে তিনি চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন৷”

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা নিয়েও এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একহাত নেন কুণাল৷ বলেন, “তাঁর মিছিল থেকেই তো বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছে৷ রবীন্দ্রনাথকে ওরা বারবার অপমান করে গিয়েছে৷ বরীন্দ্রনাথের জন্ম জোড়াসাঁকোতে নাকি বিশ্বভারতীতে, সেটাই বিজেপি নেতারা জানে না৷ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির পাঠ্যসূচি থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বাদ যাওয়ার অভিযোগ আসছে৷ তাছাড়া ওঁরা এতদিন বলে এসেছেন, বাংলায় পুজো হয় না৷ যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোর অর্থনীতি চাঙ্গা করতে অনুদান ক্লাবগুলিকে দিয়েছেন, তখন তাঁরা বিরোধিতা করেছেন৷ এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নকল করে এখানে এটা করব, ওখানে সেটা করব বলছেন৷”

Trinamool Slams Amit Shah
তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

এদিন পুজো উদ্বোধন নিয়ে রাজনীতি টেনে আনেন কুণাল৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্বোধনের সংখ্যা নিয়ে অমিত শাহকে তীব্র কটাক্ষ করেন৷ ওই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের নেত্রী শশী পাঁজাও৷ হাইকোর্টের রায় নিয়ে তিনি আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে৷ শশী পাঁজা বলেন, “যাঁরা বাংলার সন্তান, যাঁরা ভারতীয় নাগরিক, তাঁদের দিল্লির অশুভ শক্তিরা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিল। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে বিজেপির আসল চেহারা। দেবীপক্ষের শুরুতে হাইকোর্টের এই রায় যেন দেবী অসুরবধ করেছেন।”

অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “তিনি সোনার বাংলার কথা বলছেন। কিন্তু বাংলার মায়েদের সম্মান না দিয়ে কোনও সোনার বাংলা গড়া যায় না। বাংলার ভাষাকে আক্রমণ করছে তাঁর দল, আর আজ সেই ভাষাতেই তিনি বক্তৃতা দিলেন। এটাই দ্বিচারিতা।”

আরও পড়ুন -

  1. ভয় দেখিয়ে যারা রাজনীতি করছে, ছাব্বিশে মানুষের রায়ে তারা কঠিন জবাব পাবে: অভিষেক
  2. বিদ্যাসাগরের মূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত অমিত শাহের, মন্তব্য অভিষেকের
  3. শুভেন্দুর গড়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদল, নন্দীগ্রাম নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন অভিষেক !

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAHCALCUTTA HIGH COURTPUSHBACK ISSUEঅমিত শাহTRINAMOOL SLAMS AMIT SHAH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.