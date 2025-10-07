ETV Bharat / politics

ওড়িশায় বিজেপি নেতা খুনের ঘটনা মোদিকে জবাব দিতে হাতিয়ার তৃণমূলের

ওড়িশায় খুন হয়েছেন এক বিজেপি নেতা পীতাবাস পাণ্ডা৷ সেই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল৷

TMC
তৃণমূল কংগ্রেস (ফাইল ছবি)
Published : October 7, 2025 at 3:32 PM IST

কলকাতা, 7 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার ঘটনায় তৃণমূলকে নিশানা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু সেই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে ওড়িশার এক বিজেপি নেতাকে খুনের ঘটনাকে হাতিয়ার করল তৃণমূল কংগ্রেস। ওড়িশায় বিজেপি নেতা পীতাবাস পাণ্ডাকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ৷ সেই ঘটনাকে সামনে রেখে বাংলার শাসকদল প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে৷

সোমবার রাতে দলের অফিসিয়াল এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডলে তৃণমূল লেখে, “আইন-শৃঙ্খলাই যেকোনও গণতন্ত্রের ভিত্তি। কিন্তু বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যগুলোতে সেই ভিত্তিই ভেঙে পড়েছে। বিজেপি যেখানে যায়, হিংস্রতা তাদের সঙ্গী হয়ে যায় - ক্ষমতার মুখোশ পরে নীরবে হেঁটে বেড়ায়।”

এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও বলেন, "গতকাল রাতে যেভাবে বিজেপি শাসিত ওড়িশায় বিজেপি নেতাকে মাথায় গুলি করে খুন করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলার কথা কেন বলছেন না বিজেপি নেতারা। আমি প্রধানমন্ত্রীর বার্তার অপেক্ষায় আছি। ওড়িশা নিয়েও একই কথা তিনি বলবেন তো!"

বাংলার শাসকদলের আরও বক্তব্য, “ওড়িশার বেরহামপুরে বিজেপির প্রবীণ নেতা পীতাবাস পাণ্ডাকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে খুন করা হয়েছে। অথচ তাঁদের প্রচারমন্ত্রী এখনও শাসন ও শৃঙ্খলার পাঠ পড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। আগে নিজের বাড়ির ভাঙা দেওয়াল দেখুন, তার পর অন্যকে উপদেশ দিন। কাচের ঘরে থাকলে পাথর ছোড়া চলে না।”

উল্লেখ্য, গত শনিবারের প্রবল বৃষ্টি ও ধসের জেরে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। নাগরাকাটায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ দিতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই হামলা চালিয়েছে। সেই ঘটনার নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলেন, “বাংলায় বিরোধীদের উপর হামলা এখন নিত্যদিনের ঘটনা।”

পালটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, “একজন বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আগে তদন্ত করুন, তারপর মন্তব্য করুন। রাজনীতি করার আগে মানবিক দায়িত্বটা মনে রাখুন।”

এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই ওড়িশায় বিজেপি নেতার খুনের ঘটনাকে সামনে এনে নতুন করে তাপ বাড়াল তৃণমূল। সংবিধানের 21 নম্বর অনুচ্ছেদ টেনে দলের মন্তব্য, “প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের জীবনের অধিকার সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত। কিন্তু বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তা কেবল কাগজে-কলমে। বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন নেই। জনগণ এই অন্যায়ের স্মৃতি মনে রাখবে।”

রাজনৈতিক মহলের মতে, নাগরাকাটা ও বেরহামপুর - দুই রাজ্যে দু’টি পৃথক ঘটনাকে ঘিরে এখন মূল লড়াই ‘নৈতিক অবস্থান’-এর। একদিকে বিজেপি যেখানে বাংলায় অরাজকতার অভিযোগ তুলছে, অন্যদিকে তৃণমূল সেই অভিযোগের উত্তরে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির ভেতরের ছবিই তুলে ধরছে।

বিজেপির তরফে এখনও পর্যন্ত এই মন্তব্যের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, নাগরাকাটা থেকে ওড়িশা - দুই ঘটনার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যে ভোটের মুখে নতুন করে দুই শিবিরের সংঘাতকে উস্কে দেবে, তা এখনই স্পষ্ট।

