ইডি-সিবিআই দিয়ে না-পেরে সেনাকে ব্যবহার করছে বিজেপি, অভিযোগ কুণালের - TRINAMOOL CONGRESS SLAMS BJP

বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগেও সরব হয়েছে তৃণমূল ৷

Trinamool Congress Slams BJP
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও কুণাল ঘোষ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2025 at 9:40 PM IST

কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষার অপমান ও বাংলাভাষীদের হেনস্তার প্রতিবাদে ধর্মতলায় গান্ধিমূর্তির তলদেশে ধরনা মঞ্চ তৈরি করেছিল তণমূল ৷ সোমবার দুপুরে সেই মঞ্চ খুলে দেয় সেনাবাহিনী ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেনাবাহিনীর দাবি, অনুমতির সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার জন্য তারা মঞ্চ খুলে ফেলেছে ৷ তারা আয়োজক সংস্থাকে জানিয়েই এই কাজ করেছে ৷ কিন্তু মমতার অভিযোগ, রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি থেকে বিজেপি এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ এই ইস্যুতে এদিন নেত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে ঘাসফুল শিবিরের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ দাবি করেন, ইডি, সিবিআই দিয়ে কাজ না হওয়ায় এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে ময়দানে সেনা নামিয়েছে বিজেপি ৷

মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে পাশে বসিয়ে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কুণাল বলেন, “বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপি যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদে দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কর্মসূচি চলছে ৷ প্রতি শনি ও রবিবার আমাদের দল ও সমস্ত শাখা ও গণ সংগঠন এই প্রতিবাদ কর্মসূচি চালাচ্ছে ৷ এটা কোনও বড় সমাবেশ নয়, শুধুমাত্র ধরনা চলছে৷ সমস্ত নিয়ম মেনেই ধর্মতলায় এই ধরনা চলছে ৷ আজ হঠাৎ সেনা নামিয়ে আমাদের ধরনা মঞ্চ, ব্যানার ইত্যাদি খুলে দেওয়া হয়েছে ৷’’

Trinamool Congress Slams BJP
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘যদি সেনার কোনও বক্তব্য থাকে, তবে তারা বিধি মেনে জানাতেই পারত ৷ যে ডেকোরটর ওই মঞ্চ বেঁধেছে, সে’ই মঞ্চ খুলত ৷ কিন্তু তা না করে সেনা নামিয়ে তৃণমূলের আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক বঞ্চনা করে পারেনি, বিজেপি দলকে দিয়ে পারেনি, কেন্দ্রের হাতে থাকে বিভিন্ন কমিশনের বেশ কিছু প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে পারেনি, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি দিয়ে পারেনি, তৃণমূলকে ঠেকাতে এবার তারা সেনা নামিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর নির্দেশে আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, সেনা নামিয়ে আমাদের ভাষা আন্দোলনের আওয়াজ বন্ধ করা যাবে না ৷ ওরা যদি ওখানে অকারণে সংঘাত তৈরি করতে চায়, আমরা কোনও প্ররোচনায় পা দেব না ৷ আমাদের প্রতিটি কর্মসূচি আমরা কলকাতা পুলিশের অধীনে থাকা রানি রাসমনি রোডে পালন করব ৷”

কুণাল আরও বলেন, “সেনার আড়ালে কেন্দ্রীয় সরকারের এই কর্মকাণ্ডের বিচার চাইতে আমরা জনতার দরবারে যাব ৷ আমরা মানুষকে বলব কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে কীভাবে চক্রান্ত করছে ৷ কেন্দ্রের কাছে এখন রাজ্য সরকারের 1 লাখ 95 হাজার কোটি টাকারও বেশি পাওনা রয়েছে ৷ ওরা টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে ৷ বিভিন্ন কমিশন, সিবিআই, ইডি, এনআইএ পাঠিয়ে রাজ্যকে হেনস্তা করেছে ৷ তাতেও ওদের কাছে রিপোর্ট রয়েছে, ছাব্বিশের নির্বাচনে এই রাজ্যে ত্রিশের গণ্ডি পেরোতে পারবে না ৷ তাই মরিয়া হয়ে ওরা বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করেছে ৷ বাংলাভাষী ভারতীয় পরিযায়ী শ্রমিকদের বিদেশি তকমা দিয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে হয়রানির পাশাপাশি আটকে রাখা হচ্ছে ৷ এমনকি বাংলাদেশে পুশব্যাকও করা হয়েছে ৷ তাতেও হচ্ছে না ৷ তখন মরিয়া হয়ে ভাষা আন্দোলন দমন করতে সেনা নামিয়েছে ৷ অথচ আমরা সব নিয়ম মেনে কর্মসূচি চালাচ্ছি ৷ ছাব্বিশের ভোটে এর কড়ায় গণ্ডায় জবাব দেওয়া হবে ৷”

