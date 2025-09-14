যাদবপুরে সব গাঁজাখোর-মাতাল-চরিত্রহীন, বাম-অতিবামকে নিশানা কল্যাণের
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷
Published : September 14, 2025 at 9:01 PM IST
শ্রীরামপুর (হুগলি), 14 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বৃহস্পতিবার রাতে এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে৷ সেই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গেলেও যাদবপুরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বাম ও অতিবামেদের কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি বলেন, ‘‘সব গাঁজাখোর, মাতাল, চরিত্রহীন৷ সবগুলো ওখানে রয়েছে৷’’
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যেই একটি জলাশয় থেকে এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়৷ কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, সেই নিয়ে এখন পুলিশি তদন্ত চলছে৷ তাই এই নিয়ে বেশি কিছু বলতে রাজি হলেন না শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি বলেন, ‘‘যে ঘটনাটি ঘটেছে, তা নিয়ে এখন পুলিশি তদন্ত চলছে৷ সেই নিয়ে আমার এখন কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়৷’’
তবে এই রহস্যমৃত্যুর ঘটনাকে সামনে রেখে বাম ও অতিবামেদের নিশানা করলেন তিনি৷ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘কিন্তু যাদবপুর যাদবপুরই রয়েছে৷ এসএফআই, সিপিএম ও অতিবামেরা যাদবপুরকে শেষ করে দিল৷ একটার পর একটা ঘটনা শুধু যাদবপুরেই হয়৷ আসলে বামপন্থীরা যেখানেই থাকে, সেখানেই কিছু না কিছু ঝামেলা হয়৷ এর জীবনে কোনোদিন গঠনমূলক কাজ করতে পারেনি৷ ধ্বংসাত্মক কাজই করেছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কলকাতা হাইকোর্টে তো সিপিএমের নেতা মামলা করেছিল সব কলেজে ইউনিয়ন রুম বন্ধ করে দেওয়ার জন্য৷ কলকাতা হাইকোর্ট তো সব বন্ধ করে দিতে বলেছে৷ সেই ইউনিয়ন অফিসে কী করে এসএফআই-এর ছেলেরা এমন তাণ্ডব নৃত্য করল? কী করে এমন গান বাজনা করল? যাদবপুরে তো গানবাজনা এলে রাত 11টা-12টা পর্যন্ত কোনও কুলকিনারা পাওয়া যায় না৷ সাউন্ড লেভেল অনেকে উপরে চলে যায়৷ ওদের কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না বলছে৷’’
সিপিএমকে নিশানা করে তৃণমূল কংগ্রেসের এই সাংসদ বলেন, ‘‘34 বছরে সিপিএমের যে ভূমিকা ছিল, যাদবপুরে আজও সিপিএমের সেই ভূমিকা রয়েছে৷ আমি তো পরপর যাদবপুর নিয়ে মামলা করেছি৷ এরা একেবারে নিয়ন্ত্রণহীন৷ এরা কাউকে মানবে না৷ কিছুই করবে না৷ অথচ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কত সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়৷ সারা ভারতে বড় জায়গাতে আসে রেজাল্ট৷ শুধু দশ শতাংশ ছেলের জন্য যাদবপুর নষ্ট হয়ে গিয়েছে৷’’
কল্যাণ আরও বলেন, ‘‘অনেক নিষিদ্ধ জিনিস ওখানে পাওয়া যায়৷ সব সিপিএম-এসএফআই-এর লোকেরা৷ যতদিন এসএফআই-সিপিএম ওখানে থাকবে, ততদিন যাদবপুরের কিছুই হবে না৷ অতিবাম যতদিন থাকবে, ততদিন এই হবে৷ সব গাঁজাখোর, মাতাল, চরিত্রহীন৷ সবগুলো ওখানে রয়েছে৷ আর সব সিপিএমের লোক৷ সিসিটিভি লাগাতে চায় না৷ সরকার থেকে হস্টেলে সিসিটিভি বসিয়েছিল৷ সেগুলোও খুলে দিয়েছে৷ একটা মামলায় আমি বলেছি সেকথা৷ সিপিএম মানেই তো সব দুষ্কৃতীবাজদের জায়গা৷’’