Trinamool Congress Slams BJP
কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্রের মন্তব্য, “বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস রুখতে দলের এই আন্দোলনকে সেনা নামিয়ে বন্ধ করার প্রচেষ্টা দেখে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ছুটে গিয়েছেন ৷ তিনি শুধু দলনেত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রী নন, বাংলার অভিভাবকও তিনি ৷ তিনি বাংলার অগ্নিকন্যা, বাংলার ঘরের মেয়ে৷ বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস চালাবে আর তার প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটে যাবেন না, এটা হতেই পারে না ৷ আজ ওরা যেটা করেছে সেটা নজিরবিহীন ৷”

বিহারের এসআইআর নিয়েও এদিন সরব হয়েছেন কুণাল ৷ তিনি বলেন, “বিহার থেকে যে রিপোর্ট আসছে, তাতে আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোর অস্তিত্বই সংকটে পড়েছে ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশন নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে না ৷ কোনও রহস্যজনক কারণে তারা এমন দায়িত্ব পালন করছে যাতে আখেরে বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পথ খুলে যাচ্ছে ৷ আমরা মহারাষ্ট্রে বলেছি, দিল্লির ক্ষেত্রেও বলেছি, আমাদের দল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশে প্রথম আওয়াজ তুলেছিলেন, ভোটার তালিকায় কেলেঙ্কারি চলছে ৷ ভোটার লিস্ট স্ক্যামড ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘কোনও রাজ্যের ভোটার তালিকায় অন্য রাজ্যের ভোটারদের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ ভুরি ভুরি ভূতুড়ে ভোটার ৷ তৃণমূলই দেশে প্রথম এনিয়ে আওয়াজ তুলেছে, নির্বাচন কমিশনে ডেপুটেশন দিয়েছে, প্রতিবাদ করেছে এবং গোটা বিষয়টি মানুষের সামনে এনেছে ৷ আজ পটনায় ভোটার অধিকার যাত্রা হচ্ছে ৷ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সেখানে তৃণমূলের দু’জন প্রতিনিধি গিয়েছেন ৷ তাঁরা সেই কর্মসূচিতে যোগদান করছেন ৷’’

কুণাল আরও বলেন, ‘‘একটি সূত্র থেকে বিহারের সর্বশেষ যে রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৩৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় 1 লাখ 88 হাজার ভূতুড়ে ভোটারের নাম রয়েছে ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশন কথা দিয়েছিল, তিন মাসের মধ্যে ভোটার তালিকায় থাকা সমস্ত অসংগতি তারা ঠিক করে দেবে ৷ কোথায় ? মনে হচ্ছে এটা একটা বিরাট চক্রান্তের অংশ ৷ এটা কোনও টেকনিক্যাল সমস্যা হতে পারে না ৷ সুপরিকল্পিতভাবে নকশা তৈরি না করা হলে এই ঘটনা ঘটতে পারে না ৷”

মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, “পরিকল্পিতভাবে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার ঢোকানো হচ্ছে ৷ এর বিরুদ্ধে প্রথম আওয়াজ তুলেছেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 1 জানিয়ারি নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁরা এই আওয়াজ তুলেছিলেন ৷ অন্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের ভোটারের নাম এক করে দেওয়া হচ্ছে ৷ কীভাবে পরিকল্পনা করে এই কাজ করা হচ্ছে, সেটাও তাঁরা বলেছিলেন ৷ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী এর সংশোধনীর দাবি তুলেছিলেন ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘গত 7 মার্চ নির্বাচন কমিশন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল, তিন মাসের মধ্যে সব ঠিক করে দেওয়া হবে ৷ 27 জুলাই আবার প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সেই কমিশনই জানাল, বিহারের ভোটার তালিকা থেকে সাত লাখ ভুয়ো ভোটার তারা সরিয়ে দিয়েছে ৷ বিহারের ভোটার তালিকার সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে, মাত্র 39টি কেন্দ্রে 1 লাখ 87 হাজার 643টি ভুয়ো ভোটারের নাম রয়েছে ৷ এদের দু’জায়গায় নাম রয়েছে ৷ বিহারে আরও কত নকল ভোটার রয়েছে, সেটা আমরা জানতে চাই ৷ সারা দেশে এমন ভোটারের সংখ্যা কত, কোন কোন রাজ্যে তারা আছে, সেসবও জানতে চাই ৷ নকল ভোটার থাকায় কার লাভ হচ্ছে, সেটাও আমরা জানতে চাই ৷”

